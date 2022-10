Non stop πανδαισία με «Classico» Ρεάλ–Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ–Σίτι, EuroLeague, Super League και πάνω από 70 αγώνες στο Novasports!

Αθλητική πανδαισία με κορυφαίες αναμετρήσεις και μια έξτρα απολαυστική Κυριακή περιμένει και αυτή την εβδομάδα του συνδρομητές στο Novasports!

Τα «El Classico» ντέρμπι Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, το μεγάλο ντέρμπι της Premier League, Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι, το ντέρμπι της Ligue 1 Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ, οι αναμετρήσεις Άρης – Ιωνικός, Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός, ΠΑΣ Γιάννινα – ΟΦΗ για τη Super league, οι «μάχες» των «αιωνίων» στη EuroLeague Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας και η πρεμιέρα του Eurocup με Τρέντο – Προμηθέας Πάτρας συνθέτουν ένα άκρως εντυπωσιακό αθλητικό τηλεοπτικό παζλ!

Στους αγώνες ελληνικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα στη Super League ο Άρης θα υποδεχθεί στο «Κλ. Βικελίδης» τον Ιωνικό (15/10, 20:30), ενώ την επόμενη ημέρα ο ΠΑΣ Γιάννινα θα κοντραριστεί με τον ΟΦΗ στους «Ζωσιμάδες» (16/10, 18:00) και ο Αστέρας θα αντιμετωπίσει στην Τρίπολη τον Παναιτωλικό (16/10, 20:30) για την 8η αγωνιστική πλαισιωμένες από τις αγαπημένες εκπομπές των φιλάθλων, «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με την Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα, καθώς και «Monday Football Club» με τους Ντέμη Νικολαϊδη και Γιάννη Πάγκο.

Στην EuroLeague και στην 2η αγωνιστική δεσπόζουν οι αγώνες Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός (13/10, 20:00) και Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας (14/10, 21:00) αλλά και το μπασκετικό «El Classico» Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (13/10, 21:30). Στο Eurocup έχουμε τζάμπολ με τον Προμηθέα Πάτρας να εκπροσωπεί τα ελληνικά χρώματα και στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Τρέντο (12/10, 21:00).

Στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης που απολαμβάνουν οι συνδρομητές στο γήπεδο του Novasports, η Premier League συνεχίζεται με το ενδιαφέρον στα ύψη και το ντέρμπι του «Anfield» Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι (16/10, 18:30) με τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου κλέβει τις εντυπώσεις για την 11η αγωνιστική. Παράλληλα, με ενδιαφέρον αναμένονται και οι αναμετρήσεις (16/10, 16:00) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιούκαστλ, Λιντς Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ και Άστον Βίλα-Τσέλσι. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν όλους τους αγώνες, το αφιερωμένο κανάλι Novasports Premier League αλλά και τις εκπομπές που τους πλαισιώνουν. Το «Premier League Kick off» με όλα τα νέα πριν τη σέντρα της αγωνιστικής αλλά και το «Premier League The Show» με την ανασκόπηση και τα στιγμιότυπα των αγώνων, τις καλύτερες στιγμές, τα γκολ και την ανάλυση του Σαββατοκύριακου. Στην παρουσίαση των δύο εκπομπών θα είναι ο Γιώργος Λιώρης. Παράλληλα, την Κυριακή 16/10 στις 15:00 θα προβληθεί στο Novasports Premier League το νέο επεισόδιο της σειράς "Novasports Exclusive: Τα κορυφαία ντέρμπι της Ευρώπης" με θέμα τον αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ. Το Novasports ταξίδεψε σε δύο αγγλικές πόλεις συνυφασμένες με το ποδόσφαιρο, το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ. Με αφορμή ένα απ' τα κλασικότερα ποδοσφαιρικά ντέρμπι του πλανήτη, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος πραγματοποίησαν ένα χορταστικό οδοιπορικό, για ν' αναδείξουν την ιστορία, την παράδοση και τη δυναμική του σπουδαίου αυτού ματς.

