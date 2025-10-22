Μάθε τη σύσταση του σώματός σου με την μέθοδο DEXA

Στην Affidea, πεποίθησή μας είναι πως η σωστή και ισορροπημένη διατροφή αποτελεί πυλώνα υγείας, πρόληψης και ευεξίας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής στις 16 Οκτωβρίου και μέχρι 31 Δεκεμβρίου, σας προσφέρουμε τη μοναδική δυνατότητα να πραγματοποιήσετε λιπομέτρηση με μέθοδο DEXA σε προνομιακή τιμή.

Η μέθοδος DEXA (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) θεωρείται gold standard για τη μέτρηση μυϊκής μάζας, λιπώδους ιστού και οστικής πυκνότητας, επιτρέποντας την ακριβή παρακολούθηση της υγείας και της φυσικής σας κατάστασης.

o Ακρίβεια & Αξιοπιστία: Σημείο αναφοράς στη λιπομέτρηση για μέτρηση μυών, λίπους και οστών.

o Εξειδικευμένη Ανάλυση Σώματος: Μετράει ξεχωριστά βραχίονες, κνήμες και κορμό.

o Υπολογισμός BMI: Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

o Εξατομικευμένα Προγράμματα Διατροφής & Άσκησης: Ακριβής υπολογισμός θερμίδων βασικού μεταβολισμού (RMR).

Τα πλεονεκτήματα της Λιπομέτρησης DEXA:

o Ακριβής ανάλυση λιπώδους ιστού σε κάθε περιοχή του σώματος.

o Παρακολούθηση μυϊκής ατροφίας και αποκατάστασης.

o Προσδιορισμός ιδανικού βάρους και μεταβολικού ρυθμού.

o Στοχευμένα προγράμματα άσκησης, ιδανικά για αθλητές.

o Εξαιρετικά χαμηλή ακτινοβολία, ισοδύναμη με μια έκθεση στον ήλιο.

o Ταχύτητα και άνεση: Η εξέταση διαρκεί μόλις 3 λεπτά.

Η DEXA αποτελεί την αιχμή της τεχνολογίας για την παρακολούθηση αποδόσεων δίαιτας, άσκησης, αποκατάστασης μετά από τραυματισμό ή χειρουργείο, οστεοπενίας και γήρανσης. Χρησιμοποιείται από ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, κλινικές και επαγγελματικές αθλητικές ομάδες για ακριβή και ασφαλή αξιολόγηση του σώματος.

Κλείστε τώρα το ραντεβού σας και ανακαλύψτε τη σύσταση του σώματός σας με απόλυτη ακρίβεια – μόνο με 16€!

Σχετικά με τον Όμιλο Affidea

Ο Όμιλος Affidea αποτελεί σήμερα τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ευρώπη με δραστηριότητα σε 15 χώρες. Τα διαγνωστικά κέντρα Affidea λειτουργούν στην Ελλάδα από το 2005, μέσω ενός πανελλαδικού

δικτύου, και είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα δημόσια ταμεία και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Affidea είναι ο νεότερος στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει τα πιο εξελιγμένα συστήματα μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας, ψηφιακής μαστογραφίας 3D και υπερηχοτομογραφίας, με τεχνολογία επικεντρωμένη στους εξεταζόμενους. Όλα τα κέντρα είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Σημειώνεται ότι τα διαγνωστικά κέντρα Affidea έχουν βραβευθεί και περιλαμβάνονται στη λίστα “EuroSafe Wall of Stars” ως τα καλύτερα και ασφαλέστερα της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστασίας, καθώς εφαρμόζουν κατ’ αποκλειστικότητα το πρόγραμμα διαχείρισης της δόσης ακτινοβολίας Dose Excellence κατά τη διενέργεια της αξονικής τομογραφίας.

Η Affidea ανήκει κατά πλειοψηφία στο Groupe Bruxelles Lambert (GBL), κορυφαίο επενδυτή στην Ευρώπη που εστιάζει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, με πάνω από εξήντα χρόνια παρουσίας στο χρηματιστήριο.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedIn, Facebook και Instagram.