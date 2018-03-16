«Κάηκε» η Πόλη στην τελευταία προπόνηση της Γαλατά! (vids, pics)

Η διοίκηση της Γαλατασαράι είχε την έμπνευση να κάνει ανοιχτή την τελευταία προπόνηση πριν από το αιώνιο ντέρμπι απέναντι στην Φενερμπαχτσέ και αυτό που έγινε στο Türk Telekom Stadium, δεν περιγράφεται με λόγια. Δεκάδες καπνογόνα έκαναν την νύχτα μέρα και απογείωσαν το ηθικό των παικτών του Φατίχ Τερίμ, που με νίκη αύριο αγκαλιάζουν το πρωτάθλημα Τουρκίας.
Δείτε τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη από τους περίπου 30.000 οπαδούς της «Γαλατά»
Hayatın anlamı Galatasaray! pic.twitter.com/p0jDAdY3WI— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 16, 2018
Galatasaray Taraftarıyla Buluştu— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 16, 2018
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March 16, 2018
Antrenmandan kareler... pic.twitter.com/YmXGSNLmyn— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 16, 2018
Büyük Galatasaray taraftarı takımının yanında! pic.twitter.com/CWqhqsx8xu— Türk Telekom Stadı (@Galatasaray_TTA) March 16, 2018
Taraftara açık antrenmanımızı @GSTV, https://t.co/CcRxUlqT0E ve aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 16, 2018
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Aslanlarımız taraftarımızı selamladı! pic.twitter.com/PYSrkF1fZA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 16, 2018
İMPARATOR @fatihterim! pic.twitter.com/WQIsHKbeaH— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 16, 2018
Türk Telekom Stadyumu'nda (@Galatasaray_TTA) kapılar açıldı, taraftarımız tribünleri doldurmaya başladı! pic.twitter.com/Mk7dgMW6M0— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 16, 2018
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