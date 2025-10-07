Blaupunkt PB05DB 500W – «Παίζει αλλά δεν παίζεται»

Η Blaupunkt συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί παραμένει συνώνυμη με την ποιότητα και την αξιοπιστία στον ήχο.

Το PB05DB Party Speaker αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά και αγαπημένα μοντέλα της σειράς, προσφέροντας εκρηκτική ένταση, καθαρό ήχο και μοναδική ατμόσφαιρα σε κάθε εκδήλωση ή πάρτι.

Με ισχύ 500 Watt, εντυπωσιακό φωτισμό LED και πολλαπλές επιλογές συνδεσιμότητας, το PB05DB είναι η τέλεια λύση για όσους θέλουν τη μουσική στο επίκεντρο κάθε στιγμής.

🔊 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Ισχύς 500W – Δυνατός, καθαρός και ισορροπημένος ήχος.

Bluetooth 5.0 – Σταθερή και εύκολη ασύρματη σύνδεση.

USB / SD / AUX Input – Παίζει μουσική από κάθε πηγή.

Ενσωματωμένο FM Radio – Απόλαυσε τους αγαπημένους σου σταθμούς.

Φωτισμός LED Party Mode – Δημιουργεί ατμόσφαιρα με ρυθμικά εφέ φωτός.

Μπαταρία μεγάλης διάρκειας – Έως 8 ώρες συνεχούς διασκέδασης.

Λειτουργία TWS (True Wireless Stereo) – Σύνδεσε δύο PB05DB για ακόμα πιο δυνατό αποτέλεσμα.

Λειτουργία K αραόκε με ασύρματο μικρόφωνο – Περιλαμβάνεται στο πακέτο, με δυνατότητα ρύθμισης echo και εισόδου κιθάρας

Εύκολη μεταφορά – Με τροχούς και εργονομική λαβή για να το παίρνεις παντού.

Το Blaupunkt PB05DB είναι ήδη διαθέσιμο σε μεγάλα ελληνικά καταστήματα ηλεκτρονικών: