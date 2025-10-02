Η COSMOTE TELEKOM συνεργάζεται με την METLEN και μαζί φέρνουν ακόμα περισσότερα προνόμια

Η COSMOTE TELEKOM συνδέεται με την Protergia, την ενέργεια της METLEN, και μαζί φέρνουν ακόμα περισσότερα προνόμια για τους πελάτες τους. O κόσμος του MagentaΟΝΕ και ο κόσμος του Protergia Picasso συνδέονται, φέρνοντας μια νέα πρόταση για τους πελάτες της COSMOTE TELEKOM που συνδυάζει Internet και ρεύμα. Και έκπτωση στον λογαριασμό της σταθερής και λύσεις ενέργειας με το ίδιο ποσό[1] κάθε μήνα.

Ειδικότερα, όλοι οι οικιακοί πελάτες σταθερής COSMOTE TELEKOM που θα κάνουν νέα σύνδεση Protergia μέσω ενός καταστήματος COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή cosmote.gr, κερδίζουν έκπτωση 5€ στον λογαριασμό σταθερής τους, κάθε μήνα, για δύο χρόνια[2]. Έτσι, στο πλαίσιο του MagentaONE, οι πελάτες απολαμβάνουν όλες τις λύσεις που χρειάζονται για το σπίτι τους, συνδέοντας κινητή και σταθερή τηλεφωνία με ενέργεια, ρεύμα ή/και φυσικό αέριο, από την Protergia, τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας στην Ελλάδα.

«Η συνεργασία μας με την Protergia, που ξεκίνησε το 2016, περνά πλέον σε νέα φάση. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις για το νοικοκυριό και δημιουργούμε προστιθέμενη αξία. Θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε το portfolio των υπηρεσιών μας, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πελάτη», δήλωσε ο Παναγιώτης Γαβριηλίδης, Chief Commercial Officer Consumer Segment Ομίλου ΟΤΕ.

«Η πολυετής στρατηγική συνεργασία μας με την COSMOTE TELEKOM εξελίσσεται και επεκτείνεται δυναμικά. Σήμερα, μέσα από τον συνδυασμό του MagentaONE με το Protergia Picasso, δίνουμε στους πελάτες μας μια μοναδική εμπειρία που ενώνει τηλεπικοινωνίες και ενέργεια. Στην Protergia καινοτομούμε και δημιουργούμε λύσεις που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες όλων των πελατών μας», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Βούζας, Executive Director, M Energy Customer Solutions, της METLEN.

Τα οφέλη του MagentaONE

Για τα μέλη του MagentaONE, τα οφέλη είναι πολλαπλά. Γιατί για πρώτη φορά η COSMOTE TELEKOM συνδέει την ενέργεια με τα τηλεπικοινωνιακά και μη τηλεπικοινωνιακά προϊόντα: σταθερή, κινητή, τηλεόραση, παραγγελίες φαγητού, πληρωμές λογαριασμών, ασφάλιση, έξυπνο σπίτι. Το MagentaONE αποτελεί την «ομπρέλα» για οποιοδήποτε συνδυασμό προγράμματος σταθερής και κινητής, παρέχοντας εκπτώσεις και σημαντικά προνόμια σε όλους.

Τα οφέλη του Protergia Picasso

Με το Protergia Picasso ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του, ανάλογα με τις ανάγκες του, μέσα από 9 διαφορετικά πακέτα, για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες).

Σχετικά με την METLEN:

Η METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) είναι η μητρική εταιρεία της διεθνούς βιομηχανικής και ενεργειακής εταιρείας, με ηγετική θέση στους κλάδους της μεταλλουργίας και της ενέργειας, επικεντρωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Η Εταιρεία είναι primary listed στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και secondary listed στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 5,68 δισ. ευρώ και 1,08 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Η METLEN είναι σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ διαθέτει τη μοναδική πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις. Στον τομέα της ενέργειας, η METLEN προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, υλοποιώντας έργα θερμικής και ανανεώσιμης ενέργειας, διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, παράλληλα με επενδύσεις σε υποδομές δικτύου, αποθήκευση μπαταριών και άλλες «πράσινες» τεχνολογίες. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις αγορές και των πέντε ηπείρων, σε περισσότερες από 40 χώρες, εφαρμόζοντας ένα πλήρως συνεργατικό μοντέλο μεταξύ των κλάδων της μεταλλουργίας, της ενέργειας και της end-to-end ανάπτυξης εμβληματικών ενεργειακών έργων.

Η METLEN Energy & Metals, μέσω της Protergia, δραστηριοποιείται στην προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, με περισσότερες από 600.000 παροχές) σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Protergia είναι, επίσης, ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα, με τη συνολική παραγωγή της Εταιρείας εντός Ελλάδος, τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας, να ανέρχεται σε 9,4TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 18,2% της συνολικής ζήτησης.

Ο εξελιγμένος τρόπος που προσφέρουμε τα προϊόντα μας δείχνει το μέλλον της ενέργειας και ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο με νέες δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις.

Ένα δρόμο γεμάτο δυνατότητες όπου όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

www.protergia.gr



Σχετικά με την COSMOTE TELEKOM:

Με κεντρικό μήνυμα «Συνδέουμε τον κόσμο σου», η COSMOTE TELEKOM αποτελεί την εμπορική μάρκα του Ομίλου ΟΤΕ. Στόχος της είναι να προσφέρει ακόμη πιο προηγμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα ιδιωτών και επιχειρήσεων, και θα ενισχύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Η COSMOTE TELEKOM απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε πελάτη ξεχωριστά, με την υπόσχεση να του προσφέρει ακόμα πιο ισχυρές συνδέσεις, που θα τον φέρουν πιο κοντά σε όποιον ή ό,τι έχει σημασία για εκείνον.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα, αφού μόνο την περασμένη δεκαετία, οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €5 δισ. Επιπλέον, υλοποιεί επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα €3 δισ. μέχρι το 2027 για να προσφέρει ακόμα υψηλότερες ταχύτητες και μεγαλύτερη κάλυψη στο σταθερό και το κινητό. Το μέγεθος, η τεχνογνωσία και η εμπειρία του Ομίλου ΟΤΕ αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της COSMOTE TELEKOM.