Η Baby Brezza κατέκτησε 2 χρυσά βραβεία στα ελληνικά «Mother, Baby & Child Awards 2025»

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στο House 124, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των Mother, Baby & Child Awards 2025 για 6η συνεχόμενη χρονιά τα οποία διοργανώθηκαν στην Ελλάδα από την BOUSSIAS Events, με στόχο να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν την ποιότητα και την καινοτομία, τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και υπηρεσιών, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Mother, Baby & Child Care Industry.

Συνολικά, διακρίθηκαν 22 εταιρείες-επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω σε όλες τις κατηγορίες των βραβείων.

To Bottle Washer Pro® κατέκτησε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Baby Bottle Washer στα «Mother, Baby & Child Awards 2025».

Η σωστή υγιεινή των μπιμπερό, των θηλάστρων αλλά και των αξεσουάρ είναι απαραίτητη για την υγεία των βρεφών, καθώς εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν βακτήρια ή υπολείμματα που μπορούν να επηρεάσουν το πεπτικό τους σύστημα. Ωστόσο, το καθημερινό πλύσιμο και η αποστείρωση των μπιμπερό είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία για τους γονείς.

Για αυτόν τον λόγο, στη Baby Brezza δημιουργήσαμε το πρώτο πλυντήριο μπιμπερό Bottle Washer Pro®, που καθαρίζει, ξεπλένει, αποστειρώνει και στεγνώνει τα μπιμπερό, μέρη θηλάστρου και αξεσουάρ όλα με το πάτημα ενός κουμπιού. Η καινοτόμος τεχνολογία του απομακρύνει άμεσα γάλα, υπολείμματα και βακτήρια, ενώ εξασφαλίζει πλήρη αποστείρωση. Στη συνέχεια, οι λειτουργίες αποστείρωσης και στεγνώματος αφήνουν τα μπιμπερό έτοιμα προς χρήση, χωρίς ίχνος μικροβίων και υγρασίας.

Το Bottle Washer Pro® χωράει πολλαπλά μπιμπερό και αξεσουάρ, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο στους γονείς και προσφέροντας ασφάλεια, πρακτικότητα και την πιο εύκολη λύση στην καθημερινή φροντίδα του μωρού.

Ο compact παρασκευαστής γάλακτος Formula Pro Mini κατέκτησε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Milk Maker στα «Mother, Baby & Child Awards 2025».

Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για τα βρέφη, είναι ασφαλές και περιέχει αντισώματα για το ανοσοποιητικό σύστημα. Σχεδόν 2 στα 3 βρέφη όμως, δεν θηλάζουν αποκλειστικά για τους συνιστώμενους 6 μήνες και χρειάζονται συμπλήρωμα γάλακτος. Για αυτόν τον λόγο, στη Baby Brezza δημιουργήσαμε τον πρώτο Mini παρασκευαστή βρεφικού γάλακτος Formula Pro Mini, που βοηθά τους γονείς να εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο, ενώ χάρη στο μικρό του μέγεθος μεταφέρεται εύκολα και χρησιμοποιείται με απόλυτη πρακτικότητα, όπου κι αν βρίσκονται.

Φτιάχνει ένα ζεστό γάλα σκόνης στιγμιαία μέσα στο μπιμπερό! Η παντεταρισμένη τεχνολογία του, λειτουργεί σχεδόν με όλες τις μάρκες γαλάκτων σκόνης και όλους τους τύπους μπιμπερό. Αναμειγνύει αυτόματα τη σκόνη με το νερό και πετυχαίνει τέλεια ενσωμάτωση ενώ αυτόματα γίνεται και η μέτρηση της δοσολογίας. Αυτή η προετοιμασία γάλακτος σε μπιμπερό είναι περισσότερο υγιεινή από ότι η παραδοσιακή μέθοδος στο χέρι, καθώς το γάλα σκόνης διανέμεται από αεροστεγές δοχείο σκόνης. Αυτός ο καινοτόμος compact και πρακτικός παρασκευαστής, ήρθε για να λύσει τα χέρια των γονιών και να τους εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο!



Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό

Social Media Υλικό και λογότυπα βραβείων: https://app.box.com/s/91pj08h8jij4pehmr5f2lqymc07qxbhg

Προϊοντικές φωτογραφίες Bottle Washer Pro: https://app.box.com/s/h3c6tsrc9hjq8s7g5jo5y9qnsehrpmw5

Lifestyle φωτογραφίες Bottle Washer Pro:

https://app.box.com/s/c1i6r92f1ax2n3c9siknqkearzol4tvf



Προϊοντικές φωτογραφίες Formula Pro Mini: https://app.box.com/s/4dpffbxg9t8su16d82p6h8g6t6ebe3zt

Lifestyle φωτογραφίες Formula Pro Mini:

https://app.box.com/s/ln3ns9tlw5cxbioo6fck709r58lze6vg

