Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: Τι να πάρεις & πώς να επιλέξεις

Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μπορεί να γίνει μια από τις πιο έξυπνες επιλογές – αρκεί να ξέρεις τι να προσέξεις. Δες όλα όσα χρειάζεσαι πριν κάνεις το επόμενο βήμα.

Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι μια λύση που έχει πολλά να δώσει, ειδικά αν ψάχνεις για κάτι αξιόπιστο, χωρίς να αδειάσεις τον λογαριασμό σου. Δεν είναι μόνο θέμα κόστους. Πολλά μεταχειρισμένα κυκλοφορούν με εξοπλισμό και επιδόσεις που, σε καινούργιο μοντέλο, θα σου κόστιζαν πολύ περισσότερο.

Και το σημαντικότερο; Με λίγη παραπάνω προσοχή στην έρευνα και τη σωστή επιλογή, μπορείς να βρεις μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε εξαιρετική κατάσταση, σχεδόν σαν καινούργια.

Γιατί να σκεφτείς μεταχειρισμένο; Τα Πλεονεκτήματα

Το βασικό πλεονέκτημα είναι προφανές: λιγότερα χρήματα. Με τα ίδια χρήματα, μπορείς να ανέβεις κατηγορία και να πάρεις καλύτερη κατηγορία αυτοκινήτου ή κάποιο μοντέλο με επιπλέον εξοπλισμό.

Ένα ακόμη δυνατό σημείο είναι ότι το μεταχειρισμένο δεν χάνει την αξία του τόσο γρήγορα όσο ένα καινούργιο. Η απομείωση είναι πολύ πιο ήπια, κάτι που σημαίνει ότι, αν θελήσεις να το πουλήσεις στο μέλλον, η απώλεια στην τιμή θα είναι σαφώς μικρότερη.

Και φυσικά, δεν χρειάζεται να περιμένεις μήνες για να παραλάβεις το αυτοκίνητο. Αν σου αρέσει και σου ταιριάζει, το παίρνεις. Τόσο απλά. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην αγορά και σίγουρα θα βρεις κάτι που να καλύπτει τις ανάγκες σου.

Πώς να επιλέξεις το σωστό αυτοκίνητο;

Όλα ξεκινούν από εσένα. Πού θα κινείσαι; Μέσα στην πόλη, κυρίως; Ίσως ένα μικρό ή υβριδικό μοντέλο είναι αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάνεις πολλά ταξίδια, δώσε βάση στην άνεση, στον κινητήρα και στους αποθηκευτικούς χώρους. Έχεις οικογένεια ή χρειάζεσαι χώρο για επαγγελματικό εξοπλισμό; Καλύτερα να πας σε κάτι πιο ευρύχωρο.

Εκτός από τις καθημερινές σου ανάγκες, είναι βασικό να κοιτάξεις και το ιστορικό του οχήματος. Ρώτα για τα πραγματικά χιλιόμετρα, το βιβλίο service και αν έχουν καταγραφεί τυχόν ατυχήματα. Όσο περισσότερες πληροφορίες έχεις, τόσο πιο σίγουρος θα είσαι για την επιλογή σου.

Και μην ξεχνάς τον τεχνικό έλεγχο, ιδανικά σε δικό σου μηχανικό, εναλλακτικά από την ίδια την εταιρεία. Επίσης, να προτιμάς επαγγελματίες πωλητές και όχι τυχαίες αγγελίες. Εταιρείες όπως το instacar που προσφέρουν επίσημο τεχνικό έλεγχο και εγγυημένο ιστορικό, σου λύνουν τα χέρια.

Τι να προσέξεις πριν την αγορά μεταχειρισμένου

Ακόμα κι αν όλα φαίνονται εντάξει στο χαρτί, μην παραλείψεις έναν εξονυχιστικό έλεγχο. Ξεκίνα από τα χιλιόμετρα, πρέπει να είναι αποδεδειγμένα, με στοιχεία από το ΚΤΕΟ ή το βιβλίο service. Έπειτα, έλεγξε την εξωτερική κατάσταση: έχει βαφτεί; Υπάρχουν φθορές που μπορεί να κρύβουν κάτι παραπάνω;

Το test drive είναι απαραίτητο. Άκου το αυτοκίνητο, δες πώς φρενάρει, πώς ανταποκρίνεται στις στροφές. Το σασί, οι θόρυβοι, οι κραδασμοί, όλα έχουν σημασία.

Στο εσωτερικό, έλεγξε τα πάντα: A/C, παράθυρα, infotainment, φώτα, ακόμα και τους καθρέφτες. Τέλος, μην ξεχάσεις να δεις το κόστος χρήσης: τέλη κυκλοφορίας, συχνότητα service και συντήρησης και τιμές ανταλλακτικών για το μοντέλο που σε ενδιαφέρει.

Γιατί να επιλέξεις αγορά μεταχειρισμένου από το instacar

Αν θες να νιώθεις σίγουρος για την επιλογή σου, χωρίς αμφιβολίες για το τι αγοράζεις, τότε μια αξιόπιστη λύση όπως το instacar σου δίνει αυτό ακριβώς: έλεγχο, ειλικρίνεια αλλά και επιπλέον παροχές που δεν θα βρεις αλλού.

Όλα τα αυτοκίνητα προέρχονται από τον εταιρικό στόλο leasing του instacar, είναι έως 5 ετών και έχουν αναλυτικό, ελεγμένο ιστορικό. Αυτό σημαίνει ότι ξέρεις ακριβώς τι παίρνεις, χωρίς κρυφά χιλιόμετρα ή αμφίβολες επισκευές.

Κάθε όχημα περνά από πλήρη μηχανολογικό έλεγχο πριν διατεθεί προς πώληση, ενώ η αγορά συνοδεύεται από 1 χρόνο δωρεάν εγγύηση. Μέσα από την αγορά μεταχειρισμένου στο instacar απολαμβάνεις: μικτή ασφάλιση, καλυμμένα τέλη κυκλοφορίας, service και ακόμη και όχημα αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος. Όλα αυτά εντελώς δωρεάν για έναν χρόνο από την ημερομηνία αγοράς.

Με λίγα λόγια, παίρνεις ένα αυτοκίνητο σαν καινούργιο αλλά με τιμή μεταχειρισμένου.

Το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο μπορεί να είναι μια εξαιρετική επιλογή, φτάνει να το δεις με ψυχραιμία και προσοχή. Μην αφήσεις την αγορά να σε τρομάξει. Με σωστή ενημέρωση, σωστές ερωτήσεις και έναν αξιόπιστο συνεργάτη δίπλα σου, μπορείς να κάνεις μια αγορά που θα σου δώσει σιγουριά, ασφάλεια και ελευθερία κινήσεων για πολλά χρόνια.