Στην Ισπανία και στη LaLiga Santander όλα τα φώτα πέφτουν στο «El Classico» μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα που θα διεξαχθεί στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου (16/10, 17:15). Λεβαντόφσκι, Μπενζεμά και παγκόσμιοι αστέρες των δύο ομάδων υπόσχονται μια μεγάλη ποδοσφαιρική La Liga παράσταση. Ενόψει του ντέρμπι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα προβληθούν στο Novasports1 τα σπέσιαλ αφιερώματα που δημιούργησε η διοργανώτρια του ισπανικού πρωταθλήματος: Τρίτη 11/10: 21:00 Ο δρόμος προς το El Clasico και Πέμπτη 13/10 21:00 El Clasico: The Movie.

Από το πρόγραμμα στη LaLiga ξεχωρίζει και η αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης (15/10, 22:00). Στη Γερμανία και στην Bundesliga δεσπόζει η αναμέτρηση Μπάγερν – Φράιμπουργκ (16/10, 20:30) καθώς και ο αγώνας Ουνιόν Βερολίνου – Ντόρτμουντ (16/10, 18:30( ενώ αγωνιστική δράση έχουμε και σε Ligue 1 με το ντέρμπι Παρί Σεν Ζερμέν – Μαρσέιγ (16/10, 21:45), στην Eredivisie Ολλανδίας, την Jupiler Pro League Βελγίου με Άντερλεχτ – Κλαμπ Μπριζ και στην ιταλική Serie B. Και όλα αυτά σε μία μοναδική σεζόν με περισσότερους από 3.500 αγώνες και περισσότερα από 100 ποδοσφαιρικά ντέρμπι, μέσα από 10 κανάλια Novasports και 4 extra υπηρεσίες Novasports και τις εκπομπές «Matchday Live Tonight», «Matchday Live» και Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό» με τον Αποστόλη Λάμπο.

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν τη δυνατότητα τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στις 21:30 να παρακολουθήσουν ζωντανά στο Novasports Prime την τελετή Ballon D’Or 2022, την 66η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας. Οι κατηγορίες που θα απονεμηθούν τα βραβεία είναι οι εξής: Τhe traditional Ballon d’Or, Τhe Women’s Ballon d’Or, Τhe Trophée Kopa (best young player), Τhe Trophée Yachine (best goalkeeper), Τhe best Striker, Τhe Team of the year, A new trophy (disclosed soon). Οι υποψήφιοι άνδρες ποδοσφαιριστές για τα βραβεία είναι οι εξής: Alexander-Arnold, Benzema, Bernardo Silva, Cancelo, Casemiro, Courtois, Ronaldo, De Bruyne, Diaz, Fabinho, Foden, Haaland, Haller, Kane, Kimmich, Leao, Lewandowski, Mahrer, Maignan, Mane, Mbappe, Modric, Nkunku, Nunez, Rudiger, Salah, Son, Van Dijk, Vinicius, Vlahovic.

Στις γυναίκες οι υποψήφιες είναι: Bacha, Bonmati, Bright, Bronze, Diani, Endler, Hegerberg, Katoto, Kerr, Macario, Mead, Miedema, Morgan, Oberdorf, Oshoala, Popp, Putellas, Renard, Rodman, Rolfo.

Παράλληλα, οι φίλοι του βόλεϊ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την τελική φάση για το FIVB Women’s World Championship που διεξάγεται σε Πολωνία και Ολλανδία σε περιγραφές των experts Παντελή Λώλη, Ισίδωρου Πρίντεζη, Τάσου Μπαϊρακτάρη ενώ την ίδια στιγμή αγωνιστική δράση έχουμε και στα τουρνουά τένις WTA στο Σαν Ντιέγκο και στη Ρουμανία.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova - Wind έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (12-17/10) έχει ως εξής στο Novasports:

Τρίτη 11 Οκτωβρίου

18:00 Τουρνουά βόλεϊ FIVB Women World Championship , Α’ Προημιτελικός Ιταλία – Κίνα Novasports Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

18:30 Τουρνουά βόλεϊ FIVB Women World Championship , Β’ Προημιτελικός ΗΠΑ – Τουρκία Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

20:15 Eurocup: Ουλμ-Βενέτσια Novasports Prime σε περιγραφή του Χαράλαμπου Σαραντινάκη

21:00 Τουρνουά βόλεϊ FIVB Women World Championship, Γ’ Προημιτελικός Βραζιλία – Ιαπωνία Novasports Start σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 Τουρνουά τένις WTA 500 Σαν Ντιέγκο Φάση των «32», Σάκκαρη - Βέκιτς Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:30 Τουρνουά βόλεϊ FIVB Women World Championship, Δ’ Προημιτελικός Σερβία - Πολωνία Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου

19:30 LaLiga SmartBank – 10η αγωνιστική: Οβιέδο - Ουέσκα Novasports Start σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 Eurocup: Μπουντούτσνοστ-Αμβούργο Novasports5 σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

21:00 Eurocup: Τρέντο-Προμηθέας Πάτρας Novasports Prime σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 Τουρνουά βόλεϊ FIVB Women World Championship , Α’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Παντελή Λώλη

22:00 Eurocup: Γκραν Κανάρια-Σλασκ Βρότσλαβ Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου

19:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:00 EuroLeague 2η αγωνιστική: Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:00 EuroLeague: Μονακό-Αναντολού Εφές Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:00 Τουρνουά βόλεϊ FIVB Women World Championship , Β’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου

14:00 Τουρνουά τένις WTA 250 Ρουμανία Α’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:00 Τουρνουά τένις WTA 250 Ρουμανία Β’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

18:00 Τουρνουά τένις WTA 250 Ρουμανία Γ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 2.Bundesliga– 12η αγωνιστική: Ζανκτ Πάουλι-Αμβούργο Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:00 Τουρνουά τένις WTA 250 Ρουμανία Δ’ Προημιτελικός Novasportsextra2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

20:30 The Betsson Matchday Preview (Μ) Novasports3 καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη

21:00 EuroLeague: Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις Κάουνας Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή , σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη

21:00 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

21:30 Bundesliga – 10η αγωνιστική: Σάλκε-Χόφενχαϊμ Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Άλμπα Βερολίνου Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 Τουρνουά τένις WTA 500 Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ Α’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

21:30 ΕuroLeague: Μπασκόνια-Παρτίζαν Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:45 Jupiler Pro League – 12η αγωνιστική: Βέστερλο-Σερένγκ Novasports News σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

22:00 Premier League – 11η αγωνιστική: Μπρέντφορντ-Μπράιτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 LaLiga Santander - 9η αγωνιστική: Βαγιεκάνο-Χετάφε Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

22:00 EuroLeague: Βαλένθια-Βιλερμπάν Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:00 Ligue 1 – 11η αγωνιστική: Στρασμπούρ-Λιλ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

23:00 Playmakers , Β’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

23:30 Τουρνουά τένις WTA 500 Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ Β’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

Σάββατο 15 Οκτωβρίου

03:30 Τουρνουά τένις WTA 500 Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ Γ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

05:30 Τουρνουά τένις WTA 500 Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Γιώργο Λιώρη

14:30 Premier League: Λέστερ - Κρίσταλ Πάλας Novasports Premier League σε περιγραφή του

15:00 LaLiga Santander: Χιρόνα - Κάδιθ Novasports1 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

15:00 Τουρνουά τένις WTA 250 Ρουμανία Α’ Ημιτελικός Novasportsextra2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

16:30 Matchday Live Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:30 Bundesliga: Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ Novasports3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

16:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Μπόχουμ Novasports5 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Μάιντς Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:00 Premier League: Γουλβς-Νότιγχαμ Φόρεστ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

17:00 Τουρνουά βόλεϊ FIVB Women World Championship , Μικρός τελ ικός Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:00 Premier League: Φούλαμ-Μπόρνμουθ Novasports Start σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

