Εορτασμός 150 χρόνια Levi’s σε ένα υπέροχο event

Η Levi's® γιόρτασε την επέτειο των 150 χρόνων του θρυλικού 501® με ένα λαμπερό event στο νέο κατάστημα στη Γλυφάδα.

Η Levi's ®, ο διεθνώς αναγνωρισμένος ηγέτης στον τομέα των denim ενδυμάτων, γιόρτασε τα 150 χρόνια από τη δημιουργία του αγαπημένου σε όλους jean, 501®, την Τρίτη 30/5 στο νέο της κατάστημα στη Γλυφάδα (Πλατεία Εσπερίδων 3) . Ένα party με επιρροές από την εμβληματική ιστορία του αμερικάνικου brand που υπόσχεται ότι θα κατακτήσει τις καρδιές και των νεότερων γενεών!

Το event προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να περιηγηθούν στο νέο κατάστημα, που ενσαρκώνει την αυθεντικότητα και τον χαρακτήρα της Levi's®, να απαθανατίσουν το προσωπικό τους στυλ σε ένα denim-made photοbooth και να στολίσουν τα αγαπημένα τους fashion pieces στο customization corner του καταστήματος. Πρωτότυπα doodles από τον καλλιτέχνη Στέφανο Παπαδήμο aka @sdeviano και συλλεκτικά #150YearsOf501 patches αποτυπώθηκαν στα denim κομμάτια των καλεσμένων που δεν δίστασαν να μοιραστούν τον ενθουσιασμό τους στα Social Media accounts τους.

H ραδιοφωνική παραγωγός και DJ Ευαγγελία Τσιορλίδα, ντυμένη με ένα total denim Levi’s ® look, ξεσήκωσε τους καλεσμένους με τους ξέφρενους ρυθμούς του DJ set της ενώ το 70’s inspired φορτηγάκι της Levi’s® προσέφερε απολαυστικά, αμερικάνικα snacks σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Στο event παρευρέθηκε μία πληθώρα από καλεσμένους, celebrities, influencers, επαγγελματίες του χώρου και δημοσιογράφους που απόλαυσαν μία διασκεδαστική αναδρομή στο παρελθόν του brand και συνέβαλαν στην αναβίωση της πνευματικής κληρονομιάς της Levi's® και της προσφοράς του 501® στον κόσμο της μόδας. Φωτογραφήθηκαν στο επιβλητικό Levi’s ® backdrop του καταστήματος κρατώντας το πιο ινσταγκραμικό prop και έλαμψαν στον φακό φορώντας τα διαχρονικά Levi’s ® κομμάτια τους. Μερικοί από αυτούς ήταν οι: Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Μέμος Μπεγνής, Κώστας Μαρτάκης, Δήμος Αναστασιάδης, Mente Fuerte, Natasha Kay, Κέισι Μίζιου, Gaia Μερκούρη, Μαλαματένια Παλατσίδη, Λεάννα Μάρκογλου, Janna Sireac, Γιώργος Κρικοριάν, Όλγα Ντάλα, Ηρακλής Tsuzinov, Ελένη Βουλγαράκη και πολλοί άλλοι. Κατά την αποχώρησή τους, όλοι οι καλεσμένοι έλαβαν μία αναμνηστική denim τσάντα με συλλεκτικά δώρα Levi’s ®.

Ένα ανοιξιάτικο event, talk of the town, που σίγουρα θα μείνει αξέχαστο στους denim fans των νοτιών προαστίων και όχι μόνο!

Σχετικό φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε εδώ: https://we.tl/t-sKPdu6e7N0

Για πληροφορίες που αφορούν στη Levi’s®, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Ηλιάνα Γράβαλου, Μarketing Brand Manager στο 6951665129 ή στο iliana.gravalou@faisgroup.gr

Για πληροφορίες που αφορούν στον Όμιλο Fais, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κο Κώστα Νούσια, Group Marketing Director, στο 6948684502 ή στο [email protected]