Η SIXT στηρίζει και οδηγεί στο Santorini Experience 2025

Η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, συμμετέχει για δεύτερη χρονιά στο σπουδαίο αθλητικό γεγονός Santorini Experience ως Premium Mobility Partner, προσφέροντας υπηρεσίες μετακίνησης υψηλών προδιαγραφών, που συνδυάζουν άνεση, ασφάλεια και αξιοπιστία, στηρίζοντας παράλληλα τη Σαντορίνη και τον ελληνικό τουρισμό.

Η παρουσία της στη διοργάνωση, δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή οχημάτων και μετακίνησης αποτελεί στρατηγική επένδυση που βασίζεται στις αξίες του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ όπως ο Αθλητισμός, η Εκπαίδευση και η Οδική Ασφάλεια.

Με σταθερό προσανατολισμό στις αξίες του Ομίλου που εμπνέουν, η SIXT υποστηρίζει κορυφαίους αθλητές και πρωτοβουλίες που δημιουργούν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύει εμπειρίες που προάγουν την ευγενή άμιλλα και την αριστεία στον αθλητισμό, φροντίζουν για τη σωματική και ψυχική ευεξία των συμμετεχόντων και προωθούν την ασφαλή οδική συμπεριφορά ως θεμελιώδη αρχή για κάθε μετακίνηση. Με αυτόν τον τρόπο, η SIXT επιδιώκει να μετατρέπει κάθε διαδρομή σε εμπειρία με νόημα, όπου η ποιότητα, η ασφάλεια και η υπευθυνότητα συνδέονται αρμονικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη και την κοινωνική προσφορά.

Στηρίζοντας τους Πρωταθλητές σε Κάθε Διαδρομή

Η SIXT στέκεται δίπλα σε σπουδαίους Έλληνες πρωταθλητές που θα δώσουν δυναμικό «παρών» στο Santorini Experience 2025. Πιο συγκεκριμένα, η Ολυμπιονίκης, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια του βάδην, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη θα βρεθεί για ακόμα μία φορά στη Σαντορίνη. Η αθλήτρια και πρεσβευτής της SIXT είναι κάτοχος πανελληνίων ρεκόρ, αναγνωρισμένη για την αφοσίωση και την αθλητική της συνέπεια. Επίσης, ο Κωνσταντίνος Στάμου, μέλος της νέας γενιάς κολυμβητών, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες κολυμβητές, που από το 2015 μέχρι το 2021 κατέρριψε περισσότερα από 20 πανελλήνια ρεκόρ και κατέκτησε πολυάριθμες πανελλήνιες και διεθνείς νίκες, με συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, αναμένεται να συμμετάσχει στον κολυμβητικό αγώνα open water 1,5 μιλίου (2,4χλμ) από το Ηφαίστειο στο Παλιό Λιμάνι των Φηρών.

Παράλληλα, η SIXT συμμετέχει ενεργά σε κοινωνικές δράσεις και προγράμματα ενίσχυσης της νεολαίας, μεταφέροντας μηνύματα ήθους, πειθαρχίας και θετικής ζωής, καθιστώντας την πρότυπο για τη νέα γενιά αθλητών.

Εκπαίδευση στα νέα παιδιά της Σαντορίνης από τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Σε συνεργασία με τον Δήμο Θήρας και τη διοργάνωση του Santorini Experience, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ θα οργανώσει μια σειρά ομιλιών συμπερίληψης σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου του Δήμου με τον Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή Ευρώπης, πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και πρεσβευτή του Ομίλου Δημήτρη Παπανικολάου. Η δράση στοχεύει στο να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση και την ανοιχτή σκέψη στους νέους, προσφέροντας ουσιαστικά ερεθίσματα για έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις.

Επίσης, ο έμπειρος εκπαιδευτής μηχανοκίνητου αθλητισμού Θανάσης Χούντρας θα πραγματοποιήσει ομιλίες σε σχολεία του Δήμου, με στόχο την εκπαίδευση των μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας. Μέσα από παραδείγματα, βιωματικές προσεγγίσεις και πρακτικές συμβουλές, θα ευαισθητοποιήσει τους νέους σχετικά με τη σωστή και υπεύθυνη συμπεριφορά στον δρόμο. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας και οι ημερίδες εκτός από το να ενημερώνουν και να ευαισθητοποιούν καλλιεργούν και το πιο αποτελεσματικό μέσο προστασίας, την κουλτούρα πρόληψης.

