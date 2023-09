Piaggio Group: Νέα δομή διακυβέρνησης

Κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά τον θάνατο του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Roberto Colaninno, το Διοικητικό Συμβούλιο της Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI) αναδιαμόρφωσε τη δομή της εταιρικής διακυβέρνησης, αφού έλαβε τις συστάσεις των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου.

Ο Διευθυντής Matteo Colaninno διορίστηκε στη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου, με εξουσίες σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με εκείνες που κατείχε προηγουμένως.

Ο Διευθυντής Michele Colaninno, ο οποίος κατείχε ήδη τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου Παγκόσμιας Στρατηγικής, Προϊόντων, Μάρκετινγκ και Καινοτομίας, διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε επίσης, με απόφαση που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ορκωτών Ελεγκτών, τον Carlo Zanetti ως νέο μη εκτελεστικό μέλος, διατηρώντας αμετάβλητο τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Piaggio &; C. S.p.A., αποτελούμενο από 9 μέλη - η πλειοψηφία των οποίων είναι 5 μέλη που πληρούν τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας της ισχύουσας νομοθεσίας - αποτελείται από τους:

Matteo Colaninno (Εκτελεστικός Πρόεδρος), Michele Colaninno (Διευθύνων Σύμβουλος), Graziano Gianmichele Visentin (Ανεξάρτητος Διευθυντής), Rita Ciccone (Ανεξάρτητη Διευθύντρια), Patrizia Albano (Ανεξάρτητη Διευθύντρια), Federica Savasi, Micaela Vescia (Ανεξάρτητη Διευθύντρια), Andrea Formica (Ανεξάρτητος Διευθυντής) και Carlo Zanetti.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο νέος διευθυντής θα παραμείνει στη θέση του μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σημειώνεται ότι η φυσική λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου προγραμματίζεται με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Από σήμερα, ο Carlo Zanetti δεν κατέχει μετοχές της Piaggio & C. S.p.A.

Το βιογραφικό του νέου διευθυντή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου Piaggio

https://www.piaggiogroup.com/en/governance/company-boards/board-directors