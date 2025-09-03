Ο BLAUPUNKT ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BV4010 3500W μετατρέπει τον καθαρισμό του κήπου σε εύκολη υπόθεση!

Ένας κήπος καθαρός… σε χρόνο μηδέν.

Η φροντίδα του κήπου γίνεται πιο εύκολη και πιο απολαυστική με τον Ηλεκτρικό Φυσητήρα-Αναρροφητήρα-Τεμαχιστή BLAUPUNKT BV4010 3500W, διαθέσιμο στα καταστήματα και το e-shop της Leroy Merlin leroymerlin.gr. Ένα εργαλείο που δεν λείπει από κανέναν κηπουρό – είτε είναι επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης λάτρης της φύσης.

Ο BV4010 είναι το απόλυτο “3-σε-1” gadget του κήπου:

Φυσάει με ταχύτητα έως 270 km/h, απομακρύνοντας φύλλα και σκουπιδάκια από αυλές, πεζοδρόμια και χλοοτάπητες.

Αναρροφά με ισχύ που φτάνει τα 792 m³/h, συγκεντρώνοντας ό,τι περισσεύει.

Τεμαχίζει τα απορρίμματα σε αναλογία 10:1, ώστε να χωράνε περισσότερα στον σάκο συλλογής των 45 λίτρων και να γίνονται ιδανικά για κομποστοποίηση.

Με λίγα λόγια: λιγότερη δουλειά, περισσότερος ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τον κήπο σας.

Δύναμη που δεν κουράζει

Με ισχύ 3500W, ο BV4010 προσφέρει απόδοση που καλύπτει κάθε ανάγκη, ενώ χάρη στο βάρος μόλις 2,65 kg παραμένει ελαφρύς και εργονομικός. Έτσι, ακόμα και μετά από αρκετή ώρα εργασίας, η χρήση του παραμένει άνετη και ξεκούραστη.

Γιατί να τον αποκτήσετε;

✔ Εξοικονόμηση χρόνου και κόπου

✔ Τρία εργαλεία σε ένα – πρακτικότητα και οικονομία

✔ Ιδανικό για κομποστοποίηση

✔ Φιλικό προς το περιβάλλον

✔ Απόλυτα προσιτή τιμή για την κατηγορία του

Γιατί να χάνετε χρόνο και ενέργεια; Ο BLAUPUNKT BV4010 είναι εδώ για να κάνει τη δουλειά για εσάς – εύκολα, αποδοτικά και με την εγγύηση ποιότητας της Leroy Merlin.