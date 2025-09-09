Rolex και Carlos Alcaraz στην κατάκτηση του US Open 2025: Ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια επική αντιπαλότητα

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, μπροστά σε 23.700 θεατές στο Arthur Ashe Stadium, ο Carlos Alcaraz κατέκτησε το δεύτερο του τρόπαιο στο US Open και ανέκτησε την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Το κοινό της Νέας Υόρκης απόλαυσε μια μοναδική επίδειξη δεξιοτεχνίας, με τον Alcaraz και τον επίσης πρεσβευτή της Rolex Jannik Sinner να ωθούν για ακόμη μία φορά ο ένας τον άλλον –και το ίδιο το άθλημα– σε νέα ύψη.

Η ολοκληρωμένη αγωνιστική παρουσία, η συγκέντρωση και η ακρίβεια του Ισπανού τον οδήγησαν τελικά στη νίκη με 6–2, 3–6, 6–1, 6–4, σε διάρκεια 2 ωρών και 42 λεπτών. Αυτός ήταν ο τελευταίος σταθμός στη συναρπαστική αντιπαλότητα των δύο αθλητών, η οποία πλέον μετρά από δύο τίτλους Grand Slam® για τον καθένα μέσα στο 2025.

Η Rolex υπήρξε σταθερή υποστηρίκτρια σε όλη τη διαδρομή τους προς την κορυφή, παραμένοντας πιστή στη μακροχρόνια δέσμευσή της στο άθλημα του τένις από το 1978. Σχεδόν 50 χρόνια μετά, τα ρολόγια Rolex εξακολουθούν να μετρούν τον χρόνο στα τέσσερα τουρνουά Grand Slam®, εκεί όπου το μέλλον του αθλήματος ξετυλίγεται πόντο με πόντο.

Ο Alcaraz και η νέα εποχή

Ο Alcaraz εντάχθηκε στην οικογένεια των πρεσβευτών της Rolex το 2022 και από τότε έχει κατακτήσει έξι τίτλους Grand Slam®, επικρατώντας σε κάθε τύπο γηπέδου. Απευθυνόμενος στον Sinner μετά τον τελικό, δήλωσε: «Είναι απίστευτο αυτό που κάνεις καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν – σε βλέπω περισσότερο κι από την οικογένειά μου. Είναι υπέροχο να μοιράζομαι μαζί σου το γήπεδο, τα αποδυτήρια και τα πάντα. Αυτό το τουρνουά είναι τόσο ξεχωριστό για μένα. Είναι προνόμιο να αποτελώ μέρος του· νιώθω σαν στο σπίτι μου, νιώθω την ενέργεια, νιώθω την αγάπη».

ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ROLEX ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟ US OPEN

Rod Laver (1962*, 1969)

Chris Evert (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982)

Stefan Edberg (1991, 1992)

Pat Rafter (1997, 1998)

Justine Henin (2003, 2007)

Roger Federer (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

Angelique Kerber (2016)

Sloane Stephens (2017)

Iga Świątek (2022)

Carlos Alcaraz (2022, 2025)

Coco Gauff (2023)

Jannik Sinner (2024)

Η παράδοση του US Open και η κληρονομιά της Rolex

Το κλίμα, το έντονο σασπένς και οι υψηλοί στόχοι διαμορφώνουν μια δυναμική και γεμάτη παλμό ατμόσφαιρα στο US Open. Απόδειξη των μοναδικών του απαιτήσεων είναι ότι ο πρεσβευτή της Rolex και 20 φορές πρωταθλητής Grand Slam®, Roger Federer, παραμένει ο τελευταίος άνδρας που κατέκτησε διαδοχικούς τίτλους στο Flushing Meadows – με το πέμπτο συνεχόμενο τρόπαιό του το 2008.

Ο Federer αναπολώντας τις επιτυχίες του στη Νέα Υόρκη με τη Rolex στο πλευρό του, δήλωσε:

«Με γεμίζει χαρά να βλέπω τη Rolex να είναι τόσο βαθιά συνδεδεμένη με το άθλημα. Όταν κοιτάζεις γύρω από το γήπεδο και βλέπεις το στέμμα της Rolex, σε πλημμυρίζει ένα γνώριμο συναίσθημα, μια αίσθηση ότι βρίσκεσαι στο σπίτι σου. Το US Open ήταν πάντα ένα τουρνουά-όνειρο για μένα. Ένιωθα ότι αν μπορούσες να κερδίσεις στη Νέα Υόρκη, μπορούσες να κερδίσεις παντού. Οι απαιτητικές συνθήκες μου απέδειξαν ότι άξιζα να είμαι Νο.1 στον κόσμο και πρωταθλητής του US Open».

Το US Open είναι το μοναδικό τουρνουά Grand Slam® που διεξάγεται ανελλιπώς κάθε χρόνο από την ίδρυσή του το 1881, και σε αυτό το διάστημα πολλά μέλη της οικογένειας Rolex συνέβαλαν μαζί με τον Federer αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του. Οι Rod Laver, Chris Evert, Stefan Edberg, Pat Rafter και Justine Henin κατέκτησαν το τρόπαιο του US Open πολλές φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, τιθασεύοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες του τουρνουά.

Η Rolex, παραμένοντας πιστή στη μακρά παράδοσή της στο πλευρό των θρύλων του τένις, συνεχίζει να τιμά όχι μόνο τους αθλητές που επιδιώκουν την αριστεία, αλλά και εκείνους που αναγνωρίζουν την ευρύτερη αποστολή τους πέρα από τα όρια του γηπέδου.