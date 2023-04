Η νέα συλλογή της DKNY, τιμά τη Νέα Υόρκη

Aπό την ίδρυσή της το 1989, η DKNY αποτελεί συνώνυμο της Νέας Υόρκης.

Το αγαπημένο αμερικάνικο brand λανσάρει τη νέα καμπάνια «IF YOU KNOW YOU KNOW» για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι του 2023, τιμώντας την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Μία συλλογή προς τη θρυλική μεγαλούπολη που αποτελεί την απόλυτη πηγή έμπνευσης. Όντας η πιο φωτογραφισμένη πόλη του κόσμου, υπάρχουν χαρακτηριστικά σημεία πολιτισμού αλλά και στέκια, που έχουν καθιερωθεί στο μυαλό μας ως «η πραγματική Νέα Υόρκη», όπως τα σκαλιά του Metropolitan Museum of Art ή τα ferries στη Γέφυρα του Μπρούκλιν.

H νέα καμπάνια εμπνέεται από τα τοπικά στέκια που μόνο οι locals γνωρίζουν, στέκια που αποτελούν συνώνυμο της πόλης και έχουν διαμορφώσει το κοινό τους με τα χρόνια. Είτε είσαι από εκείνους που κάνουν μία στάση για να απολαύσουν πίτσα στο κέντρο, είτε από εκείνους τους πιο δραστήριους, που επιλέγουν skateboard στο Flushing Meadows Corona park, η DKNY μας καλεί μέσα από τη νέα της συλλογή να αγκαλιάσουμε την αυθόρμητη φύση της αστικής ζωής με ό,τι αυτό συνεπάγεται…

Ένα εκλεκτικό καστ ταλέντων αποτελούν τους πρωταγωνιστές αυτής της νέας «IF YOU KNOW YOU KNOW» καμπάνιας όπως: το μοντέλο Devon Lee Carlson, η καλλιτέχνης και μουσικός Annahstasia Enuke και ο TikTok star Cameron Porras. Οι τρεις πρωταγωνιστές φωτογραφήθηκαν από τον Dan Martensen σε styling του Αlastair Μckimm , δημιουργώντας εικόνες που αναδεικνύουν την αστείρευτη ενέργεια της Νέας Υόρκης: από το Bronx στα γήπεδα μπάσκετ της West 4th Street. Μέρη σαν και αυτά, αποτελούν την καρδιά της πόλης, δείχνοντας την ταυτότητα της Νέας Υόρκης.

Τα βασικά κομμάτια της συλλογής περιλαμβάνουν outerwear εμπνευσμένα από την athleisure αισθητική, ελαφριά πλεκτά και casual κουστούμια. Όπως κάθε σεζόν, είναι διαθέσιμα στην χαρακτηριστική ασπρόμαυρη χρωματική παλέτα του Οίκου, με πολύχρωμες προσθήκες στις αποχρώσεις του σομόν, του μπεζ, του λαμπερού πορτοκαλί και του κίτρινου.

Η νέα συλλογή «μιλά» όχι μόνο στους New Yorkers αλλά σε όλους. Χρησιμοποιώντας το hashtag #IFEELDKNY το brand ξυπνά το κομμάτι μέσα μας που ξέρει ότι μια ήσυχη βραδιά μπορεί να μετατραπεί στην πιο τρελή νύχτα της ζωής μας, εάν αφεθούμε στα πραγματικά μας συναισθήματα.

Η Νέα Υόρκη είναι για όλους – αρκεί να τη ζήσουμε στο έπακρο!

Η συλλογή της DKNY είναι διαθέσιμη στο DKNY Store (211-1088122) στον ισόγειο χώρο του Golden Hall, καθώς και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Κεντρική Διάθεση Όμιλος Φάις 211 10 88 199

Photo assets: https://we.tl/t-bLGrYIadQb

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ DKNY

Η DKNY είναι μία παγκόσμια εμβληματική μάρκα μόδας που ιδρύθηκε το 1989. Η εταιρεία σχεδιάζει, εμπορεύεται και διανέμει συλλογές ρούχων, υποδημάτων και αξεσουάρ σε ομώνυμα & επιλεγμένα καταστήματα παγκοσμίως. Η DKNY συνεχίζει να ενσωματώνει τη σύγχρονη ραπτική με εκλεπτυσμένες πινελιές, συνδυάζοντας το ελκυστικό και πρακτικό πνεύμα της Νέας Υόρκης ενώ συνεχίζει να αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο προοδευτικά σήματα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αμερικανική μόδα.

Για πληροφορίες που αφορούν στο DKNY brand, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Φωτεινή Μπουκλή, Μarketing Brand Manager στο 211-1088527 ή στο [email protected]

Για πληροφορίες που αφορούν στον Όμιλο Φάις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κο Κώστα Νούσια, Group Marketing Director, στο (6948)-684502 ή στο [email protected]