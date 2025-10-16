Ήπια Υβριδικό Hyundai Kona: Το απόλυτο SUV πόλης με -50%

Απόκτησε το νέο Hyundai Kona με instacar leasing, χωρίς προκαταβολή και με -50% για τους δύο πρώτους μήνες.

Το Hyundai Kona επιστρέφει ανανεωμένο, με νέα εμφάνιση, προηγμένη τεχνολογία και ήπια υβριδικό κινητήρα που συνδυάζει οικονομία, άνεση και σύγχρονη οδήγηση. Και αυτόν τον Οκτώβριο, το instacar κάνει την απόκτηση του ακόμη πιο δελεαστική: leasing χωρίς προκαταβολή και -50% για τους δύο πρώτους μήνες! Μια προσφορά που σε βάζει στο τιμόνι ενός ολοκαίνουργιου SUV πιο εύκολα από ποτέ.

Design με Υπογραφή Hyundai

Το Hyundai Kona μπορεί να είναι compact σε μέγεθος, αλλά δεν περνά απαρατήρητο. Ο σχεδιασμός του ξεχωρίζει με φουτουριστική LED μπάρα στο εμπρός μέρος, μυώδεις καμπύλες και αυξημένο ύψος από το έδαφος που τονίζει τον SUV χαρακτήρα του.

Στην πόλη δείχνει κομψό και ευέλικτο, ενώ σε πιο ανοιχτές διαδρομές αποπνέει σταθερότητα και αυτοπεποίθηση. Είναι ένα SUV που δείχνει έτοιμο για όλα, είτε πρόκειται για καθημερινές μετακινήσεις είτε για εκδρομές του Σαββατοκύριακου.

Εσωτερικό Άνετο & Πρακτικό

Μπαίνοντας στο Kona, η εικόνα είναι ακριβώς αυτή που περιμένεις από ένα μοντέλο νέας γενιάς: καθαρές γραμμές, καλή εργονομία και ποιοτικά υλικά.

Τα καθίσματα προσφέρουν στήριξη και άνεση ακόμη και σε μεγάλες διαδρομές, ενώ ο χώρος αποσκευών των 466 λίτρων χωράει εύκολα ψώνια, βαλίτσες ή αθλητικό εξοπλισμό.



Το ενιαίο πάνελ με 2 οθόνες 10.25’’ για τον πίνακα οργάνων και την οθόνη αφής, προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες. Παράλληλα, η συμβατότητα με Apple CarPlay & Android Auto κάνει τη σύνδεση με το κινητό σου παιχνιδάκι.

Ήπια Υβριδική Τεχνολογία = Οικονομία σε Κάθε Κίνηση

Το Hyundai Kona 1.0lt MHEV κινείται με ένα ήπια υβριδικό σύστημα και κινητήρα 1.0lt και 100 ίππων, που συνδυάζει βενζινοκινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση 48V. Το αποτέλεσμα; Μειωμένη κατανάλωση και πιο ομαλή λειτουργία, ειδικά στην πόλη όπου το σύστημα Start/Stop κάνει… θαύματα.

Η μέση κατανάλωση παραμένει κοντά στα 5,4 λίτρα/100 χλμ, ενώ οι εκπομπές CO₂ είναι στα από 128 g/km. Η οδήγηση είναι ήσυχη, άνετη και απολαυστική, είτε κινείσαι στην πόλη είτε σε αυτοκινητόδρομο.

Πρόλαβε την Προσφορά του instacar

Η μεγάλη προσφορά leasing του instacar κάνει το Hyundai Kona πιο προσιτό από ποτέ! Με –50% για τους δύο πρώτους μήνες, ξεκινάς χωρίς άγχος. Η όλη διαδικασία γίνεται 100% online χωρίς προκαταβολή, χωρίς τράπεζες, χωρίς δεσμεύσεις.

Φυσικά, με instacar έχεις όλες τις υποχρεώσεις του αυτοκινήτου μέσα στη συνδρομή σουμ αφού με ένα μηνιαίο μίσθωμα καλύπτεις: μικτή ασφάλιση, service, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, αλλαγή ελαστικών και 24/7 οδική βοήθεια.

Αυτό σημαίνει πως εσύ δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με τίποτα πέρα από το να απολαμβάνεις το αυτοκίνητό σου. Αν προκύψει βλάβη, υπάρχει όχημα αντικατάστασης. Τέλος η όλη εμπειρία είναι ψηφιοποιημένη αφού μπορείς να διαχειρίζεται η συνδρομή σου μέσα από το instacar app.

Το SUV που Χρειάζεσαι, Τώρα με -50%

Αν ψάχνεις ένα SUV που να συνδυάζει στιλ, τεχνολογία και οικονομία, το Hyundai Kona 1.0lt MHEV είναι η ιδανική επιλογή. Και με την προσφορά του instacar, είναι και η πιο συμφέρουσα: χωρίς προκαταβολή, χωρίς δεσμεύσεις, με -50% για τους δύο πρώτους μήνες.

Βρες το Hyundai Kona με instacar leasing και επωφελήσου από την προσφορά τώρα!



