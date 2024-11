To Vodafone TV είναι στην μόδα και αυτόν τον Νοέμβριο

Ένας μήνας γεμάτος μεγάλες πρεμιέρες, πρωτότυπες σειρές και ταινίες σε Α' προβολή ξεκίνησε στο Vodafone TV.

Από το πολυαναμενόμενο DUNE: PROPHECY του ΗΒΟ, την ταινία των Marvel Studios DEADPOOL & WOLVERINE στο Disney+ στις 12/11 και ένα αφιέρωμα γεμάτο μόδα από το Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ PRADA μέχρι βραβευμένες ταινίες με Όσκαρ Κοστουμιών, το σύμπαν του SEX & THE CITY δια χειρός Πατρίσιας Φιλντ αλλά και ένα αποκλειστικά pop-up κανάλι για το MADWALK, όλα είναι εδώ αποκλειστικά στο Vodafone TV.

​ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ HBO

«DUNE: PROPHECY»

Διαθέσιμο από 18/11

10.000 χρόνια πίσω στο χρόνο γεννιούνται οι Bene Gesserit, ένα δίκτυο εκπαιδευμένων γυναικών με ανώτερο πνευματικό επίπεδο που τους επιτρέπει να αναπτύσσουν στρατηγικές πολύ-εργαλεία στην άσκηση πολιτικής. Ένας γάμος που θα ανεβάσει ένα μέλος της ομάδας στον θρόνο ταράζει τα νερά της μέχρι τότε ήσυχης ζωής στο DUNE: PROPHECY, τη φιλόδοξη σειρά του ΗΒΟ με πρωταγωνίστρια την Έμιλι Γουάτσον.​

«GET MILLIE BLACK»

Διαθέσιμο στις 26/11

Μια πρώτη ντετέκτιβ της Scotland Yard επιστρέφει στο Κίνγκστον για να ερευνήσει μια σειρά εξαφανίσεων και θα βρεθεί μπλεγμένη σε ένα γαϊτανάκι αποκαλύψεων που αφορά και την ίδια της την ζωή. Το GET MILLIE BLACK του ΗΒΟ έρχεται ακριβώς τη στιγμή που έψαχνες ποια θα είναι η επόμενη σειρά που θα σε εθίσει!​

«THE SEX LIVES OF COLLEGE GIRLS» Κ3

Διαθέσιμο στις 22/11

Πέρασε καιρός από τον πρώτο χρόνο που οι τέσσερις φιλενάδες βρέθηκαν στο κολλέγιο του Έσεξ. Τώρα, στον τρίτο κύκλο τα πράγματα σοβαρεύουν, αν και παραμένουν το ίδιο glossy! Είστε έτοιμοι για μια σαιζόν, πιο απρόβλεπτη από ποτέ; Το THE SEX LIVES OF COLLEGE GIRLS επέστρεψε και θα μείνει!​

«THE TALE»

Διαθέσιμο τώρα

Ταινία που αγαπήθηκε στο Σάντανς, το "The Tale" της Τζένιφερ Φοξ εξερευνά τί έχει μείνει στη μνήμη μιας 50άρας δημοσιογράφου από μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης όταν αυτή βρίσκονταν στην ηλικία των δεκατριών. Η Λόρα Ντερν σε ένα ρεσιτάλ ερμηνείας σε μια ταινία του ΗΒΟ αποκλειστικά στο Vodafone TV για την Παγκόσμια Ημέρα κατά της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. ​

«TURTLES ALL THE WAY DOWN»

Διαθέσιμο τώρα

Τo best seller του Τζον Γκριν (The Fault in Our Stars), TURTLES ALL THE WAY DOWN γίνεται ταινία από το ΗΒΟ και ακολουθεί την δεκαεξάχρονη Άζα που ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα λύσει το μυστήριο του εξαφανισμένου δισεκατομμυριούχου Ράσελ Πίκετ, κι ότι κάπου εκεί στην πορεία θα γνώριζε και τον υιό Πίκετ και τα πράγματα θα άλλαζαν τροπή. Η πιο ρομαντική προσθήκη της χρονιάς αποκλειστικά στο Vodafone TV!​

​ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«DEADPOOL & WOLVERINE»

Διαθέσιμο από 12/11

Τα Marvel Studios παρουσιάζουν το πιο μεγάλο λάθος τους μέχρι σήμερα, την ταινία «Deadpool & Wolverine». Ο αδιάφορος Γουέιντ Γουίλσον ζει μια βαρετή ζωή ως απλός πολίτης. Οι μέρες του ως Deadpool (Ryan Reynolds), του μισθοφόρου με την κάπως χαλαρή ηθική, έχουν πια περάσει. Όταν όμως ο κόσμος του απειλείται με εξαφάνιση, ο Γουέιντ θα πρέπει να βάλει απρόθυμα τη στολή του και να συνεργαστεί με τον ακόμα πιο απρόθυμο… απροθυμότερο; Απροθυμότατο;... Πρέπει να πείσει έναν εντελώς απρόθυμο Wolverine (Hugh Jackman) να συνεργαστούν... Ουφ πια, απλά δείτε την ταινία! Οι συνόψεις είναι χαζές.

«ΤΗΕ OLD MAN» Κ2

Διαθέσιμο τώρα

Στον δεύτερο κύκλο της πρωτότυπης σειράς «The Old Man» του FX , ο πρώην πράκτορας της CIA Νταν Τσέις (Jeff Bridges) και ο πρώην υποδιευθυντής του FBI Χάρολντ Χάρπερ (John Lithgow) αναλαμβάνουν τη διάσωση της Έμιλι Τσέις (Alia Shawkat) μετά την απαγωγή της. Καθώς το διακύβευμα μεγαλώνει και τα μυστικά αποκαλύπτονται, η Έμιλι αντιμετωπίζει μια κρίση ταυτότητας με ολέθριες συνέπειες, ενώ η Ζόι ΜακΝτόναλντ (Amy Brenneman) κάνει αναπάντεχες κινήσεις στον κόσμο του Τσέις.

«DOCTOR ODYSSEY»

Διαθέσιμο τώρα

Από το λαμπρό μυαλό του Ryan Murphy, ήρθε η καθηλωτική σειρά «Doctor Odyssey». Ο Μαξ (Joshua Jackson), είναι ο νέος γιατρός ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου όπου το πλήρωμα εργάζεται σκληρά, αλλά ξέρει και να το διασκεδάζει. Όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι καθώς ο Μαξ και η μικρή αλλά δυνατή ιατρική ομάδα του διαχειρίζονται ιδιαίτερα ιατρικά περιστατικά και τη δυναμική τους, μίλια μακριά από την ακτή. Αποκλειστικά στο Disney+ μια σειρά που θα σας κάνει να διπλοτσεκάρετε τα πάντα!​​

«ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΖΟΝ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ »

Διαθέσιμο τώρα

Η νέα ταινία ντοκιμαντέρ «Μουσική από τον Τζον Γουίλιαμς», από τις Lucasfilm Ltd, Amblin Documentaries και Imagine Documentaries, προσφέρει μια συναρπαστική και διορατική ματιά στη γεμάτη επιτεύγματα ζωή και καριέρα του θρυλικού συνθέτη John Williams. Τα αξέχαστα κλασικά σάουντρακ του είναι αναπόσπαστο στοιχείο μερικών πολύ αγαπημένων ταινιών της εποχής μας, σε μια καριέρα πολλών δεκαετιών. Δείτε κι ακούστε την ιστορία του μαέστρου John Williams, με πληροφορίες από παραγωγούς, μουσικούς και άλλους ανθρώπους που ενέπνευσε, όπως και σπάνιες στιγμές από το παρασκήνιο της κινηματογραφικής ιστορίας. ​

It’s Fashion!​

Ένα sur-mesure αφιέρωμα αποκλειστικά στο Vodafone TV​

Μόδα δεν είναι μόνο ρούχα, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, μια κουλτούρα που ανοίγει διάλογο με το παρελθόν και το μέλλον. Κάπως έτσι το "IT'S FASHION", το μοναδικό αφιέρωμα του Vodafone TV για αυτόν τον μήνα φιλοξενεί από την πρωτότυπη σειρά + IN VOGUE:THE 90s στο Disney+ και τους δυο κύκλους του AND JUST LIKE THAT μέχρι βραβευμένες ταινίες με Όσκαρ Κοστουμιών, όπως το STAR WARS: ΜΙΑ NΕΑ ΕΛΠΙΔΑ (ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ IV), το ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ το POOR THINGS, στο Disney+ και το AMADEUS.

