Υπογράφηκε μεγάλη συμφωνία της SHARP με την GRC TECH για τα λευκά προϊόντα

Την 1η μέρα λειτουργίας της μεγαλύτερης Έκθεσης τεχνολογίας της Ευρώπης,05.09.205, υπογράφηκε μια πολύ μεγάλη και σημαντική συμφωνία για την αγορά ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.

Η συμφωνία αφορά την Αποκλειστική Διάθεση, των λευκών προϊόντων SHARP από την GRC TECH A.E. Μια πλήρης γκάμα μεγάλων ελεύθερων οικιακών συσκευών όπως: ψυγεία , πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, κουζίνες, πλυντήρια πιάτων αλλά και οι ανάλογες εντοιχιζόμενες συσκευές, θα ενταχθούν σύντομα στο portfolio της GRC TECH.

Η SHARP , εδώ και χρόνια συνεργάζεται με την GRC TECH A.E στον τομέα του ήχου και των μικρών οικιακών συσκευών. Σήμερα , η νέα συμφωνία έρχεται να αναβαθμίσει την συνεργασία καθιστώντας την GRC TECH A.E μία εταιρία με πλήρη γκάμα προϊόντων για το σπίτι. Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν μέσα στο 2025 στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς , θα φιλοξενήσουν τον βασικό όγκο των εμπορευμάτων και ο νέος ιδιόκτητος στόλος μεταφορικών μέσων , θα αποτελέσει την αιχμή για άμεση εξυπηρέτηση στην Β.Ελλάδα εντός 24 ωρών και εντός 48 ωρών σε όλη την Ελλάδα. Η διάθεση προϊόντων θα ξεκινήσει τέλη Οκτωβρίου , έχοντας ως στόχο την γνωριμία των νέων προϊόντων ,με το καταναλωτικό κοινό εν όψει των εκπτώσεων της περιόδου του Black Friday 2025 στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο CEO της GRC TECH A.E κος Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, δήλωσε αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας: "Μια νέα εποχή για την GRC TECH ξεκινά και ένα μεγάλο όνομα όπως η SHARP βρήκε τον κατάλληλο φορέα ώστε να βρεθεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα πωλήσεων στον Ελλαδικό χώρο. Καλή μας αρχή, καλύτερη συνέχεια και ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια να έχουμε έναντι των συνεργατών μας και των καταναλωτών.Άλλωστε η συνέπεια είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει στην αγορά από το 2006, την χρονιά που ιδρύθηκε η GRC TECH A.E".

