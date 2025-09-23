Protergia Powergiving: Κάθε μήνα και περισσότεροι τυχεροί πελάτες της Protergia

Το Powergiving της Protergia, της ενέργειας της METLEN, συνεχίζει να αλλάζει την καθημερινότητα των πελατών της, μοιράζοντας κάθε μήνα σημαντικά έπαθλα. Στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου 111 ακόμη πελάτες προστέθηκαν στη λίστα των 999 νικητών που απολαμβάνουν τα προνόμια της Protergia. Ο συνολικός απολογισμός του Powergiving μέχρι σήμερα είναι εντυπωσιακός: Από την αρχή της χρονιάς 900.000€ έχουν μοιραστεί σε 99 υπερτυχερούς, ενώ έχουν καλυφθεί οι λογαριασμοί ρεύματος 900 πελατών για έναν ολόκληρο χρόνο!

Ειδικότερα, στην κλήρωση του Σεπτεμβρίου αναδείχθηκαν οι παρακάτω νικητές:

1 υπερτυχερός από το Πικέρμι κέρδισε 50.000€,

10 τυχεροί από όλη την Ελλάδα 5.000€ και

100 τυχεροί τους λογαριασμούς ενέργειας για έναν χρόνο (το έπαθλο περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις του λογαριασμού, δηλαδή χρεώσεις προμήθειας, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τέλη και φόρους).

Πιο συγκεκριμένα, στην 9η κλήρωση τα μεγάλα έπαθλα των 50.000€ & 5.000€ να κερδίζουν οι ακόλουθοι:

Έπαθλο 50.000€ ΑΑ Αρχικά Περιοχή 424.289 Α.Τ. ΠΙΚΕΡΜΙ

Έπαθλο 5.000€ ΑΑ Αρχικά Περιοχή 36.672 Λ.Λ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 527.941 Κ.Β. ΖΩΓΡΑΦΟΥ 154.357 Κ.Π. ΚΕΡΚΥΡΑ 55.694 Μ.Δ. ΑΘΗΝΑ 605.669 Θ.Τ. ΑΡΤΕΜΙΔΑ 174.558 Π.Β. ΑΓΡΙΝΙΟ 363.737 Θ.Κ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ 189.801 Ε.Μ.Σ. ΑΝΟΙΞΗ 187.905 Ι.Λ. ΑΜΑΛΙΑΔΑ 186.985 Δ.Λ. ΒΥΡΩΝΑΣ

Το Protergia Powergiving υποδέχεται το φθινόπωρο με μια νέα, πρωτότυπη καμπάνια, για να θυμίσει ότι μερικές φορές η τύχη χαμογελά… χωρίς κόπο. Γιατί μπορεί το να ψάχνεις νέο σπίτι να απαιτεί χρόνο, υπομονή και αμέτρητα ραντεβού, όμως για να κερδίσεις στο Protergia Powergiving δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Δείτε τη νέα καμπάνια του Protergia Powergiving εδώ.

Και μην ξεχνάτε το Protergia Picasso! Αν ψάχνετε έναν έξυπνο και ευέλικτο τρόπο να διαχειρίζεστε την ενέργειά σας, το Protergia Picasso αλλάζει τα δεδομένα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά, μπορείτε να επιλέξετε πακέτο με βάση την ετήσια κατανάλωσή σας και να πληρώνετε το ίδιο ποσό κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο, εξασφαλίζοντας πλήρη έλεγχο στον ενεργειακό σας προϋπολογισμό. Και για τους φοιτητές που θέλουν να γνωρίζουν από πριν τα έξοδά τους, η Protergia συνεχίζει προσφέρει το φοιτητικό πακέτο Picasso Small 29,99. Με ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα, χωρίς εκπλήξεις, περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις ενέργειας σε μία τιμή και διευκολύνει τον συνολικό προγραμματισμό. Επιπλέον, με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας, οι φοιτητές απολαμβάνουν 2 μήνες δωρεάν το κόστος του φοιτητικού πακέτου!

