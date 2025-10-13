BΙΚΟΣ COLA & ΑΕ Δόξα Λευκάδας: Επίσημος Ονομαστικός Χορηγός για 3η Χρονιά 

Η BΙΚΟΣ COLA και η ΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνουν την ανανέωση της χορηγικής τους συνεργασίας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, παραμένοντας ο Μεγάλος και Ονομαστικός Χορηγός της ομάδας.

Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη σταθερή υποστήριξη και δέσμευση της BΙΚΟΣ COLA προς την ομάδα, ενισχύοντας τη θέση της ΑΕ Δόξας Λευκάδας και υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών και των αθλητικών συλλόγων, που αποτελούν ζωντανό κύτταρο του αθλητικού περιβάλλοντος της χώρας.

Ο Αντιπρόεδρος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, κ. Κωνσταντίνος Σεπετάς, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ΑΕ Δόξα Λευκάδας με τη ΒΙΚΟΣ COLA. Ενώνουμε ξανά τις δυνάμεις μας με μία ομάδα που εκπροσωπεί επάξια την περιφέρεια και τον αθλητισμό της Λευκάδας, ενισχύοντας τους δεσμούς μας με την τοπική κοινωνία και συμβάλλοντας με συνέπεια τόσο στις αγωνιστικές επιτυχίες όσο και στην ανάπτυξη της περιοχής.»