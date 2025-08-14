Υβριδικά αυτοκίνητα: Πλεονεκτήματα, οικονομία και άνεση

Με τις τιμές των καυσίμων να πιέζουν και την ανάγκη για πιο καθαρές μετακινήσεις να μεγαλώνει, τα υβριδικά μοντέλα αποτελούν την ιδανική λύση που συμφέρει το περιβάλλον και την τσέπη σου

Τα τελευταία χρόνια ζούμε μια μεγάλη επανάσταση στην αυτοκίνηση, στο κέντρο της οποίας είναι τα υβριδικά αυτοκίνητα. Δεν είναι αμιγώς ηλεκτρικά, αλλά ούτε και κλασικά βενζινοκίνητα. Είναι ο ιδανικός συνδυασμός για όποιον θέλει οικονομία, αυτονομία και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων.

Συνδυάζοντας κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτροκινητήρα, προσφέρουν το καλύτερο και από τους δύο κόσμους: δύναμη για ταξίδια, εξοικονόμηση στην πόλη. Και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις ριζικά τις συνήθειές σου.

Πώς λειτουργεί ένα υβριδικό αυτοκίνητο

Ο τρόπος που λειτουργούν τα υβριδικά είναι στη βάση του ένας συνδυασμός ενέργειας από δύο πηγές:

Από τον κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου που δίνει την ισχύ και την αυτονομία



Από τον ηλεκτροκινητήρα, που τροφοδοτείται από μπαταρία και δίνει ισχύ σε χαμηλές ταχύτητες ή για περιορισμένη απόσταση.

Η εναλλαγή ανάμεσα στους κινητήρες είναι αυτόματη και ανεπαίσθητη. Στην πόλη, ειδικά σε κίνηση, κινείσαι μόνο με ρεύμα, σχεδόν αθόρυβα και με μηδενική κατανάλωση καυσίμου. Στον αυτοκινητόδρομο, ο θερμικός κινητήρας αναλαμβάνει το μεγαλύτερο φορτίο και προσφέρει δύναμη και επιδόσεις.

Πλεονεκτήματα Υβριδικών Αυτοκινήτων

Τα ήπια και αμιγώς υβριδικά μοντέλα δεν χρειάζονται ειδικές υποδομές φόρτισης για να επωφεληθείς. Χρησιμοποιούν την ενέργεια που παράγεται κατά την οδήγηση και την πέδηση για να φορτίζουν τις μπαταρίες τους. Για αυτό είναι μια ρεαλιστική μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα με σημαντικά πλεονεκτήματα.

Οικονομία καυσίμου και χαμηλότερο κόστος χρήσης

Αν κινείσαι συχνά σε αστικό περιβάλλον, θα δεις αμέσως τη διαφορά στην κατανάλωση. Στάσεις, εκκινήσεις, φανάρια, σε όλα αυτά αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας. Το ρεζερβουάρ αδειάζει πιο αργά και το πορτοφόλι μένει πιο γεμάτο.

Μακροπρόθεσμα, η εξοικονόμηση είναι σημαντική, ειδικά όταν μιλάμε για αμιγώς υβριδικά αυτοκίνητα. Ακόμα και τα ήπια υβριδικά, στα οποία ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί υποστηρικτικά, προσφέρουν μια μείωση κατανάλωσης πάνω από 10-15%.

Πιο «πράσινη» οδήγηση

Τα υβριδικά εκπέμπουν λιγότερους ρύπους σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει αφενός καθαρότερο αέρα στην πόλη και μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα. Αφετέρου, ελεύθερη μετακίνηση στον δακτύλιο της Αθήνας αφού κατά κανόνα τα υβριδικά αυτοκίνητα παράγουν λιγότερα από 120 gr CO2/km.

Φορολογικά κίνητρα

Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κίνητρα για τους κατόχους υβριδικών. Αντίστοιχα και στην Ελλάδα, οι ιδιοκτήτες υβριδικών έχουν μηδενικά τέλη κυκλοφορίας σε οχήματα έως 1900 cc ή μειωμένα στο 50% για υβριδικά μεγαλύτερου κυβισμού.

