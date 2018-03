Οι Cranberries κυκλοφορούν νέο άλμπουμ - «Θα τελειώσουμε αυτό που αρχίσαμε με την Ντολόρες»

Οι Cranberries θα προχωρήσουν στην κυκλοφορία καινούργιου άλμπουμ και στην επανακυκλοφορία του άλμπουμ με το οποίο έκαναν το ντεμπούτο τους, του «Everybody Else Is Doing It So Why Can't We».