Θέλεις νέα τηλεόραση; Blaupunkt & Telefunken τώρα στο AllSmart.gr

– με τιμές που απλά δεν αντιστέκεσαι

✔ Smart λειτουργίες (Android TV / Google TV)

✔ Full HD & 4K UHD εικόνα

✔ Από 32″ έως 65″ – για κάθε χώρο

✔ Από 109€ - γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να κοστίζει ακριβά!

SUPER DEAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:

65” BLAUPUNKT 4K UHD GOOGLE TV + ΔΩΡΟ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΙΚ BLAUPUNKT ΑΞΙΑΣ 149€ ---> https://www.allsmart.gr

Μην μένεις με την παλιά τηλεόραση.

👉 Δες όλες τις επιλογές εδώ:

TELEFUNKEN TV σε Super Τιμές: https://www.allsmart.gr

BLAUPUNKT TV σε Super Τιμές: https://www.allsmart.gr



