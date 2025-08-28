Τι περιλαμβάνει το leasing αυτοκινήτου: Ο απόλυτος οδηγός

Το leasing αυτοκινήτου έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια και όχι άδικα. Πρόκειται για μια λύση που προσφέρει ευελιξία, ευκολία και επιπλέον προνόμια.

Το leasing είναι η εναλλακτική μορφή απόκτησης αυτοκινήτου που αποκτά ολοένα περισσότερη δημοφιλία. Είναι μια μορφή μακροχρόνιας μίσθωσης, όπου αντί να αγοράσεις το όχημα, πληρώνεις ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα και το χρησιμοποιείς σαν δικό σου.

Η λύση αυτή ταιριάζει σε ιδιώτες που δεν θέλουν να δεσμεύσουν ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά και σε επιχειρήσεις που αναζητούν επαγγελματικό στόλο χωρίς το βάρος τις υποχρεώσεις της αγοράς.

Στον οδηγό που ακολουθεί θα δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνει το leasing, ποια είναι τα βασικά του πλεονεκτήματα και σε ποιους ταιριάζει περισσότερο.

Τι Περιλαμβάνει το Leasing

Στο leasing, όλα τα έξοδα του αυτοκινήτου καλύπτονται από το μηνιαίο μίσθωμα. Πρόκειται για ένα σταθερό και προβλέψιμο ποσό μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται υπηρεσίες που σε διαφορετική περίπτωση θα πλήρωνες ξεχωριστά.

Χρήση Αυτοκινήτου

Το κόστος του leasing εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το μοντέλο που θα επιλέξεις. Φυσικά σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξει και η διάρκεια της μίσθωσης αλλά και τις παροχές που θα ενσωματώσεις.

Ασφάλιση & Τέλη Κυκλοφορίας

Με το leasing ξεχνάς τις επιπλέον πληρωμές. Στις παροχές περιλαμβάνονται τόσο η μικτή ασφάλιση όσο και τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι οδηγείς χωρίς να ανησυχείς για ανανεώσεις ή απρόοπτα κόστη μέσα στη χρονιά.

Συντήρηση & Service

Από το τακτικό service μέχρι την αλλαγή ελαστικών και τους τεχνικούς ελέγχους, όλα είναι καλυμμένα από την εταιρεία leasing. Έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνεις συνεργείο ή να προβληματίζεσαι για το κόστος. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα υπάρχει προτεραιότητα σε συνεργαζόμενα συνεργεία, για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία.

Οδική Βοήθεια και Όχημα Αντικατάστασης

Με το leasing, αν κάτι πάει στραβά, έχεις 24ωρη οδική βοήθεια στη διάθεσή σου. Μάλιστα, σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος δεν χρειάζεται να μείνεις χωρίς αυτοκίνητο αφού σου παρέχεται άμεσα όχημα αντικατάστασης.

Ποια είναι τα Πλεονεκτήματα του Leasing

Το leasing έχει ξεκάθαρα πλεονεκτήματα σε σχέση με την αγορά. Δεν χρειάζεσαι μεγάλη προκαταβολή, ενώ έχεις σταθερό προβλέψιμο κόστος κάθε μήνα. Το μίσθωμα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έξοδα, οπότε ξέρεις από την αρχή τι πληρώνεις και δεν έχεις απρόβλεπτα έξοδα.

Επιπλέον, έχεις την ευελιξία να αλλάζεις μοντέλο πιο συχνά και να απολαμβάνεις πάντα την ασφάλεια που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία και οι νέοι εξοπλισμοί. Και φυσικά, στο τέλος της μίσθωσης δεν χρειάζεται να σκεφτείς μεταπώληση: απλώς το επιστρέφεις και προχωράς στο επόμενο.

