Φοβού τους... θείους και τους σωτήρες από την Αμερική!

God bless America! Και γιατί να την bless; Γιατί σε κάθε δυσκολία, είναι εκεί να στηρίξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπολογίζεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζουν περίπου τρία εκατομμύρια πολίτες ελληνικής καταγωγής. Καταγεγραμμένοι είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι, με το μεγαλύτερο αυτών να ζει στη Νέα Υόρκη. Με πρόχειρους υπολογισμούς θα λέγαμε ότι το 10% των πολιτών έχει μια «Greek tavern», το 80% έχει φτιάξει οικογένεια, το 90% είναι ενεργό μέλος κάποια ελληνικής κοινότητας, το 100% πήγαινε σε Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε Κυριακή και το 1% έχει φτιάξει μυθική περιουσία!

Αυτό το 1% ενδιαφέρθηκε, ενδιαφέρεται ή κάποια στιγμή στο μέλλον θα ενδιαφερθεί να εμπλακεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Αλίμονο αν έχανε την ευκαιρία να βάλει λεφτά σε ένα τόσο φερέγγυο χώρο, με τέτοια ανταποδοτικότητα επένδυσης! Το ενδιαφέρον από την Αμερική για τον Παναθηναϊκό, το οποίο προς το παρόν δεν έχει ούτε όνομα, ούτε ιστορία, είναι μια καλή αφορμή για να ξεσκονίσουμε το παρελθόν και να βρούμε τους έξι διαφορετικούς τύπους επενδυτή που μας έχουν έρθει από τις United States!

Ο χουβαρντάς!

(Ήτοι: The big spender!)

Ακριβώς όπως τον ονειρευόμασταν στις ταινίες και όπως περίμεναν όλοι ότι θα είναι ο θείος του Κώστα Βουτσά, όταν επίμονη ζητούσε από την Κατίνα «σαλαμάκι»! Ο Μάρκος Ρεϊζάκης είναι μια σπάνια περίπτωση Ελληνοαμερικανού, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη και συχνά-πυκνά εμφανίζεται στο νησί για να μοιράσει τα dollars του χωρίς, μάλιστα, να ζητάει αντάλλαγμα. Ο επιχειρηματίας δραστηριοποιείται στην Ουάσιγκτον και κατά καιρούς προσφέρει πριμ στους ποδοσφαιριστές των ομάδων.

Είχε μοιράσει το ποσό των 1.000 δολαρίων στους παίκτες του ΑΟΧ για νίκη επί του Ρούβα, ενώ το ίδιο είχε κάνει και όταν ο Πλατανιάς διεκδικούσε την άνοδο στη Super League μοιράζοντας μετά από σημαντικές νίκες επιταγές με το ίδιο ποσό. Ήθελε, μάλιστα, να συνδράμει οικονομικά στην κρητική ομάδα όταν έπαιζε στη μεγάλη κατηγορία, ωστόσο οι διοικούντες την ΠΑΕ τον σταμάτησαν, δηλώνοντας οικονομικά αυτοδύναμοι.

Ο χαμένος αδερφός!

(Ήτοι: The lost brother)

Έφυγε από την Ελλάδα ως Κοσμάς Καλαϊτζίδης και όταν τον βρήκαμε ξανά, μας συστήθηκε ως Άλεξ Κάλας! Είναι ο αδερφός του προπονητή Δημήτρη Καλαϊτζίδη και είναι ο άνθρωπος που εναγωνίως προσπαθεί να εισχωρήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια φορά κι έναν καιρό θα αναλάμβανε τον Πανσερραϊκό για να φτιάξει γήπεδο. Δε βγήκαν οι… μακέτες και το γύρισε στον Άρη, τον οποίο ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2015 για να αποχωρήσει μετά από εφτά μήνες!

Το όνομά του, ωστόσο, συνέχισε να εμπλέκεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και δύο του ονόματα, για να ακριβολογούμε! Στη διάρκεια που έμεινε στον Άρη έδειξε δείγματα σοβαρού και μετρημένου ανθρώπου, με τη θητεία του να ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2015, παράλληλα με εκείνη του αδερφού του, ενώ στην πορεία αρκετές ομάδες τον προσέγγισαν για να της ενισχύσει οικονομικά. Εντέλει, ενεπλάκη ξανά με το ποδόσφαιρο το 2016 και την οικονομική του συνεισφορά στον Απόλλων Καλαμαριάς.

Ο πολύ καλός για να είναι αληθινός!

(Ήτοι : Too good to be true)

Αν κάτι αξίζει να πιστώσεις στο ΠΑΟΚ είναι ότι στο μακρινό, πολύπαθο παρελθόν του δεν έκανε ποτέ εθνικιστικές διακρίσεις! Με Έλληνες υπήρχαν διαπραγματεύσεις, με Σουηδούς επίσης, με Σαουδάραβες και φυσικά με Ελληνοαμερικανό. Ο Κώστας Αλεξάκης ήταν γνωστός στο πολιτικό ρεπορτάζ από την προσπάθεια του ομίλου του να εξαγοράσει την Ολυμπιακή το 2005. Έλληνας με καταγωγή από τη Σπάρτη, μετανάστευσε στην Αμερική σε ηλικία 13 ετών, όπου πολιτεύτηκε με το Δημοκρατικό Κόμμα και, φυσικά, κατόρθωσε να αναδειχθεί επιχειρηματικά και να διαχειρίζεται τεράστια ποσά.

Η εμπλοκή του με το ποδόσφαιρο έρχεται το 2007, όταν μετά από εικασίες και σενάρια προσγειώνεται τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη για να συζητήσει το ενδεχόμενο αγοράς του ΠΑΟΚ. «Η κουβέντα που κάναμε ήταν η συνέχεια μιας κουβέντας που ξεκίνησε πριν από μήνες», ήταν η πρώτη δήλωση του κ. Αλεξάκη που συνέχισε λέγοντας πως: «Νομίζω ότι πάει καλά, δεν έχω να πω τίποτα εκτός του ότι περιμένουμε τη ρύθμιση των χρεών. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ να περιμένει την κυβέρνηση να προχωρήσει τη ρύθμιση των χρεών για να λυθούν τα προβλήματα. Υπάρχουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι για τον ΠΑΟΚ, αλλά εμείς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο πολύ μόνο αν γίνει η ρύθμιση».

Το ενδιαφέρον δεν προχώρησε.

Ο Uncle Bob!

(Ήτοι : The uncle bob)

Δεν χρειάζεται καν μετάφραση η ιστορία του Μπομπ Κοζώνη. Του ανθρώπου που αν υπήρχε στο λεξικό η φράση «θείος από την Αμερική» θα έπρεπε να είχε τη φωτογραφία του. Ευτραφής, στρουμπουλός και γλυκύτατος στην όψη είναι ο θείος που όλοι θα θέλαμε να έχουμε και να μας στέλνε έμβασμα και δώρα κάθε πρώτη του μήνα. Αρκεί, βέβαια, να του περίσσευαν κάτι για το οποίο ουδέποτε βεβαιωθήκαμε. Κι αν ο ΠΑΟΚ είναι μια φορά πολύπαθος με σωτήρες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, η ΑΕΚ κι αν έχει ιστορίες από την κρύπτη για να διηγηθεί. Μη βλέπετε που στο αφιέρωμα δεν υπάρχει Αλεχάντρο Σκλαβενίτης. Είναι τυχερός που… μεγαλούργησε στο Μεξικό!

Η ιστορία με τον Μπομπ Κοζώνη διήρκησε αρκετούς μήνες, ταλαιπώρησε τους οπαδούς της Ένωσης, δίχασε τον κόσμο στους «έχει λεφτά και θα μας κάνει ομαδάρα» με τους «δεν έχει μία και είναι απάτη» και τελικά έλαβε οριστικό τέλος τον Ιανουάριο του 2010. Ο συμπαθέστατος Ελληνοαμερικανός δεν κατάφερε να παρουσιάσει κανένα αποδεικτικό της περιουσίας του, παρά μόνο ένα ασφαλιστήριο ζωής, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Ο άφραγκος!

(Ήτοι: The Broke)

Μην πείτε παραέξω ότι χρησιμοποιήσαμε το «the» πριν το «broke» και αρχίζει να μας καταζητεί η Scotland Yard για κακοποίηση της αγγλικής γλώσσας! Ο τίτλος είναι περιπαικτικός για να περιγράψει την αφέλεια που συχνά έχουν οι ελληνικές ομάδες απέναντι σε τέτοιες περιπτώσεις. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση άφραγκου σωτήρα είναι του Γιάννη Ζαχουδάνη και είναι ακόμα στα δικαστήρια με τον Άρη. Ο Ελληνοαμερικανός ζάμπλουτος επιχειρηματίας από το Μανχάταν Μπιτς του Λος Άντζελες (σ.σ. όσο να’ ναι ακούγεται χλιδάτο) ήρθε, είδε, τσέπωσε και απήλθε!

Στον Άρη δεν άκουγαν τις προειδοποιητικές σειρήνες από την Αμερική, άφησαν τον Γιάννη Ζαχουδάνη να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών κι εκείνος με τη σειρά του φερόταν ότι πήρε τα λεφτά από την πώληση του Άγγελου Χαριστέα, τα λεφτά από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και την… έκανε για το Manhattan Beach! Χρόνια αργότερα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για υπεξαίρεση χρημάτων μόνο για την περίπτωση των επιταγών από την Alpha Digital.

Ο ρομαντικός!

(Ήτοι : Romance in Greece)

Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας αναλαμβάνει την Κόρινθο επειδή του αρέσει το ποδόσφαιρο, θέλει να κερδίζει τίμια, φεύγει γιατί δεν αντέχει το χώρο, αλλά φεύγοντας πάει προς Νέα Σμύρνη μεριά και πλευρίζει τον Πανιώνιο. Πώς θα το έλεγαν εκεί στη Βοστώνη; Yeah, right! Ο Πάνος Μπεθάνης ανέλαβε την Κόρινθο για σχεδόν δύο χρόνια, διέθεσε σύμφωνα με τα λεγόμενά του κοντά στο 1 εκ. ευρώ και αποχώρησε λόγω αχαριστίας προς το πρόσωπό του και προσωπικής επίθεσης στον πατέρα του.

Λίγο πριν αποχωρήσει οριστικά από την Κόρινθο έριξε λοξές ματιές στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της άνοιξης του 2013, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας προσέγγισε τη διοίκηση του Πανιωνίου για να βοηθήσει οικονομικά, βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει αγώνα, ωστόσο ουδέποτε το ενδιαφέρον προχώρησε σε κάτι ουσιαστικό, με τους διοικούντες την ΠΑΕ να είναι εξ αρχής επιφυλακτικοί για τις οικονομικές του δυνατότητες.

Ο φανταστικός μου φίλος!

(Ήτοι: My imaginary friend)

Τελευταία κατηγορία και μακράν η πιο πετυχημένη! Μέσα στο πέρασμα των χρόνων, των δεκαετιών που έρχεται ο πλούσιος θείος από την Αμερική και σώζει την ελληνική ομάδα, υπάρχουν οι «φανταστικοί μας φίλοι»! Αμέτρητα σενάρια οικονομικά επιφανών ομογενών, οι οποίοι θα έρθουν και θα ρίξουν εκατομμύρια dollars στη Greece. Κάποτε, για παράδειγμα, είχε γραφτεί ότι ενδιαφέρεται να μπει στην ΑΕΚ ο Τζον Άντζελος, ένας άνθρωπος του baseball με πολύ πικρή εμπειρία από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όταν και χορηγούσε τις Εθνικές ομάδες. Πρόκειται σαφώς για έναν πολύ πλούσιο άνθρωπο, ο οποίος ωστόσο ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για την ΑΕΚ.

Πριν μερικούς μήνες ακούστηκαν τα ονόματα του Τζον Κουδούνη και του Τζον Κάλαμου για τον Παναθηναϊκό και από το πρωί κυκλοφορεί το νέο σενάριο, χωρίς ονόματα, διευθύνσεις και λεπτομέρειες. Μάντες κακών δε θέλουμε να είμαστε, όμως δε μοιάζει και το πλέον αληθοφανές σενάριο. Περισσότερο φαντάζει ως μια φανταστική ιστορία, σε μια στιγμή που έπειτα από καιρό διαφαίνεται μια λύση στον ορίζοντα.

Αντί επιλόγου: Κάθε ένας μια κατηγορία μόνος του. Η Αμερική έμοιαζε πάντα σαν ένας μυστηριώδης, μακρινός παράδεισος, όπου πηγαίνουν οι άνθρωποι μικροί για να δουλέψουν σκληρά, να βγάλουν λεφτά και να τα χαρίσουν στην Ελλάδα. Κι αν δεν τα χαρίσουν, δε χάθηκε κι ο κόσμος μωρέ… Όπως θα έλεγε και η Γεωργία Βασιλειάδου ως θεία από το Σικάγο:

«Η ανιψιά μου κι εγώ είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένες γι’ αυτό που συνέβη, κύριε. Είμαστε very very... πώς το λέτε εδώ στην Ελλάδα; Χολοσκασμένες!».