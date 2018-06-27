Στην κορυφή του ταμπλό του Wimbledon o Φέντερερ

Ο Ελβετός θρύλος βρίσκεται στο Νο.1 ενώ ο Ράφα Ναδάλ στη δεύτερη θέση. Την τριάδα συμπληρώνει ο Μαρίν Τσίλιτς. Αξίζει να σημειώσουμε ότι για να βγει το ταμπλό των ανδρών μετράνε τα αποτελέσματα στο γρασίδι των δύο τελευταίων ετών.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι 34ος στη λίστα και αυτή τη στιγμή είναι εκτός ταμπλό. Ωστόσο πάνω από εκείνος βρίσκονται ο Χέον Τσουνγκ και ο Αντρέι Ράμπλεφ που είναι αμφίβολοι.
Το ταμπλό των ανδρών:
1. FEDERER, Roger (SUI)
2. NADAL, Rafael (ESP)
3. CILIC, Marin (CRO)
4. ZVEREV, Alexander (GER)
5. DEL POTRO, Juan Martin (ARG)
6. DIMITROV, Grigor (BUL)
7. THIEM, Dominic (AUT)
8. ANDERSON, Kevin (RSA)
9. ISNER, John (USA)
10. GOFFIN, David (BEL)
11. QUERREY, Sam (USA)
12. DJOKOVIC, Novak (SRB)
13. RAONIC, Milos (CAN)
14. BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP)
15. SCHWARTZMAN, Diego (ARG)
16. KYRGIOS, Nick (AUS)
17. CORIC, Borna (CRO)
18. POUILLE, Lucas (FRA)
19. SOCK, Jack (USA)
20. FOGNINI, Fabio (ITA)
21. CARRENO BUSTA, Pablo (ESP)
22. EDMUND, Kyle (GBR)
23. MANNARINO, Adrian (FRA)
24. GASQUET, Richard (FRA)
25. NISHIKORI, Kei (JPN)
26. CHUNG, Hyeon (KOR)
27. KOHLSCHREIBER, Philipp (GER)
28. SHAPOVALOV, Denis (CAN)
29. DZUMHUR, Damir (BIH)
30. KRAJINOVIC, Filip (SRB)
31. CECCHINATO, Marco (ITA)
32. VERDASCO, Fernando (ESP)
Όσον αφορά τις γυναίκες, οι διοργανωτές μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή θέλουν. Έτσι παρόλο που η Σερένα Γουίλιαμς είναι στο Νο.183 του κόσμου θα βρεθεί στο Νο.25 του ταμπλό.
Στις πρώτες πέντε θέσεις δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε σχέση με την παγκόσμια κατάταξη.
Το ταμπλό των γυναικών:
1. HALEP, Simona (ROU)
2. WOZNIACKI, Caroline (DEN)
3. MUGURUZA, Garbiñe (ESP)
4. STEPHENS, Sloane (USA)
5. SVITOLINA, Elina (UKR)
6. GARCIA, Caroline (FRA)
7. PLISKOVA, Karolina (CZE)
8. KVITOVA, Petra (CZE)
9. WILLIAMS, Venus (USA)
10. KEYS, Madison (USA)
11. KERBER, Angelique (GER)
12. OSTAPENKO, Jelena (LAT)
13. GOERGES, Julia (GER)
14. KASATKINA, Daria (RUS)
15. MERTENS, Elise (BEL)
16. VANDEWEGHE, Coco (USA)
17. BARTY, Ashleigh (AUS)
18. OSAKA, Naomi (JPN)
19. RYBARIKOVA, Magdalena (SVK)
20. BERTENS, Kiki (NED)
21. SEVASTOVA, Anastasija (LAT)
22. KONTA, Johanna (GBR)
23. STRYCOVA, Barbora (CZE)
24. SHARAPOVA, Maria (RUS)
25. WILLIAMS, Serena (USA)
26. GAVRILOVA, Daria (AUS)
27. SUAREZ NAVARRO, Carla (ESP)
28. KONTAVEIT, Anett (EST)
29. BUZARNESCU, Mihaela (ROU)
30. PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS)
31. ZHANG, Shuai (CHN)
32. RADWANSKA, Agnieszka (POL)
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