Τα πιο «δυνατά» υβριδικά μοντέλα

Suzuki Swift

Η σβέλτη απόκριση και η ζωηρότητα του νέου Suzuki Swift ενθουσιάζουν ακόμα και τους πιο απαιτητικούς. Μικρό, ευέλικτο και οικονομικό, το Swift με ήπια υβριδικό κινητήρα αξιοποιεί την ηλεκτρική υποβοήθηση για χαμηλή κατανάλωση 4,5 λτ/100 χλμ σε μικτό κύκλο.

MG3 Hybrid+

Το MG3 Hybrid+ είναι μια νέα πρόταση που ξεχωρίζει στον δρόμο με τον σύγχρονο σχεδιασμό και την sporty αισθητική. Προσιτό και τεχνολογικά προηγμένο, συνδυάζει κινητήρα βενζίνης 1500cc με ηλεκτροκινητήρα 100kW και προσφέρει επιτάχυνση 0-100 km σε μόλις 8 δευτερόλεπτα, ενώ η κατανάλωση παραμένει χαμηλή στα 4,4 λτ/100 χλμ σε μικτό κύκλο.

Peugeot 2008 MHEV

Ένα compact SUV με premium αίσθηση και απολαυστική οδηγική συμπεριφορά, το Peugeot 2008 είναι το ιδανικό αυτοκίνητο για την πόλη και εκδρομή. Ο ήπια υβριδικός βενζινοκινητήρας 145 ίππων θα σου προσφέρει μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, γύρω στα 5 lt/100km σε μικτό κύκλο.

Toyota C-HR

Φυσικά από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει το Toyota CHR, ένα από τα πιο δημοφιλή αμιγώς hybrids SUVs. Το CHR προσφέρει διαφορετικές υβριδικές εκδόσεις, με πιο δημοφιλή αυτή με τον βενζινοκινητήρα 1800cc με 140 ίππους. Με ικανοποιητική ηλεκτρική αυτονομία μπορεί να πετύχει κατανάλωση γύρω στα 4 λτ/100 km εντός πόλης και 4.7 λτ/100 km σε μικτό κύκλο.

Volvo XC40 MHEV

Το Volvo XC40 είναι ένα premium SUV με εξελιγμένη ήπια υβριδική τεχνολογία, ιδανικό για άνετα ταξίδια και οικονομική οδήγηση στην πόλη. Ο βενζινοκινητήρας συνδυάζεται με μπαταρία 48V και 8ταχυτο αυτόματο κιβώτιο που εξασφαλίζουν ισχυρή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση για την κατηγορία του στα 6.6 λτ/100 χλμ σε μικτό κύκλο.

Γιατί να επιλέξεις leasing υβριδικού αυτοκινήτου

Αν σκέφτεσαι να μπεις στον κόσμο των υβριδικών, το leasing είναι ίσως ο πιο εύκολος τρόπος αφού σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις την τεχνολογία χωρίς το ρίσκο υποτίμησης.

Ειδικότερα μέσα από το ευέλικτο leasing του instacar μπορείς να ξεκινήσεις άμεσα χωρίς προκαταβολή και με όλες τις παροχές- μικτή ασφάλιση, service, τέλη κυκλοφορίας- στο μηνιαίο μίσθωμα. Οδηγείς το υβριδικό που θέλεις χωρίς δεσμεύσεις και απρόβλεπτα έξοδα.

Με το instacar, απλά επιλέγεις το μοντέλο και το πακέτο συνδρομής που σου ταιριάζει ξεκινάς με την πιο εύκολη διαδικασία χωρίς γραφειοκρατία και εμπλοκή τραπεζών. Γνώρισε τα οφέλη της πράσινης οδήγησης σήμερα, βρες leasing υβριδικού αυτοκινήτου.