H Disney+ Day έφτασε με νέες κυκλοφορίες περιεχομένου – έκπληξη

Με αφορμή την Disney+ Day, η συγκλονιστική συναυλία των σούπερσταρ «BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA» είναι διαθέσιμη στο Disney+ παγκοσμίως, καθώς και ένα ειδικό αφιέρωμα πρώτη ματιά στην πρωτότυπη, επερχόμενη σειρά της Lucasfilm «Andor».

Το «BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA» παρουσιάζει τη συναυλία του μουσικού συγκροτήματος BTS που πραγματοποιήθηκε στο Los Angeles SoFi Stadium στα τέλη του 2021 (27-28 Νοεμβρίου & 1-2 Δεκεμβρίου). Το concert film εστιάζει σε όσα συμβαίνουν στη σκηνή της συναυλίας και περιλαμβάνει ερμηνείες των υποψηφίων για GRAMMY, πετυχημένων τραγουδιών «Dynamite», «Butter» και «Permission to Dance». Το συγκρότημα BTS, ακρωνύμιο από το Bangtan Sonyeondan ή «Beyond the Scene», είναι ένα συγκρότημα από τη Νότια Κορέα που έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων ακροατών παγκοσμίως από τον Ιούνιο του 2013 όταν και έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση. To συγκρότημα BTS αποτελείται από τους RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V και Jung Kook. Η ταινία είναι παραγωγής HYBE, σε συνεργασία με την Den Of Thieves και την Borderless Films.

Η νέα σειρά «Andor» που κάνει πρεμιέρα στις 21 Σεπτεμβρίου με τρία επεισόδια, θα εξερευνήσει τον γαλαξία των Star Wars από μια νέα οπτική. Η ιστορία εστιάζει στο ταξίδι του Cassian Andor και την προσπάθεια του να ανακαλύψει τη διαφορά που μπορεί να φέρει. Η σειρά αφηγείται την ιστορία μιας αναδυόμενης εξέγερσης ενάντια στην Αυτοκρατορία και πώς ενεπλάκησαν άνθρωποι και πλανήτες. Πρόκειται για μια εποχή γεμάτη κίνδυνο, εξαπάτηση και ίντριγκα, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Cassian θα ακολουθήσει ένα μονοπάτι που θα τον μεταμορφώσει σε ήρωα της επανάστασης.

Ο Diego Luna επιστρέφει ως Cassian Andor ενώ στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller και Fiona Shaw. Ρόλο εκτελεστικών παραγωγών έχουν αναλάβει οι Kathleen Kennedy, Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna και Michelle Rejwan ενώ ο Tony Gilroy είναι, επίσης, ο δημιουργός και showrunner.

Το περιεχόμενο που κυκλοφορεί την Disney+ Day περιλαμβάνει παγκοσμίως πολυαναμενόμενους τίτλους των Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και πολλά περισσότερα. Όπως έχει ανακοινωθεί οι τίτλοι «Thor: Love and Thunder», «Πινόκιο», «Αυτοκίνητα στον Δρόμο», «Obi-Wan Kenobi: Ένας Jedi Επιστρέφει», «Μεγαλώνοντας», «Επικές Περιπέτειες με τον Μπέρτι Γκρέγκορι», «Tierra Incógnita», «Ενώνοντας το Σύμπαν: Γυρίζοντας το Thor: Love and Thunder», «Wedding Season», «Mike» καθώς και το «Καλωσορίσατε στο Κλαμπ» το νέο επεισόδιο μικρού μήκους των The Simpsons είναι πλέον διαθέσιμα στο Disney+.

Νέοι συνδρομητές και συνδρομητές που επιστρέφουν στην υπηρεσία, μπορούν να αποκτήσουν ένα μήνα Disney+ για 1,99 € εδώ ως την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου στις 9:59 π.μ. και να απολαύσουν όλες τις πρεμιέρες της Disney+ Day.

