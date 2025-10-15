Η Blaupunkt πρωτοπορεί στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων — με λύσεις για κάθε ανάγκη!

Η εποχή της ηλεκτροκίνησης είναι εδώ — και απαιτεί λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής, ασφάλεια και άνεση στην καθημερινότητα. Η Blaupunkt, με ιστορία άνω των 100 ετών στην καινοτομία, προσφέρει μια πλήρη γκάμα φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, σχεδιασμένων για να κάνουν τη φόρτιση εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη.

✅ Ποιότητα που εμπιστεύεσαι

Η Blaupunkt ξεχωρίζει για την γερμανική της αξιοπιστία. Οι φορτιστές της είναι κατασκευασμένοι με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας, διαθέτουν πιστοποιήσεις CE & TUV και αντέχουν στις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης.

Είτε πρόκειται για οικιακή φόρτιση είτε για επαγγελματική εγκατάσταση, η σταθερή απόδοση και η μακροχρόνια αντοχή τους εξασφαλίζουν πραγματική ηρεμία για κάθε οδηγό ηλεκτρικού οχήματος.

⚙️ Ποικιλία για κάθε ανάγκη

Η σειρά περιλαμβάνει λύσεις για κάθε σενάριο φόρτισης:

🔌 Φορητοί φορτιστές από 3,7 kW έως 11 kW – ιδανικοί για όσους θέλουν ευελιξία και μετακίνηση χωρίς περιορισμούς.

🏡 Επιτοίχιοι φορτιστές (wallbox) 7,4 kW, 11 kW ή 22 kW – τέλεια λύση για το σπίτι, το γκαράζ ή επαγγελματικούς χώρους.

🧠 Smart λειτουργίες, εύκολη εγκατάσταση και ανθεκτικά καλώδια για πραγματικά απροβλημάτιστη εμπειρία φόρτισης.

🚀 Γρήγορη φόρτιση – Περισσότερη αυτονομία

Με ισχύ έως 22 kW, οι φορτιστές της Blaupunkt εξασφαλίζουν σημαντικά ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τους κοινούς φορτιστές σούκο. Έτσι, απολαμβάνεις πιο πολλές διαδρομές και λιγότερο χρόνο αναμονής.

🌱 Επιλογή για το μέλλον

Επενδύοντας σε έναν φορτιστή Blaupunkt, επιλέγεις πράσινη ενέργεια και συμμετέχεις ενεργά στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον στις μετακινήσεις.

Και το καλύτερο; Μπορείτε να τους βρείτε εύκολα σε γνωστές αλυσίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα:

⚡ Blaupunkt — η αξιόπιστη επιλογή για κάθε οδηγό ηλεκτρικού οχήματος.



