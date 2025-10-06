Η TCL φέρνει στην Ελλάδα την νέα γενιά Monitors

Η TCL, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη σειρά TCL Monitors, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, πρωτοποριακή τεχνολογία και εντυπωσιακό design.

Με τα νέα μοντέλα, η εμπειρία της εικόνας αναβαθμίζεται τόσο για τους gamers όσο και για όσους αναζητούν premium ποιότητα στην ψυχαγωγία και την εργασία τους.



Η TCL συστήνει στο ελληνικό κοινό τα πέντε νέα monitors: TCL 24G54 Mini LED, TCL 25G54 Mini LED, TCL 25G64 QD-Mini LED, TCL 27G64 QD-Mini LED και TCL 27R83U. Κάθε ένα από τα οποία προσφέρει ξεχωριστά πλεονεκτήματα σε ποιότητα εικόνας, ταχύτητα και εργονομία, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέξουν το monitor που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους.

Εξαιρετική ποιότητα εικόνας

Με ανάλυση που φτάνει έως και 4K UHD και τεχνολογίες όπως Mini LED και QD-Mini LED, οι νέες οθόνες της TCL προσφέρουν βαθύτερα μαύρα, υψηλή αντίθεση και χρώματα που ζωντανεύουν κάθε λεπτομέρεια. Χάρη στη λειτουργία HDR, οι εικόνες αποκτούν ρεαλιστικό βάθος, ενώ η ακρίβεια των χρωμάτων τις καθιστά ιδανικές και για δημιουργική εργασία.

Ταχύτητα και ομαλή κίνηση

Με υψηλά refresh rates (έως 160 Hz) και γρήγορους χρόνους απόκρισης (έως 1 ms), οι νέες οθόνες της TCL εξασφαλίζουν ομαλή και άμεση απόκριση, κάνοντας την εμπειρία του gaming πιο συναρπαστική και ανταγωνιστική. Οι gamers απολαμβάνουν κίνηση χωρίς καθυστερήσεις και εικόνα χωρίς “σπασίματα”.

Χρώματα και άνεση θέασης

Η σειρά TCL Monitors προσφέρει ευρεία χρωματική γκάμα, αποδίδοντας πλούσια και ζωντανά χρώματα. Παράλληλα, οι λειτουργίες προστασίας ματιών (Flicker-Free και Low Blue Light) προσφέρουν άνεση ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση, καθιστώντας τις ιδανικές για εργασία, gaming και ψυχαγωγία.

Σχεδιασμός και λειτουργικότητα

Με κομψό design, λεπτό πλαίσιο και εργονομικό stand, οι νέες οθόνες ταιριάζουν σε κάθε χώρο και προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη. Προσφέρουν επίσης σύγχρονες δυνατότητες συνδεσιμότητας, όπως HDMI 2.1, DisplayPort και USB-C (σε επιλεγμένα μοντέλα), για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία.

Σχετικά με την TCL

Η TCL είναι κορυφαία μάρκα ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και ηγέτης στη διεθνή αγορά τηλεοράσεων. Σήμερα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 160 αγορές παγκοσμίως. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την κατασκευή προϊόντων ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, που περιλαμβάνουν τηλεοράσεις, συστήματα ήχου, οικιακές συσκευές, κινητές συσκευές, έξυπνα γυαλιά, επαγγελματικές οθόνες και πολλά άλλα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της TCL: https://www.tcl.com/gr/el