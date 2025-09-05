Επιστρέφεται η προκαταβολή στο leasing; Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Η προκαταβολή στο leasing συχνά μπερδεύει τους οδηγούς. Επιστρέφεται ή όχι; Τι σημαίνει για το μηνιαίο μίσθωμα; Σε αυτό το άρθρο θα τα ξεκαθαρίσουμε όλα.

Η ιδέα του leasing έχει κερδίσει πολλούς οδηγούς τα τελευταία χρόνια: σου δίνει τη δυνατότητα να οδηγείς ένα καινούργιο ή σχεδόν καινούργιο αυτοκίνητο, χωρίς να χρειάζεται να το αγοράσεις. Έτσι, αντί να δεσμεύσεις μεγάλο κεφάλαιο, πληρώνεις ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα και απολαμβάνεις και επιπλέον παροχές.

Σε αυτό όμως προκύπτουν και κάποια βασικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την προκαταβολή. Ερωτήματα όπως «είναι υποχρεωτική;» και «επιστρέφεται στο τέλος που θα γυρίσω το αυτοκίνητο;». Ας δούμε λοιπόν τι ισχύει και ποιες επιλογές έχεις.

Τι Είναι η Προκαταβολή στο Leasing;

Η προκαταβολή στο leasing δεν έχει τον ίδιο χαρακτήρα με την προκαταβολή στην αγορά αυτοκινήτου. Δεν «κατοχυρώνεις» την ιδιοκτησία του αυτοκινήτου, ούτε τη δίνεις για να εξασφαλίσεις τη χρηματοδότηση από την τράπεζα.

Με την προκαταβολή στο leasing είναι σαν να προπληρώνεις ένα ποσό. Αυτό το ποσό σου «επιστρέφεται» με τη μείωση του μηνιαίου μισθώματος. Με άλλα λόγια, μπορείς να το δεις και σαν μια οικονομική ρύθμιση που αφορά την κατανομή του κόστους του leasing.