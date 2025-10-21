Η ΒΙΚΟΣ COLA στο πλευρό της ΚΑΕ Ηρακλής στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία

Η ΒΙΚΟΣ COLA ενώνει τις δυνάμεις της με την ΚΑΕ Ηρακλής, σε μια νέα συνεργασία γεμάτη ενέργεια, πίστη και αγάπη για το μπάσκετ. Η δίψα για νίκες, η δύναμη της Θεσσαλονίκης και ο παλμός των φιλάθλων της συναντούν τη δροσιά της ΒΙΚΟΣ COLA, σε μια συνεργασία που υπόσχεται δυνατές στιγμές και αυθεντικά συναισθήματα.

Η ΒΙΚΟΣ COLA θα βρίσκεται δίπλα στην ΚΑΕ Ηρακλής σε κάθε βήμα αυτής της νέας πορείας στην μεγάλη κατηγορία, προσφέροντας φρεσκάδα, ενέργεια και στήριξη μέσα και έξω από το παρκέ. Γιατί όταν μια ιστορική ομάδα επιστρέφει εκεί που ανήκει, χρειάζεται συμπαίκτες που μοιράζονται το ίδιο πάθος.

Ο Αντιπρόεδρος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που στηρίζουμε την ΚΑΕ Ηρακλής στη σημαντική της επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Πρόκειται για μια ομάδα με ξεχωριστή ιστορία και πιστό κοινό, που εκπροσωπεί με πάθος τη Θεσσαλονίκη και τις αξίες του ελληνικού αθλητισμού. Η ΒΙΚΟΣ COLA θα είναι στο πλευρό της, ενισχύοντας τη δυναμική αυτής της νέας αρχής».

Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής, Τάσος Δίγκας, αναφερόμενος στη συνεργασία με τη ΒΙΚΟΣ COLA, , τόνισε: «Καλωσορίζουμε έναν αξιόπιστο και δυναμικό συμπαίκτη σε αυτή τη νέα μας πορεία. Μαζί, φιλοδοξούμε να προσφέρουμε στους φιλάθλους μας όχι μόνο δυνατές στιγμές στο παρκέ, αλλά και αυθεντικές εμπειρίες στην κερκίδα. Ευχαριστούμε τη ΒΙΚΟΣ COLA για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή της».

Λίγα λόγια για την Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Από το 1990, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. διαμορφώνει το μέλλον του φυσικού μεταλλικού νερού και των αναψυκτικών στην Ελλάδα. Με 7 πηγές νερού, 4 υπερσύγχρονα εργοστάσια και δυναμικότητα παραγωγής 569.700 φιαλών/ώρα, η εταιρεία συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία για να προσφέρει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα. Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, προερχόμενο από την προστατευόμενη περιοχή NATURA, είναι η #1 επιλογή στην ελληνική αγορά. Δίπλα του, τα φυσικά μεταλλικά νερά ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ, ΙΡΙΣ και το premium μ. Artisan, καλύπτουν κάθε ανάγκη των καταναλωτών που αναζητούν αγνότητα και εξαιρετική ποιότητα. Πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων συνεχίζει να ηγείται, διατηρώντας τη φύση και την υγεία στο επίκεντρο κάθε της δραστηριότητας. Από το 2024, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, η εταιρεία υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο ύψους 62,8 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

