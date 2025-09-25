ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ JVC– Ζήσε τη μουσική σου, όπου κι αν βρίσκεσαι!

Η JVC συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στον κόσμο του ήχου με δύο μοντέλα που ήδη έχουν κερδίσει το κοινό στην ελληνική αγορά: τα ασύρματα HA-S36W και τα ενσύρματα HA-S31M. Δύο ακουστικά που συνδυάζουν ποιότητα, πρακτικότητα και στυλ – ιδανικά για την πόλη, τη δουλειά ή τη χαλάρωση στο σπίτι.

Το HA-S36W είναι το απόλυτο ασύρματο εργαλείο: με 35 ώρες αυτονομία, Bluetooth 5.2 και ελαφρύ, αναδιπλούμενο design, σου δίνει την ελευθερία να απολαμβάνεις μουσική χωρίς καλώδια, όπου κι αν πας. Μικρόφωνο, κουμπιά ελέγχου και άνετη εφαρμογή ολοκληρώνουν την εμπειρία.

Το HA-S31M είναι η ενσύρματη λύση με χαρακτήρα: καθαρός και ισορροπημένος ήχος, μικρόφωνο για hands-free κλήσεις και στυλάτο μπλε χρώμα που κάνει τη διαφορά. Ένα ζευγάρι ακουστικά φτιαγμένα για να σε συνοδεύουν παντού.

📍 Πού θα τα βρεις

Τα νέα ακουστικά JVC κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και είναι διαθέσιμα σε μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικών και online καταστήματα όπως: