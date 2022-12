No skill is too outrageous με τα νέα FUTURE της PUMA!

Με όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, η κορυφαία εταιρεία αθλητικών ειδών PUMA, άδραξε για άλλη μία φορά την ευκαιρία της και λάνσαρε το ανανεωμένο και most anticipated ποδοσφαιρικό παπούτσι, FUTURE.

Σχεδιασμένο για να ξεπερνάτε τα πάντα και τους πάντες, το παπούτσι αποτελεί μέρος της καμπάνιας “FEARLESS PACK”. Στόχος της εκστρατείας από την PUMA είναι η δημιουργία κορυφαίων παπουτσιών που θα ξεπεράσουν κάθε προσδοκία της ποδοσφαιρικής elite. Αυτό άλλωστε είναι και εμφανές, καθώς το FUTURE ήδη αποτελεί πρώτη επιλογή αμέτρητων top-tier αθλητών. Ανάμεσα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές βρίσκεται και ο αγαπημένος όλων, Neymar Jr., ο οποίος αποτελεί και βασικό ambassador της σειράς.

Με τις πινελιές του διάσημου ποδοσφαιριστή, το FUTURE συνδυάζει μοναδικούς σχεδιασμούς και κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά δημιουργώντας το τέλειο αποτέλεσμα. Το mix της ανανεωμένης τεχνολογίας FUZIONFIT+ και των ολοκαίνουργιων Advanced Creator Zones, θα σας βοηθήσει να «δημιουργείτε» και να ντριμπλάρετε χωρίς περιορισμούς κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών.

FIT: Το επάνω μέρος του παπουτσιού διαθέτει την ανανεωμένη τεχνολογία FUZIONFIT+. Το πλεκτό αυτό ύφασμα κλειδώνει το πόδι προσφέροντάς σας άνεση και σταθερότητα σε κάθε κίνηση. Έτσι, το FUTURE σας επιτρέπει να παίξετε με ή χωρίς κορδόνια.

CREATE: Τα Advanced Creator Zones στο μπροστινό μέρος του παπουτσιού έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύουν το κράτημα και τον έλεγχο της μπάλας για κάθε ντρίμπλα, πάσα και σουτ.

AGILITY: Η ασύμμετρη εξωτερική σόλα Dynamic Motion System επιτρέπει γρήγορες και απρόβλεπτες αλλαγές στο ρυθμό και την κατεύθυνση.

Θα βρείτε το νέο FUTURE ηλεκτρονικά, στο PUMA store (Αγγέλου Μεταξά 40Α, Γλυφάδα) και σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

How you play is what you are: FEARLESS!