17:00 Τουρνουά τένις WTA 250 Ρουμανία Β’ Ημιτελικός Novasportsextra2 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

17:15 LaLiga Santander: Βαλένθια-Έλτσε Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

18:00 Ligue 1: Λοριάν-Ρενς Novasports News σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Αποστόλη Λάμπο

19:30 Premier League: Τότεναμ - Έβερτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:30 LaLiga Santander: Μαγιόρκα - Σεβίλλη Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 Bundesliga: Λειψία-Χέρτα Novasports3 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

20:00 Αγώνες Kickboxing WGP 68 Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:30 Super League – Άρης – Ιωνικός Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Ευγένιου Δαδαλιάρα και Θωμά Μίχου

21:00 Τουρνουά βόλεϊ FIVB Women World Championship , Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 2.Bundesliga: Αννόβερο-Αρμίνια Μπίλεφελντ Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 LaLiga Santander: Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:00 Ligue 1: Λανς-Μονπελιέ Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:30 Η Ώρα των Πρωταθλητών Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τον Γιαννίκο Δούσκα

24:00 Τουρνουά τένις WTA 500 Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ A’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Κυριακή 16 Οκτωβρίου

02:00 Τουρνουά τένις WTA 500 Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

14:00 Ligue 1: Ναντ-Μπρεστ Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

14:30 2. Bundesliga: Πάντερμπορν-Σαντχάουζεν Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

14:30 Jupiler Pro League: Σταντάρ Λιέγης-Αντβέρπ Novasports News σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

15:00 LaLiga Santander: Θέλτα-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

15:30 Eredivisie – 10η αγωνιστική: Άιντχοφεν-Ουτρέχτη Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

16:00 Η Ώρα των Πρωταθλητών , Α’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

16:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Νιούκαστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:00 Premier League: Λιντς Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ Novasports4 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:00 Premier League: Άστον Βίλα-Τσέλσι Novasports5 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

16:00 Premier League: Σαουθάμπτον-Γουέστ Χαμ Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:30 Bundesliga: Κολωνία-Άουγκσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:15 LaLiga Santander: Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

17:15 Serie B – 9η αγωνιστική: Περούτζια-Σουντιρόλ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

17:30 Τουρνουά τένις WTA 250 Ρουμανία Τελικός Novasports6 σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη

17:45 Eredivisie: Άλκμααρ-Φέγενορντ Novasports News σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

18:00 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Γιώργο Λιώρη

18:00 Super League – 8η αγωνιστική: ΠΑΣ Γιάννινα-ΟΦΗ Novasports2 και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

18:05 Ligue 1: Μονακό-Κλερμόν Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

18:30 Premier League: Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

18:30 Bundesliga: Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ Novasports3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:15 Η Ώρα των Πρωταθλητών , Β’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

19:30 LaLiga Santander: Εσπανιόλ-Βαγιαδολίδ Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

19:30 Jupiler Pro League: Άντερλεχτ-Κλαμπ Μπριζ Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

20:30 Super League: Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός Novasports2 και ηχητικά στο Web TV του Novasports.gr σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρόγλου

20:30 Premier League The Show Novasports Premier League με τον Γιώργο Λιώρη

20:30 Bundesliga: Μπάγερν Μονάχου - Φράιμπουργκ Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:00 Eredivisie: Άγιαξ-Εξέλσιορ Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:45 Ligue 1: Παρί Σεν Ζερμέν-Μαρσέιγ Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 LaLiga Santander: Μπέτις-Αλμερία Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

22:15 Αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου MLS Play Off Austin FC-Real Salt Lake Novasports5 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

22:30 Η Ώρα των Πρωταθλητών , Γ’ μέρος Novasports Prime καθώς και στο Web TV και στο YouTube του Novasports.gr με τη Λίλα Κουντουριώτη και τον Γιαννίκο Δούσκα

02:00 Τουρνουά τένις WTA 500 Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου