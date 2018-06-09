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Προσφυγές Κουτσιανικούλη, Ναβάρο κατά Λάρισας και Χαλκιαδάκη στον ΠΑΣ

9 Ιουνίου 2018, 02:24
Τελευταία ανανέωση: 1 ώρα πριν
Προσφυγές Κουτσιανικούλη, Ναβάρο κατά Λάρισας και Χαλκιαδάκη στον ΠΑΣ

Στις 18 φτάνουν οι προσφυγές που θα εκδικάσει την προσεχή Δευτέρα η Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ, μεταξύ άλλων για Λάρισα, ΠΑΣ Γιάννινα, Ηρακλή, Σπάρτη και Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά οι υποθέσεις: 

1. ΠΡΟΠ/ΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔOΣΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

2.ΠΡΟΠ/ΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

3.ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΟΥΤΟΣ κατά ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΠ 1908(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

4.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

5.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΑΒΑΡΟ ΑΡΜΕΡΟ ΧΟΑΚΙΝ (NAVARRO ARMERO JOAQUIN) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ

7.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ

8.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΤΣΙΟΦΟY ΑΝΤΡΕΙ (GIOFU ANDREI)κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ

9.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ

10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ

11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ

12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1964

13.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1964

14.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1964

15.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1964

16.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ ΦΟΥΡΤΖΙΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ

17.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΠΡΟΥΝΟ ΑΡΑΟΥΖΟ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966

18.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

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