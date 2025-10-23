Η TCL παρουσιάζει την Ομάδα Team TCL EU

Γιορτάζοντας τον Αθλητισμό, την Καινοτομία και το Ολυμπιακό Πνεύμα μαζί με την Ελίτ των Ευρωπαίων Αθλητών.

Η TCL, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, και Διεθνής Χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων, παρουσιάζει την Team TCL EU, φέρνοντας μαζί μερικούς από τους πιο καταξιωμένους αθλητές χειμερινών σπορ της Ευρώπης ως επίσημους αθλητικούς πρεσβευτές. Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στη μακροπρόθεσμη συνεργασία της TCL με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και θα διαρκέσει έως το 2032, καλύπτοντας τις κατηγορίες οικιακής ψυχαγωγίας και οικιακών συσκευών. Πιστή στο όραμά της “Inspire Greatness”, η TCL συνδυάζει την τεχνολογία με τις Ολυμπιακές αξίες, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς με τους φιλάθλους ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Η Team TCL αποτυπώνει τη σύνδεση του Ολυμπιακού Πνεύματος με την προσήλωση της TCL στην καινοτομία, ενώ ενώνει μερικούς από τους πιο επιτυχημένους Ευρωπαίους αθλητές χειμερινών σπορ: τους Ιταλούς αλπικούς σκιέρ Alex Vinatzer και Christof Innerhofer, τον Γάλλο Ολυμπιονίκη στο σλάλομ Clément Noël, τις Σουηδές πρωταθλήτριες στο σκι αντοχής Frida Karlsson, Ebba Andersson και Jonna Sundling, καθώς και τη σπουδαία Ολλανδή πρωταθλήτρια του πατινάζ ταχύτητας Joy Beune.

Από τους αθλητές που ξεπερνούν συνεχώς τα όρια μέσα και έξω από το πεδίο δράσης τους, έως τους ανθρώπους που τολμούν να αμφισβητούν τα όρια στην καθημερινότητά τους, και τα προϊόντα TCL που υπερβαίνουν τη φαντασία μέσω της τεχνολογίας — όλοι αποτελούν μέλη της Team TCL. Η ομάδα αυτή εκπροσωπεί το πνεύμα της αριστείας και της σπουδαιότητας, περιλαμβάνοντας πρωτοπόρους που τολμούν να υπερβούν τα όρια και να αγκαλιάσουν το μήνυμα “Inspire Greatness”. Καθοδηγούμενη από τη συνεχή της προσήλωση στην καινοτομία, η TCL δεν περιορίζεται μόνο στο να βοηθά τους αθλητές να ξεπερνούν τα όριά τους – εμπνέει κάθε άνθρωπο να κυνηγήσει τα όνειρά του και να αναδείξει νέες δυνατότητες.

Αυτή η φιλοδοξία αντικατοπτρίζει και την αυξανόμενη δύναμη της TCL σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025, η TCL διατήρησε τη θέση της ως Νο. 1 brand Mini LED τηλεοράσεων παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση στις αποστολές προϊόντων κατά 176%. Πέρα από τις τηλεοράσεις, οι οικιακές συσκευές της TCL επαναπροσδιορίζουν τη σύγχρονη ζωή, με καινοτόμα χαρακτηριστικά σε πολλές κατηγορίες. Ενδεικτικά, το TCL Fresh Air AC κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως σε πωλήσεις[1], ενώ τα κορυφαία κλιματιστικά, ψυγεία και πλυντήρια της εταιρείας συνεχίζουν να προσφέρουν πιο έξυπνους και υγιεινούς τρόπους ζωής στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Η δέσμευση της TCL για καινοτομία και ποιότητα αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στα προϊόντα της αλλά και στη συνεργασία της με τους Ambassadors των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Οι δηλώσεις τους αποτυπώνουν το πάθος και την αφοσίωση που ενώνει την τεχνολογία με το Ολυμπιακό ιδεώδες.

Christof Innerhofer (Ιταλία)

«Ύστερα από τόσα χρόνια στις πίστες, ξέρω ότι η ανθεκτικότητα και η καινοτομία είναι αυτά που σε κρατούν στην κορυφή. Η TCL μοιράζεται αυτό το πάθος. Μαζί θέλουμε να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά Ιταλών σκιέρ να κάνουν μεγάλα όνειρα και να κυνηγούν τους στόχους τους στον δρόμο προς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026.»

Clément Noël (Γαλλία)

«Το να κερδίσω το χρυσό στο σλάλομ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022 ήταν αξέχαστο, αλλά κάθε αγώνας είναι μια νέα πρόκληση. Σε συνεργασία με την TCL, θέλω να μοιραστώ τον ενθουσιασμό αυτού του ταξιδιού με τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο — αποδεικνύοντας ότι η συγκέντρωση, η απόδοση και το πάθος μπορούν να κάνουν το μεγαλείο εφικτό.»

Jonna Sundling (Σουηδία)

«Το σπριντ είναι θέμα ταχύτητας και έντασης ενώ πρέπει να τα “δίνεις” όλα μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτή η ενέργεια ταιριάζει απόλυτα με το πνεύμα της Team TCL EU. Θέλω να μεταφέρω αυτό το συναίσθημα στους φιλάθλους εν αναμονή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο-Κορτίνα 2026.»

Joy Beune (Ολλανδία)

«Στον πάγο κυνηγώ την ταχύτητα και την ακρίβεια, και γνωρίζω πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία για την απόδοση. Με την Team TCL, θέλω να εμπνεύσω τους Ολλανδούς φιλάθλους δείχνοντας πώς ο αθλητισμός και η καινοτομία μπορούν να δημιουργήσουν μοναδικές εμπειρίες στον δρόμο προς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026.»

Καθώς η Team TCL EU μπαίνει στον δρόμο προς το Μιλάνο-Κορτίνα 2026, οι πρεσβευτές της θα συμμετάσχουν σε δράσεις του brand, digital storytelling και καμπάνιες στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να μοιραστούν το ταξίδι της δύναμης, της αντοχής και της επιτυχίας — αποδεικνύοντας πώς η τεχνολογία και ο αθλητισμός μαζί μπορούν να εμπνεύσουν διαχρονικά τους φιλάθλους σε όλη την Ευρώπη.