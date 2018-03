Βίντεο με το κυνήγι UFO από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ!

Ένα βίντεο που έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία ανάλυσης «To The Stars Academy of Arts and Science», υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύεται η ύπαρξη εξωγήινων.