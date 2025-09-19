Νέο Opel Frontera: Γνώρισε την απόλυτη άνεση SUV με leasing στη μισή τιμή

Το Opel Frontera επιστρέφει το 2025, ανανεωμένο, δυναμικό και έτοιμο να κερδίσει ξανά τη θέση του στην καθημερινότητά σου. Και τώρα το κάνεις δικό σου με leasing χωρίς προκαταβολή και με -50% για τους δύο πρώτους μήνες.

To Frontera, ένα SUV που συνδυάζει στιβαρότητα, χώρους και τεχνολογία, μόλις κυκλοφόρησε από την Opel και έχει ήδη δημιουργήσει αίσθηση στην πολύ ανταγωνιστική αγορά των SUV. Παράλληλα, με τη νέα προσφορά από το instacar, το leasing του Opel Frontera γίνεται ακόμη πιο δελεαστικό αφού έρχεται με -50% για τους δύο πρώτους μήνες.

Φρέσκια Σχεδίαση με Δυναμικά Χαρακτηριστικά

Το νέο Frontera ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία “Vizor”, με καθαρές γραμμές και ισορροπημένες αναλογίες που του χαρίζουν μοντέρνα, δυναμική εμφάνιση χωρίς υπερβολές.

Οι 17’’ ζάντες αλουμινίου και τα σύγχρονα φωτιστικά σώματα ενισχύουν τον χαρακτήρα του, ενώ οι διαστάσεις του το κατατάσσουν στα B-SUV, με χώρους όμως που θυμίζουν μεγαλύτερη κατηγορία.

Το πιο πρακτικό Εσωτερικό για την Καθημερινότητά σου

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, το πρώτο που προσέχεις είναι η πρακτικότητα. Το ταμπλό με τις καθαρές γραμμές, το δερμάτινο τιμόνι και τα ανθεκτικά υλικά δημιουργούν μια premium αίσθηση.

Τα πίσω καθίσματα φιλοξενούν με άνεση 3 ενήλικες, ενώ μπορείς εύκολα να τοποθετήσεις και παιδικά καθίσματα αν χρειαστεί. Οι αποθηκευτικοί χώροι του Frontera είναι άφθονοι και μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη για οικογενειακά ταξίδια και lifestyle εκδρομές.

Ενώ το πορτμπαγκάζ 460 λίτρων, που φτάνει έως 1.600 λίτρα με αναδιπλούμενα καθίσματα, το κατατάσσει επάξια στα SUV με τον μεγαλύτερο χώρο αποσκευών.

Οδηγική Εμπειρία

Δοκιμάζοντας το νέο Opel Frontera στην έκδοση Edition Plus με mild hybrid κινητήρα 1.2 turbo 48V και αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο για τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Το ήπια υβριδικό σύστημα υπόσχεται ομαλές εκκινήσεις στην κίνηση, χαμηλή κατανάλωση και ήσυχη λειτουργία στην πόλη.

Στον αυτοκινητόδρομο παραμένει σταθερό και σίγουρο, ενώ η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη για να απορροφά τις ανωμαλίες, προσφέροντας άνεση χωρίς συμβιβασμούς.

Γιατί να αποκτήσεις το Frontera με instacar Leasing

Η μεγάλη προσφορά -50% στη μίσθωση του Opel Frontera για τους 2 πρώτους μήνες, προσφέρει την τέλεια ευκαιρία για να αποκτήσεις ένα νέο SUV σε εξαιρετική τιμή. Εκτός όμως από αυτό, το instacar leasing, προσφέρει και άλλα πλεονεκτήματα που το καθιστούν μια από τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς.

Στο instacar οδηγείς πάντα χωρίς άγχος, αφού ξέρεις από την αρχή τι πληρώνεις. Το μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει όλα τα έξοδα και τις υποχρεώσεις του αυτοκινήτου: μικτή ασφάλιση, service, αλλαγή ελαστικών, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ και 24ωρη οδική βοήθεια. Ακόμη και σε περίπτωση βλάβης, προβλέπεται όχημα αντικατάστασης χωρίς καμία έξτρα χρέωση.

Η ευελιξία είναι στο DNA του instacar. Μέσα από τέσσερα πακέτα συνδρομής, μπορείς να διαλέξεις τη μίσθωση που ταιριάζει στις ανάγκες σου χωρίς να περιορίζεσαι. Ενώ έχεις πάντα τη δυνατότητα να αλλάξεις αυτοκίνητο αν θελήσεις, χωρίς χρέωση και χωρίς περιορισμό σε upgrade ή downgrade του οχήματος.

Και το καλύτερο; Όλα γίνονται 100% ψηφιακά. Όλη η διαδικασία και η διαχείριση της συνδρομής μπορεί να γίνει online μέσα από την εφαρμογή instacar app. Από την αίτηση για leasing μέχρι το κλείσιμο για τα service, η διαδικασία είναι γρήγορη και απλή.

Μια Ευκαιρία που Ξεχωρίζει

Με την προσφορά -50% για τους δύο πρώτους μήνες, το Opel Frontera με instacar leasing γίνεται μια πραγματικά μοναδική επιλογή. Ένα SUV που σου προσφέρει άνεση, στυλ και τεχνολογία, μαζί με την ασφάλεια και την ελευθερία του instacar.

Αν σκέφτεσαι το επόμενο SUV σου, αυτή είναι η στιγμή να το αποκτήσεις! Βρες τις καλύτερες leasing προσφορές!