Τέλος, και ειδικά για τους επαγγελματίες, το leasing προσφέρει τη δυνατότητα και φορολογικών ελαφρύνσεων. Καθώς το μηνιαίο μίσθωμα εντάσσεται στα έξοδα της επιχείρησης, μειώνονται το φορολογητέο εισόδημα και αυξάνοντας τα κέρδη.

Σε Ποιους Ταιριάζει το Leasing

Το leasing είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους αλλάζουν συχνά αυτοκίνητο και θέλουν να απολαμβάνουν πάντα εξοπλισμούς υποβοήθησης και άνεσης. Αντί να επενδύουν σε μια αγορά που θα χάσει την αξία της μέσα σε λίγα χρόνια, έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν το όχημά τους ακόμα και ανά 3 χρόνια.

Για τους νέους οδηγούς, το leasing προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: ξεκάθαρο, σταθερό κόστος κάθε μήνα. Χωρίς απρόβλεπτες χρεώσεις και χωρίς να χρειάζεται να ασχολούνται με ασφάλειες, τέλη ή συντήρηση. Έτσι, μπορούν να ανακαλύψουν την οδήγηση με μεγαλύτερη σιγουριά, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα ένα σύγχρονο και ασφαλές αυτοκίνητο που καλύπτει τις ανάγκες τους.

Οι οικογένειες επωφελούνται επίσης ιδιαίτερα από το leasing. Είτε πρόκειται για ένα δεύτερο αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις είτε για ένα μεγαλύτερο SUV για ταξίδια, η προβλεψιμότητα του κόστους κάνει τη διαφορά. Το μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έξοδα, κάτι που επιτρέπει τον καλύτερο οικογενειακό προγραμματισμό χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις στον προϋπολογισμό.

Για επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, το leasing είναι η πιο συμφέρουσα λύση. Επιτρέπει την απόκτηση αυτοκινήτου στο όνομα της εταιρείας χωρίς δέσμευση κεφαλαίου και χωρίς να χρειάζεται να μπλέξουν με τραπεζικές διαδικασίες. Επιπλέον, το κόστος μπαίνει στα λειτουργικά έξοδα, μειώνοντας τη φορολογική επιβάρυνση. Έτσι, ο επαγγελματίας εξασφαλίζει σύγχρονο και αξιόπιστο όχημα, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιεί όλα τα οικονομικά οφέλη.

Γιατί να επιλέξετε leasing αυτοκινήτου από το instacar

Αυτό που κάνει το instacar να ξεχωρίζει στον χώρο του leasing είναι η απλότητα και η διαφάνεια στη διαδικασία. Ένα ακόμη μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι ξεκινάς χωρίς προκαταβολή και χωρίς την εμπλοκή τραπεζών. Δεν χρειάζεται να δεσμεύσεις κεφάλαιο, ούτε να περάσεις από χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης. Το μόνο που κάνεις είναι να επιλέξεις το αυτοκίνητο και το πακέτο που σου ταιριάζει και ξεκινάς άμεσα.

Το instacar σου δίνει και την ευελιξία που σπάνια βρίσκεις σε άλλες εταιρείες leasing. Μέσα από τα 4 πακέτα συνδρομής μπορείς να προσαρμόσεις τη διάρκεια και τις παροχές στις ανάγκες σου. Κι αν στην πορεία αλλάξουν οι συνθήκες; Έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις αυτοκίνητο εύκολα, χωρίς δεσμεύσεις και πολύπλοκες διαδικασίες.

Τέλος, το instacar επενδύει στην εμπειρία του οδηγού. Μέσα από την εφαρμογή instacar app μπορείς να διαχειρίζεσαι τη συνδρομή σου γρήγορα και εύκολα. Παράλληλη, η εξυπηρέτηση του instacar θεωρείται από τις καλύτερες στην αγορά, κάτι που αποτυπώνεται και στις κορυφαίες αξιολογήσεις στο Google.

Γιατί το leasing δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο, αλλά και η σιγουριά ότι έχεις έναν αξιόπιστο συνεργάτη δίπλα σου.

