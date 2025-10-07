Blaupunkt PB05DB 500W – «Παίζει αλλά δεν παίζεται»

Το PB05DB Party Speaker αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά και αγαπημένα μοντέλα της σειράς, προσφέροντας εκρηκτική ένταση, καθαρό ήχο και μοναδική ατμόσφαιρα σε κάθε εκδήλωση ή πάρτι.
Με ισχύ 500 Watt, εντυπωσιακό φωτισμό LED και πολλαπλές επιλογές συνδεσιμότητας, το PB05DB είναι η τέλεια λύση για όσους θέλουν τη μουσική στο επίκεντρο κάθε στιγμής.
🔊 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
-
Ισχύς 500W – Δυνατός, καθαρός και ισορροπημένος ήχος.
-
Bluetooth 5.0 – Σταθερή και εύκολη ασύρματη σύνδεση.
-
USB / SD / AUX Input – Παίζει μουσική από κάθε πηγή.
-
Ενσωματωμένο FM Radio – Απόλαυσε τους αγαπημένους σου σταθμούς.
-
Φωτισμός LED Party Mode – Δημιουργεί ατμόσφαιρα με ρυθμικά εφέ φωτός.
-
Μπαταρία μεγάλης διάρκειας – Έως 8 ώρες συνεχούς διασκέδασης.
-
Λειτουργία TWS (True Wireless Stereo) – Σύνδεσε δύο PB05DB για ακόμα πιο δυνατό αποτέλεσμα.
-
Λειτουργία Kαραόκε με ασύρματο μικρόφωνο – Περιλαμβάνεται στο πακέτο, με δυνατότητα ρύθμισης echo και εισόδου κιθάρας
-
Εύκολη μεταφορά – Με τροχούς και εργονομική λαβή για να το παίρνεις παντού.
Το Blaupunkt PB05DB είναι ήδη διαθέσιμο σε μεγάλα ελληνικά καταστήματα ηλεκτρονικών:
-
Πλαίσιο : https://www.plaisio.gr
-
Γερμανός : https://www.germanos.gr
-
Κωτσόβολος : https://www.kotsovolos.gr