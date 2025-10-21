H Harley-Davidson Athens φιλοξένησε το Demo Truck και τη διεθνή παρουσίαση των μοντέλων 2025

Η Harley-Davidson Athens, μέλος του Ομίλου Φάις, φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία στο νέο της Dealership (Ηφαίστου 2 & Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου) το Harley-Davidson Demo Truck, συγκεντρώνοντας πλήθος αναβατών και φίλων της μάρκας για ένα διήμερο γεμάτο εμπειρίες, ελευθερία και αυθεντική Harley ενέργεια.

Το Harley-Davidson Demo Truck αποτελεί μια από τις πιο εντυπωσιακές εμπειρίες της μάρκας παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα πλήρως εξοπλισμένο φορτηγό που ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ευρώπη, φιλοξενώντας όλα τα μοντέλα της Harley-Davidson. Το Demo Truck φέρνει ολόκληρη την γκάμα μοτοσικλετών της εταιρείας κοντά στους φίλους της ώστε να ζήσουν την εμπειρία της οδήγησης μέσα από οργανωμένα test rides. Η παρουσία του Demo Truck στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό γεγονός για τη Harley-Davidson Athens, καθώς δίνει τη δυνατότητα στο ελληνικό κοινό να ζήσει την εμπειρία ενός διεθνούς event, σε τοπικό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να οδηγήσουν τα νέα μοντέλα Harley-Davidson 2025, βιώνοντας από κοντά την απόδοση, την τεχνολογία και τη μοναδική ταυτότητα της μάρκας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του event, το νέο V-Twin Café της Harley-Davidson Athens πρόσφερε στους επισκέπτες εξαιρετικό καφέ και γλυκίσματα, δημιουργώντας το ιδανικό σημείο χαλάρωσης για όλους τους συμμετέχοντες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του διημέρου πραγματοποιήθηκε και διεθνές media trip της Harley-Davidson, στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες και ξένοι δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφοι από την Πολωνία, την Ουγκαρία, την Σλοβακία και την Τσεχία οδήγησαν από την Αθήνα έως το Αλεποχώρι, την Ψάθα και το Σούνιο, με τα νέα μοντέλα του 2025 και ενθουσιάστηκαν από τα Ελληνικά τοπία!

Η επιλογή της Harley-Davidson Motor Company να πραγματοποιήσει τη διεθνή παρουσίαση μέσω του επίσημου dealer της Αθήνας αποτελεί μια μεγάλη τιμή για την ελληνική αγορά και τον Όμιλο Φάις, υπογραμμίζοντας τη δυναμική και τη συνέπεια του brand στην τοπική και διεθνή σκηνή.

Με πλούσιο φωτογραφικό και video υλικό, το event ανέδειξε στο έπακρο την αυθεντικότητα, το πάθος και το πνεύμα ελευθερίας που χαρακτηρίζουν τη Harley-Davidson.

