Games, ιδανικά για κάθε κονσόλα σου!

Λατρεύεις να παίζεις κορυφαία παιχνίδια στην gaming κονσόλα σου; Επειδή και εμείς αγαπάμε κάθε στιγμή αυτής της διαδικασίας, σήμερα θα σου προτείνουμε κάποιους gaming τίτλους, ιδανικούς για κάθε κονσόλα.

Ο καιρός έχει κρυώσει για τα καλά και το να μείνεις σπίτι στα ζεστά φαντάζει πλέον μια από τις καλύτερες και πιο άνετες επιλογές που έχεις. Πώς όμως μπορείς να απογειώσεις την όλη φάση; Μα φυσικά παίζοντας διάφορους gaming τίτλους στις gaming κονσόλες σου.

Εμείς είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε να διαλέξεις ή απλά να… θυμηθείς ορισμένα games για να περάσεις ευχάριστα τις ώρες σου. Φτιάξε λοιπόν το ζεστό σου τσαγάκι ή οποιοδήποτε άλλο ρόφημα θέλεις, πάτα το on στην κονσόλα σου και ετοιμάσου για ατελείωτες ώρες αμείωτης διασκέδασης και ψυχαγωγίας!

PS5 - God of War Ragnarök

Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τη λίστα μας με κάποια διαφορετική gaming κονσόλα. Το PS5 μετράει ήδη εκατομμύρια πωλήσεις και όπως ήταν λογικό, ο gaming κόσμος το έχει αγκαλιάσει. Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ας περάσουμε κατευθείαν στα games.

Ένας από τους πολυαναμενόμενους gaming τίτλους του 2022 ήταν αδιαμφισβήτητα οι νέες περιπέτειες του Kratos και του Atreus. Το God of War Ragnarök κυκλοφόρησε στις 9 Νοεμβρίου του 2022 και έγινε… κατευθείαν επιτυχία! Οι gamers, στην πλειονότητά τους το λάτρεψαν. Και είμαστε σίγουροι, πως εάν δεν το έχεις παίξει ακόμα, το έχεις βάλει σίγουρα στη λίστα με τους gaming τίτλους που θέλεις να παίξεις μέσα στο 2023. Και φυσικά, όχι άδικα!

Μιλάμε για μια από τις καλύτερες κυκλοφορίες του περασμένου έτους. Η ιστορία του God of War Ragnarök συνεχίζει λίγα χρόνια μετά απ’ όσα διαδραματίστηκαν στο God of War του 2018. Ο Kratos και ο Atreus ταξιδεύουν σε καθένα από τα Εννέα Βασίλεια προσπαθώντας να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματα που τους βασανίζουν.Ττην ίδια στιγμή, όλες σχεδόν οι δυνάμεις του Asgard ετοιμάζονται για τη μάχη της προφητείας που θα φέρει και το τέλος του κόσμου. Η συνολική εμπειρία μπορεί να διαρκέσει έως και 40 ώρες ενώ θα διαπιστώσεις μια φανταστική εξέλιξη στο gameplay του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το God of War Ragnarök ξεκίνησε το 2023 με πρωτιά στις πωλήσεις!

PS4 - Horizon Forbidden West

Εάν είσαι από εκείνους που δεν έχουν μεταπηδήσει ακόμη στο PS5 και απολαμβάνεις το gaming στην PS4 κονσόλα σου τότε, πέρα από το God of War Ragnarök μπορείς να βυθιστείς στον κόσμο του Horizon Forbidden West. Πρόκειται για το Sequel που αγαπήθηκε όσο λίγες κυκλοφορίες μέσα στο 2022 και είμαστε βέβαιοι ότι θα κερδίσει και εσένα. Η Guerrilla Games ξεπέρασε τον εαυτό της, εμπλούτισε το gameplay και τους μηχανισμούς, έστησε έναν φανταστικά υπέροχο κόσμο δίνοντας ιδιαίτερο βάθος και πολυπλοκότητα στους χαρακτήρες της. Πρόκειται για μια περιπέτεια που πραγματικά αξίζει το χρονο σου, ειδικά μάλιστα εάν είχες παίξει το Horizon Zero Dawn.

Xbox Series - Halo: Infinite

Και περνάμε στους λάτρεις της Xbox κονσόλας. Αν και πρόκειται για κυκλοφορία του 2021 το Halo Infinite, εάν δεν έχει τύχει να το παίξεις, αποτελεί έναν από τους πιο αξιόλογους gaming τίτλους που μπορείς να παίξεις. Για αρκετούς, αποτελεί την αναγέννηση της σειράς μετά την αλλαγή του studio δημιουργίας του HALO. Σε σχέση με τον προκάτοχό του, το HALO 5, για το οποίο μια πληθώρα φανατικών της σειράς θέλει να ξεχάσει τελείως ότι υπήρξε, εμφανίζεται πολύ πιο βελτιωμένο τόσο στο εικαστικό και γραφιστικό του κομμάτι όσο και στην πολυπλοκότητά του και στην ιστορία του. Σίγουρα αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία.

Nintendo Switch - The Legend Of Zelda : Breath Of The Wild

Τα λόγια είναι περιττά. Ένα παιχνίδι που ξυπνάει αναμνήσεις σε όλους. Το The Legend of Zelda: Breath of the Wild θα βγάλει το παιδί από μέσα σου. Ο ανοικτός του κόσμος είναι ένας από τους πιο όμορφους, ζωντανούς και πλούσιους που μπορείς να επισκεφτείς. Η δημιουργικότητα είναι ατελείωτη, η ελευθερία που θα βιώσεις ασύγκριτη με άλλους gaming τίτλους. Εάν η gaming κονσόλα σου είναι το Nintendo Switch και δεν έχεις παίξει ακόμα το Zelda: Breath of the Wild τότε ετοιμάσου να… ανασάνεις!

Καλό gaming!