Μήπως ένας από τους επόμενους τυχερούς πελάτες του Powergiving είστε εσείς; Καθώς απομένουν μόλις τρεις μηνιαίες κληρώσεις του Protergia Powergiving έως το τέλος της χρονιάς, έχετε την ευκαιρία να γίνετε τώρα πελάτης της Protergia επιλέγοντας το προϊόν που σας ταιριάζει. Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις Powergiving αφορούν υφιστάμενους, αλλά και νέους πελάτες της Protergia.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα protergia.gr .

Να επισκεφθούν ένα από τα 85 καταστήματα της Protergia.

Να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 18311.

Σας προσκαλούμε να ακολουθήσετε την Protergia και στα Social Media, προκειμένου να δείτε μοναδικά βίντεο σχετικά με το Protergia Powergiving.

Μάθετε περισσότερα για το Protergia Powergiving και τους όρους συμμετοχής στην επίσημη σελίδα: protergia.gr/powergiving, ενώ στα social media της Protergia σας περιμένουν αποκλειστικά βίντεο με δηλώσεις νικητών και μοναδικό περιεχόμενο για το Powergiving!

*Κατά την διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης ανακοινώνονται μόνο οι νικητές των χρηματικών επάθλων ενώ στο site (protergia.gr/powergiving) αναρτώνται όλοι οι νικητές. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, κοινοποιούνται μόνο τα αρχικά ονοματεπώνυμου και η περιοχή στην οποία βρίσκεται η νικητήρια παροχή του (πχ. ΜΠ από Μαρούσι Αττικής). Προς διευκόλυνση της διαδικασίας κάθε παροχή πελάτη έχει αύξοντα αριθμό ώστε η κλήρωση να γίνεται με αυτό τον αριθμό διατηρώντας την διαδικασία διάφανή και ασφαλή χωρίς να εκθέτουμε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας. Όλοι οι νικητές προβλέπεται να ενημερωθούν και επίσημα από την εταιρεία για την αποδοχή του δώρου τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου METLEN Τηλ. 210-6877346 | Fax 210-6877400 | E-mail: [email protected]

METLEN:

Η METLEN Energy & Metals Plc (METLEN) είναι η μητρική εταιρεία της διεθνούς βιομηχανικής και ενεργειακής εταιρείας, με ηγετική θέση στους κλάδους της μεταλλουργίας και της ενέργειας, επικεντρωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Η Εταιρεία είναι primary listed στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και secondary listed στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών και EBITDA που ανέρχονται σε 5,68 δισ. ευρώ και 1,08 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Η METLEN είναι σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ διαθέτει τη μοναδική πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις. Στον τομέα της ενέργειας, η METLEN προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, υλοποιώντας έργα θερμικής και ανανεώσιμης ενέργειας, διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, παράλληλα με επενδύσεις σε υποδομές δικτύου, αποθήκευση μπαταριών και άλλες «πράσινες» τεχνολογίες. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στις αγορές και των πέντε ηπείρων, σε περισσότερες από 40 χώρες, εφαρμόζοντας ένα πλήρως συνεργατικό μοντέλο μεταξύ των κλάδων της μεταλλουργίας, της ενέργειας και της end-to-end ανάπτυξης εμβληματικών ενεργειακών έργων.

www.metlengroup.com | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Η METLEN Energy & Metals, μέσω της Protergia, δραστηριοποιείται στην προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, με περισσότερες από 600.000 παροχές) σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Protergia είναι, επίσης, ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα, με τη συνολική παραγωγή της Εταιρείας εντός Ελλάδος, τόσο από τις θερμικές, όσο και από τις ανανεώσιμες μονάδες της Εταιρείας, να ανέρχεται σε 9,4TWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 18,2% της συνολικής ζήτησης.

Ο εξελιγμένος τρόπος που προσφέρουμε τα προϊόντα μας δείχνει το μέλλον της ενέργειας και ανοίγει έναν καινούργιο δρόμο με νέες δυνατότητες για χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις.

Ένα δρόμο γεμάτο δυνατότητες όπου όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Protergia, παρακαλούμε:

- καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών στο 18311

- ακολουθήστε μας www.protergia.gr | Facebook | Instagram | YouTube

- επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα της Protergia