Η Protergia απορροφά τις διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας

Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN, παραμένει πιστή στη δέσμευση της να στηρίζει τους καταναλωτές, απορροφώντας τις διακυμάνσεις της αγοράς, κάθε φορά που οι συνθήκες το επιτρέπουν. Έτσι, τον Οκτώβριο προσφέρει σε μειωμένη τιμή 0,149€/kWh (με έκπτωση συνέπειας) το «πράσινο» Οικιακό Τιμολόγιο Value Special.

Επίσης, συνεχίζει να προσφέρει το πιο πρωτοποριακό προϊόν στην Ελλάδα, το Protergia Picasso: το μοναδικό με πραγματικά ίδιο λογαριασμό κάθε μήνα. Ο καταναλωτής επιλέγει το ποσό που θα πληρώνει κάθε μήνα για το ρεύμα του ανάλογα τις ανάγκες του, με 9 διαφορετικά πακέτα για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας το σύνολο των ενεργειακών χρεώσεων (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες)!

Ειδικά για φοιτητές η Protergia προσφέρει το Protergia Picasso Small που καλύπτει όλο το κόστος ενέργειας του φοιτητικού σπιτιού με 29,99€ το μήνα για να ξέρεις ακριβώς τι θα πληρώνεις κάθε μήνα. Και επιπλέον, 2 μήνες ΔΩΡΟ.

Πάντα με σιγουριά και ασφάλεια Protergia.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου METLEN Τηλ. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | E-mail: Antigoni.Fakou@metlengroup.com

ΜΕΤLEN Energy & Metals:

Η METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) είναι η μητρική εταιρεία της διεθνούς βιομηχανικής και ενεργειακής εταιρείας, με ηγετική θέση στους κλάδους της μεταλλουργίας και της ενέργειας, επικεντρωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Η Εταιρεία είναι primary listed στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και secondary listed στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 5,68 δισ. ευρώ και 1,08 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Η METLEN είναι σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ διαθέτει τη μοναδική πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις. Στον τομέα της ενέργειας, η METLEN προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, υλοποιώντας έργα θερμικής και ανανεώσιμης ενέργειας, διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, παράλληλα με επενδύσεις σε υποδομές δικτύου, αποθήκευση μπαταριών και άλλες «πράσινες» τεχνολογίες. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις αγορές και των πέντε ηπείρων, σε περισσότερες από 40 χώρες, εφαρμόζοντας ένα πλήρως συνεργατικό μοντέλο μεταξύ των κλάδων της μεταλλουργίας, της ενέργειας και της end-to-end ανάπτυξης εμβληματικών ενεργειακών έργων.

www.metlengroup.com | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Η METLEN, μέσω της Protergia, δραστηριοποιείται στην προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, με περισσότερες από 600.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα (μερίδιο 21,1% της λιανικής αγοράς ενέργειας).

Η Protergia είναι, επίσης, ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα, με τη συνολική παραγωγή της Εταιρείας εντός Ελλάδος, τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας, να ανέρχεται σε 9,4TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 18,2% της συνολικής ζήτησης.

Ο εξελιγμένος τρόπος που προσφέρουμε τα προϊόντα μας δείχνει το μέλλον της ενέργειας και ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο με νέες δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Ένα δρόμο γεμάτο δυνατότητες όπου όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Protergia, παρακαλούμε:

- καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο 18311

- ακολουθήστε μας www.protergia.gr | Facebook | Instagram | YouTube

- επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της Protergia