Η PIZZA FAN τα έχει εκατοστήσει και το γιορτάζει

Το εκατοστό της κατάστημα άνοιξε η Pizza Fan την Τρίτη 8 Ιουλίου στον Ωρωπό, στη διεύθυνση: Προποντίδος και Προικονήσου 1 και ήταν μια πραγματική γιορτή γεύσεων για τους pizza lovers.

Οι νέες λαχταριστές συνταγές της Pizza Fan είχαν την τιμητική τους. Οι διάσημες πίτσες της σειράς Al Forno, με ζύμη ζυμωμένη στο χέρι, η σειρά Pizza Bianca με Philadelphia, αλλά και οι νέες σειρές προϊόντων: MyBurger, MyPasta, MySalad, που δημιούργησε ο γνωστός σεφ Δημήτρης Σκαρμούτσος, έκλεψαν καρδιές.

Με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία 29 χρόνων στην Ελλάδα και 2.500 εργαζόμενους η Pizza Fan είναι μια ελληνική εταιρεία που είναι σήμερα πρώτη με διαφορά στο χώρο του pizza delivery και ανοίγει δρόμους επενδύοντας σε εξαιρετικές πρώτες ύλες, την καινοτομία και τις προσιτές για όλους τιμές.