8 Years One & Beyond!

To One Salonica outlet mall κλείνει τα 8 και σας προσκαλεί σε ένα αξέχαστο Βirthday Party, με τα πιο διασκεδαστικά EVENTS και με super εορταστικές ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ!

Let’s celebrate as ONE! Μη χάσετε την ξεσηκωτική Live συναυλία με την Ανδρομάχη, το ανεβαστικό group αφροβραζιλιάνικων κρουστών Batala, τις πιο fun παιδικές εκδηλώσεις by Twimagination, το Party Photo-Contest με πλούσια Δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις!

Save the dates… Σάββατο 1 Απριλίου στις 18:00: Η μοναδική Ανδρομάχη θα σας παρασύρει στον ξεσηκωτικό ρυθμό της, με αγαπημένες επιτυχίες, σε μια συναρπαστική συναυλία στο ισόγειο του One Salonica outlet mall. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση για την παρακολούθηση της συναυλίας.





Οι Ζογκλέρ σε Μπελάδες βάζουν τα εορταστικά τους και έρχονται στο One Salonica για να γιορτάσουν τα όγδοα γενέθλιά του με την παράσταση "Γενέθλια και Μπελάδες". Σε συνεργασία με τον Αρκτούρο και την Eduact, οι μικροί μας φίλοι θα μάθουν για την έννοια της φιλίας, την προστασία της Άγριας Ζωής και την εκπαιδευτική ρομποτική!

Παρασκευή 30 Μαρτίου 18:00-20:00 και το Σάββατο 1 Απριλίου 11:00-13:00 & 15:00-17:00: H ομάδα του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 θα βρίσκεται στο ισόγειο του One Salonica outlet mall για το πιο εντυπωσιακό birthday inspired Hairstyling & Face-Painting με beauty products από την KIKO Milano.

Σάββατο 1 Απριλίου στις 11:00: Ένα μοναδικό show για τα παιδιά με ξυλοπόδαρο, μπαλονοκατασκευές, πολύ χορό και παιχνίδι, από τους Twimagination, που θα καταλήξει σε μία θεότρελη παρέλαση μέσα στο One Salonica.

Σάββατο 1 Απριλίου στις 13:00: H πιο εκρηκτική παρέλαση Αφροβραζιλιάνικων Κρουστών από τους Batala θα ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του εμπορικού.

Από την Πέμπτη 30 Μαρτίου έως την Πέμπτη 6 Απριλίου: To One Salonica σας καλεί στο πιο instagrammable Birthday Photo-Contest και μοιράζει 8 δωροεπιταγές για shopping, συνολικής αξίας 1.200€! Tα βήματα είναι απλά: βρίσκετε το λαμπερό Birthday Party Box στον 1ο όροφο του εμπορικού, ανεβάζετε την πιο festive φωτογραφία σας στον προσωπικό σας λογαριασμό στο Instagram (story or post), κάνοντας follow & mention το @onesalonicaofficial και παίρνετε μέρος στις καθημερινές κληρώσεις του One. 8 ημέρες, 8 νικητές, 8 δωροεπιταγές των 150€!