Δυναμική παρουσία σε όλες τις δράσεις

Η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, θα αποτελέσει και φέτος Χορηγό της trail running διαδρομής των 10 χλμ., με σημείο εκκίνησης και τερματισμού το εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Οία. Οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μία ξεχωριστή αγωνιστική εμπειρία, δίπλα σε ένα αξεπέραστο σκηνικό με φόντο την επιβλητική Καλντέρα και το ηφαιστειακό τοπίο της Σαντορίνης. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη διοργάνωση, η εταιρεία θα μεριμνήσει για την ασφάλεια του εμβληματικού αγώνα open water κολύμβησης, παρέχοντας σε όλους τους συμμετέχοντες το ειδικό SIXT σωσίβιο ασφαλείας.

Mobility session powered by SIXT

Σε συνεργασία με την ομάδα του JOINT Athens, τον Άγγελο Γιακουμίδη και τον Γιώργο Πουλιανίτη, η SIXT θα οργανώσει ένα mobility session για τους συμμετέχοντες. Ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο κινητικότητας, σχεδιασμένο ειδικά για αθλητές και λάτρεις της άσκησης. Η δράση επικεντρώνεται σε τεχνικές που ενισχύουν την ευλυγισία, βελτιώνουν τη στάση του σώματος και συμβάλλουν στην αποφυγή τραυματισμών, προσφέροντας ουσιαστική γνώση και πρακτικές δεξιότητες για ασφαλή και αποτελεσματική προπόνηση.

Εκπτώσεις στον Premium στόλο της SIXT!

Η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, επιστρέφει στο Santorini Experience 2025 και προσφέρει κορυφαίες λύσεις μετακίνησης με άνεση, ασφάλεια και στυλ. Ο πλήρως ανανεωμένος στόλος της SIXT σε περιμένει για να απολαύσεις κάθε διαδρομή, είτε κατευθύνεσαι προς τη γραμμή εκκίνησης, είτε εξερευνάς το νησί μετά τον τερματισμό.

Κλείσε τώρα το όχημα που σου ταιριάζει και κέρδισε προνομιακές τιμές, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης σελίδας της SIXT, ακολουθώντας απλά και εύκολα τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.sixt.gr/campaign/santorini-experience-promo/

Η έκπτωση εφαρμόζεται αυτόματα και δεν απαιτείται η εισαγωγή κάποιου κωδικού.

Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο της διοργάνωσης (10-12 Οκτωβρίου) με περίοδο ενοικίασης έως τις 15 Οκτωβρίου και εφαρμόζεται σε όλα τα καταστήματά SIXT. Ανακάλυψε τη μαγεία της Σαντορίνης με άνεση, αυτοπεποίθηση και άμεση εξυπηρέτηση!

Μέσα από την παρουσία της στη διοργάνωση, η SIXT επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά, ότι η μετακίνηση δεν αφορά απλά το σημείο άφιξης, αλλά την πορεία συνολικά, που καθορίζει τους προορισμούς της. Υπευθυνότητα, φροντίδα, ασφάλεια και σεβασμός: αξίες που καθοδηγούν το brand, σε κάθε διαδρομή.

Λίγα λόγια για τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Η ιστορία του Ομίλου είναι ένα αφήγημα αφιερωμένο στη δύναμη της κίνησης, μια ιστορία όπου κάθε ορόσημο είναι αποτέλεσμα της διαρκούς εξέλιξης που συντελείται βήμα-βήμα.

Σήμερα, η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ είναι ένας Όμιλος Εταιρειών σε συνεχή ανάπτυξη, με παρουσία σε τρεις χώρες, περισσότερους από 350 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 196 εκατ. ευρώ (2024).

Ξεκινώντας από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2005, η Εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν πολυδύναμο επιχειρηματικό οργανισμό, ο οποίος αντιπροσωπεύει τη Yamaha σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία, καθώς και την Porsche AG και τη SIXT SE στην Ελλάδα. Aπό τον Ιούνιο 2025, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ καλωσόρισε και το brand NIO σε Ελλάδα, Κύπρο & Βουλγαρία. Ο Όμιλος αναγνωρίστηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Best Workplaces™ Hellas το 2025 & ως Best Workplace Europe.

Για τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, αυτή η διάκριση αποτελεί επιβεβαίωση του οράματος για ένα εργασιακό περιβάλλον που εμπνέει, σέβεται και αναπτύσσει τους ανθρώπους του.