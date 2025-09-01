Μαγαζί: Η νέα άφιξη στη Σέριφο με άρωμα παράδοσης και σύγχρονη γεύση

Στη Σέριφο, πάνω στην αλμύρα του Αιγαίου, εκεί όπου οι ρυθμοί του καλοκαιριού γίνονται τρόπος ζωής, άνοιξε τις πόρτες του το Μαγαζί — ένα σύγχρονο delicatessen που παντρεύει το τοπικό με το εκλεκτό, το comfort με το healthy, το island living με τις μικρές καθημερινές απολαύσεις.

Στο Μαγαζί θα βρείτε φρεσκοψημένο ψωμί που μοσχοβολά, λαδένια Κιμώλου ζυμωμένη με μεράκι και μια ποικιλία από γευστικές επιλογές to-go για κάθε στιγμή της ημέρας. Δροσερές σαλάτες, μπουκιές στο χέρι, εκλεκτά προϊόντα delicatessenκαι επιλεγμένες ετικέτες κρασιού συνθέτουν μια εμπειρία αυθεντικής νησιωτικής απόλαυσης.

Η γεύση του Μαγαζιού σε ακολουθεί στο σπίτι, μέσα από μια επιλεγμένη συλλογή από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας: εκλεκτά τυριά, pasta, χειροποίητες σάλτσες και προϊόντα μικρών παραγωγών που αναβαθμίζουν κάθε καλοκαιρινή σου συνταγή, καθώς και φρέσκο gelato Ζillion’s καθώς καλοκαίρι χωρίς παγωτό δεν γίνεται.

Το Μαγαζί αγκαλιάζει και όσους αγαπούν τις πιο ισορροπημένες επιλογές, προσφέροντας τη θρεπτική και λαχταριστή Phil’s Granola, ενώ δεν ξεχνά τους τετράποδους φίλους μας, με τις φυσικές λιχουδιές της Kyon.

Με ρίζες στην ελληνική παράδοση και ματιά στραμμένη στη σύγχρονη γευστική κουλτούρα, το Μαγαζί είναι κάτι περισσότερο από ένα κατάστημα: είναι τόπος συνάντησης, είναι αίσθηση, είναι καλοκαίρι.

Σας περιμένουμε στη Σέριφο, στο Μαγαζί.