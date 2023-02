Η Disney γιορτάζει τα 100 Χρόνια Ιστοριών και Κοινών Αναμνήσεων με ένα ξεχωριστό βίντεο

Η Walt Disney Company κλείνει τα 100 χρόνια της στις 16 Οκτωβρίου 2023 και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους θα γιορτάζει μαζί με τους θαυμαστές και τους αφηγητές που έχουν σηματοδοτήσει τη χαρά και τη μαγεία της Disney τα τελευταία 100 χρόνια.

Σήμερα, η Disney τιμά αυτούς τους θαυμαστές και τους δημιουργούς με ένα ξεχωριστό βίντεο που αναδεικνύει τα 100 χρόνια ασυναγώνιστης αφήγησης και καινοτομίας.

«Καθώς γιορτάζουμε την ιστορική 100η επέτειό μας, είναι εντυπωσιακό να ανατρέχουμε στην κληρονομιά του Walt Disney και στην αδιάκοπη επιδίωξή του για τελειότητα, που συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν την εταιρεία και σήμερα. Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στις γενιές των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που αποτελούν ένα τόσο ιδιαίτερο κομμάτι της ιστορίας μας και που ενσωμάτωσαν τις ιστορίες και τους χαρακτήρες μας στη ζωή τους τον περασμένο αιώνα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Bob Iger. «Το Disney100 αντιπροσωπεύει μια γιορτή όλων των θαυμαστών και των οικογενειών μας. Όπως επίσης των αφηγητών και των δημιουργικών οραματιστών μας, των οποίων τα ταλέντα και η φαντασία έχουν δημιουργήσει τις μαγικές στιγμές που κάνουν τη Disney μια διαχρονική αξία της παγκόσμιας κουλτούρας».

Το «Disney100 – Μια Ξεχωριστή Ματιά» περιλαμβάνει σκηνές από εμβληματικές ταινίες, σειρές, σκηνικές παραγωγές, θεματικά πάρκα και θαυμαστές της Disney. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει μια συλλογή εμπνευσμένων λέξεων από τον Walt Disney, στοχεύοντας να αναβιώσει τις κοινές αναμνήσεις και τη νοσταλγία, που η Disney έχει δημιουργήσει στις καρδιές του κοινού σε όλο τον κόσμο.

Το ντεμπούτο του «Disney100 – Μια Ξεχωριστή Ματιά» είναι ένα συναρπαστικό ορόσημο για τη Disney – με μια χρονιά γεμάτη ευκαιρίες για τους θαυμαστές και τις οικογένειες όλων των ηλικιών να ξαναζήσουν τις πιο αγαπημένες τους αναμνήσεις με την Disney και να απολαύσουν νέες, συγκινητικές ιστορίες και εμπειρίες. Την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου, η τελευταία ταινία των Marvel Studios, «Ant Man και Wasp: Κβαντομανία», θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους. Στη συνέχεια, στις 18 Φεβρουαρίου, η έκθεση «Disney100: The Exhibition» θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο The Franklin Institute στη Φιλαδέλφεια, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε μια έκθεση που θα ζωντανέψει τις ιστορίες της Disney μέσω καινοτόμας και καθηλωτικής τεχνολογίας. Τα Walt Disney Archives ανοίγουν το θησαυροφυλάκιο τους, παρουσιάζοντας περισσότερα από 250 από τα «Crown Jewels» - σπάνια αυθεντικά έργα τέχνης, αντικείμενα, κοστούμια, σκηνικά, αξιοθέατα θεματικών πάρκων και πολλά άλλα. Η έκθεση θα κάνει επίσης στάσεις στην Ευρώπη ξεκινώντας από το Μόναχο της Γερμανίας, τον Απρίλιο του 2023.

Το παγκόσμιο κοινό μπορεί να απολαύσει μια εκπληκτική σειρά από κινηματογραφικές κυκλοφορίες από τα διάσημα στούντιο μας, όπως η Disney, η Pixar, η Marvel Studios, η Lucasfilm και άλλα, που θα κυκλοφορήσουν τον υπόλοιπο χρόνο. «Η Μικρή Γοργόνα» και «Οι Φύλακες του Γαλαξία 3» έρχονται τον Μάιο. Ενώ τα «Στο Στοιχείο τους», «Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου», «The Marvels» και «Στοιχειωμένο Αρχοντικό» το καλοκαίρι. Οι τόσο αγαπημένοι χαρακτήρες όσο και οι νέες ιστορίες θα ζωντανέψουν όλοι στη μεγάλη οθόνη. Στη συνέχεια, στις 21 Νοεμβρίου 2023, τα Walt Disney Animation Studios θα κυκλοφορήσουν στους κινηματογράφους το «Η Ευχή», μια πρωτότυπη μιούζικαλ ταινία κινουμένων σχεδίων.

Ήδη, τα Disney Parks έχουν αρχίσει να ενθουσιάζουν τους επισκέπτες με ξεχωριστούς εορτασμούς Disney100. Στις 27 Ιανουαρίου, το Disneyland Resort παρουσίασε το νέο αξιοθέατο του Mickey & Minnie's Runaway Railway, δύο νέα νυχτερινά θεάματα: «World of Color – One» στο Disney California Adventure και «Wondrous Journeys» στο πάρκο Disneyland και ολοκαίνουργιες προτάσεις ψυχαγωγίας, τρόφιμων και ποτών και προσφορές εμπορευμάτων με θέμα το Disney100. Τα πάρκα της Disney σε όλο τον κόσμο θα έχουν επίσης εκπλήξεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για να γιορτάσουν αυτό το σημαντικό ορόσημο.

Η Disney θα προσφέρει στους μεγαλύτερους θαυμαστές της μία σειρά από αποκλειστικές εκδηλώσεις, sneak previews και τον Σεπτέμβριο θα δώσει την ευκαιρία να απολαύσουν έναν θεματικό Disney100 προορισμό στην D23 μόνο για τα μέλη: The Official Disney Fan Club.

Η Disney είναι ενθουσιασμένη που γιορτάζει την 100η επέτειό της με τους θαυμαστές, τους δημιουργούς και τους υπαλλήλους της ανά τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα και μοιραστείτε τις αγαπημένες σας αναμνήσεις της Disney στα social media με το #Disney100.

