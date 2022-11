Platinum , Gold και Silver βραβεία στις κατηγορίες «Most Effective Recruitment Strategy» και «Best Youth Employment Initiative» για τα προγράμματα Lidl UP που στηρίζουν την νέα γενιά παρέχοντας όλα τα εφόδια για ένα ιδανικό εργασιακό ξεκίνημα από θέσεις ευθύνης.

Gold και 2 Bronze βραβεία στις κατηγορίες «Best Internal Use of Academies», «Best Talent Management Strategy & Initiative» και «Best HR Corporate Event» για το καινοτόμο πρόγραμμα Lidl UP: Learn & Work, το πρώτο πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης για το λιανεμπόριο στην Ελλάδα.