Ταινίες αφιερώματος / Κατηγορίας: Sex & the City (Series),Sex & the City (film), And Just Like That, And Just Like That The Documentary, The Idol, Amadeus, Mad Max Fury Road, Lord of the Rings The Return of the King-–και από τον κατάλογο του Disney+: τις σειρές «Cristóbal Balenciaga», «In Vogue: The 90s», «Becoming Karl Lagerfeld» και τις ταινίες «Diane Von Furstenberg: Γυναίκα Επικεφαλής», «Ο Διάβολος φοράει Prada», «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», «Ξενοδοχείο Grand Budapest», «Poor Things» από την Searchlight Pictures, «Τιτανικός», «Black Panther» και «Black Panther: Wakanda Forever» από τα Marvel Studios, «Star Wars: Μια Nέα Ελπίδα (Επεισόδιο IV)».​

​MADWALK TV: Ένα fashion κανάλι, αποκλειστικά στο Vodafone TV

Μουσική και μόδα! Τι καλύτερο από αυτόν τον συνδυασμό; Το MAD TV ετοίμασε ένα αποκλειστικό pop-up κανάλι για το Vodafone TV με μοναδικά acts, με πρωταγωνιστές τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής (και ξένης) σκηνής παρέα με τα πιο fashionable brands και θα είναι διαθέσιμο από τις 18/11 στην θέση 619. Μουσική, πασαρέλες, ντουέτα που έγραψαν ιστορία, όλα είναι εδώ για να μπεις στο κλίμα όταν το ολόφρεσκο φετινό MADWALK θα παρουσιαστεί στις 2 Δεκέμβρη!​

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ VIAPLAY

«LIMBO»

Διαθέσιμο τώρα

Μια βαθιά φιλία μεταξύ τριών γυναικών θα δοκιμάσει τις αντοχές της, όταν ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα θα τις βρει απροετοίμαστες να αντιμετωπίσουν σοβαρά την ζωή. Το LIMBO, ένα βαθιά οικογενειακό δράμα από τον κατάλογο της Viaplay, θα δοκιμάσει και τις δικές αντοχές, αποκλειστικά στο Vodafone TV!​

​VIDEO CLUB: ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

“JOKER FOLIE A DEUX”

Διαθέσιμο για ενοικίαση από 18/11

Λίγα, απροσδιόριστα χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου και ξέφρενα επιτυχημένα πρώτου ΤΖΟΚΕΡ, το JOKER FOLIE A DEUX πηγαίνει ακόμα πιο κάτω, στα σκοτεινά μονοπάτια του μυαλού του Τζόκερ που βρίσκει τον έρωτα και τον θάνατο συνεχώς να τον ακολουθούν σε αυτό το κεφάλαιο που δίχασε κοινό και κριτικούς. Χοακίν Φίνιξ και Lady Gaga στις επάλξεις. ​

“BEETLEJUICE, BEETLJUICE”

Διαθέσιμο για ενοικίαση από 28/11

Μετά από μία αναπάντεχη οικογενειακή τραγωδία, τρεις γενιές της οικογένειας Ντιτζ επιστρέφουν στο Γουίντερ Ρίβερ. Ακόμα στοιχειωμένη από τον πρώτο "Σκαθαροζούμη", η ζωή της Λίντια ανατρέπεται όταν η επαναστάτρια έφηβη κόρη της, η Άστριντ, ανακαλύπτει το μυστηριώδες μοντέλο της πόλης στη σοφίτα και η πύλη στον άλλο κόσμο ανοίγει κατά λάθος. Δεύτερο μέρος για την θρυλική ταινία του Τιμ Μπάρτον με την προσθήκη της Τζένα Ορτέγκα, του Γουίλεμ Νταφόε και της Μόνικα Μπελούτσι.

“H ΠΑΓΙΔΑ” (TRAP)

Διαθέσιμο για ενοικίαση από 8/11

Πατέρας συνοδεύει την κόρη του στη συναυλία μιας pop σταρ και συνειδητοποιεί ότι το στάδιο έχει περικυκλωθεί από αστυνομικούς που αναζητούν έναν επικίνδυνο serial killer. H ΠΑΓΙΔΑ του Νάιτ Σιάμαλαν με μια μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στην Αμερική με έναν ανατριχιαστικό Τζος Χάρτνετ υπόσχεται την περιπέτεια του φθινοπώρου.

“MAXXXINE”

Διαθέσιμο για ενοικίαση

Στο Λος Άντζελες των ’80s η Μαξίν έχει καταφέρει να γίνει αστέρι της πορνοβιομηχανίας. Κι ενώ όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά, η δράση ενός δολοφόνου απειλεί να αποκαλύψει το αιματηρό παρελθόν της. Το τελευταίο μέρος της ιστορίας της Μαξίν κλείνει με κρότο με το MAXXXINE να ρίχνει περισσότερο ή με λιγότερο αλάτι στις πληγές. ​

