Αφυγραντήρες BLAUPUNKT– Αποδεδειγμένη αξιοπιστία και αποτελεσματική προστασία από την υγρασία!

Η BLAUPUNKT συνεχίζει να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για καθαρότερο και πιο υγιεινό περιβάλλον με τους καθιερωμένους αφυγραντήρες ADH501 και ADH601.

Πρόκειται για μοντέλα που έχουν ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών χάρη στην υψηλή τους απόδοση, την εύκολη χρήση και την ανθεκτικότητα στον χρόνο.

ADH501 – Απλότητα & υψηλή απόδοση Από 179€

Απόδοση: 16 L/24h

Δοχείο: 3,5 L

Ισχύς: 290 W

Θόρυβος: ≤ 48 dB

ADH601 – Έξυπνος έλεγχος & άνεση Από 209€

Απόδοση: 16 L/24h

Δοχείο: 2,5 L

Ισχύς: 245 W

Θόρυβος: ≤ 48 dB

WiFi (Tuya), αυτόματη απόψυξη, συνεχής αποστράγγιση, LED panel

Με ισχυρή απόδοση και πρακτικές λειτουργίες, οι αφυγραντήρες της BLAUPUNKT αποτελούν ιδανική λύση για καθαρότερο, πιο υγιεινό και άνετο περιβάλλον.

Διατίθεται σε ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα όπως:

