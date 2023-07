Serifos Roots Takeovers με Echonomist - Nick Varon

Θα θέλαμε πολύ η ευτυχία που προσφέρει η μουσική να απλώσει τις ρίζες της παντού.

Γι’ αυτό, το Serifos Roots, με κινητήριο μοχλό όπως πάντα όσα μας εμπνέουν να προχωρήσουμε, να ανακαλύψουμε, να εκφραστούμε, ανακοινώνει το Serifos Roots Takeovers. Dj’s παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας κάνουν take over το Yacht Club Serifos ενώ στις 9/8 θα κάνουμε όλοι μας take over το Θέατρο Συνδέσμου Σεριφίων, όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο event για τη φετινή season, με τους Echonomist - Nick Varon και GBond να δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα που θα πλησιάσει πολύ… την ευτυχία.

- Groovecollector 8/7

- Nick Varon 15/7

- Cayetano 28/7

- Echonomist - Nick Varon - GBond 9/8

- Snatch 25/8

Οι ρίζες του Serifos Roots ξεκινούν από το πετρώδες έδαφος της Σερίφου για να δώσουν ζωή σε διαφορετικά παρακλάδια του πολιτισμού και της τέχνης. Η μουσική είναι μία απ’ αυτές αλλά, πιστέψτε μας, θα δώσει νέα πνοή στο καλοκαίρι μας.

Γιατί ο πολιτισμός είναι οξυγόνο.

Κλείσε την θέση σου στο www.roots.events

Σχετικά με το SERIFOS ROOTS

Το Serifos Roots είναι ένα project της DIVERSITY με έδρα τη Σέριφο στις Κυκλάδες. Σχεδιάζει events που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε απρόσμενα locations.