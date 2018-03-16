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Κάρφωσε ασταμάτητος ο Βέσελι (vid)
Κάρφωσε ασταμάτητος ο Βέσελι (vid)
EUROLEAGUE 2017-18
1 λεπτό πριν
Κάρφωσε ασταμάτητος ο Βέσελι (vid)
Ο Καράσκο έσωσε τη ζωή του Γκαϊτάν! (vid)
Ο Καράσκο έσωσε τη ζωή του Γκαϊτάν! (vid)
ΚΟΣΜΟΣ
10 λεπτά πριν
Ο Καράσκο έσωσε τη ζωή του Γκαϊτάν! (vid)
Εκτός και ο Ντένμον με Μάλαγα!
Εκτός και ο Ντένμον με Μάλαγα!
EUROLEAGUE 2017-18
17 λεπτά πριν
Εκτός και ο Ντένμον με Μάλαγα!
«Κάηκε» η Πόλη στην τελευταία προπόνηση της Γαλατά! (vids, pics)
«Κάηκε» η Πόλη στην τελευταία προπόνηση της Γαλατά! (vids, pics)
ΚΟΣΜΟΣ
26 λεπτά πριν
«Κάηκε» η Πόλη στην τελευταία προπόνηση της Γαλατά! (vids, pics)
Φιλικό σαν... επίσημο θέλει ο Γκαρσία
Φιλικό σαν... επίσημο θέλει ο Γκαρσία
SUPER LEAGUE ΣΟΥΡΩΤΗ
35 λεπτά πριν
Φιλικό σαν... επίσημο θέλει ο Γκαρσία
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EUROLEAGUE 2017-18
38 λεπτά πριν
Το φοβερό μπλοκ του Ντατόμε στον Ντε Κολό (vid)
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39 λεπτά πριν
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H ζωή του όλη: Τρομερό τατουάζ - έργο τέχνης στο πόδι του Ντι Μαρία! (vid)
H ζωή του όλη: Τρομερό τατουάζ - έργο τέχνης στο πόδι του Ντι Μαρία! (vid)
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
41 λεπτά πριν
H ζωή του όλη: Τρομερό τατουάζ - έργο τέχνης στο πόδι του Ντι Μαρία! (vid)
Ολυμπιακός - Κίρισι 10-11
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ΠΟΛΟ
45 λεπτά πριν
Ολυμπιακός - Κίρισι 10-11
Αυτόν θέλει «τρελά» ο Ολυμπιακός- Έκλεισε η πρώτη μεταγραφή Έλληνα άσου
Αυτόν θέλει «τρελά» ο Ολυμπιακός- Έκλεισε η πρώτη μεταγραφή Έλληνα άσου
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
54 λεπτά πριν
Αυτόν θέλει «τρελά» ο Ολυμπιακός- Έκλεισε η πρώτη μεταγραφή Έλληνα άσου
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Αυτό είναι το νέο Tomb Raider videogame
Αυτό είναι το νέο Tomb Raider videogame
GAMING
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1 ώρα πριν
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1 ώρα πριν
ΑΕΚ - Λαμία 5-0
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1 ώρα πριν
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«Κάηκε» η Πόλη στην τελευταία προπόνηση της Γαλατά! (vids, pics)

16 Μαρτίου 2018, 20:39
Τελευταία ανανέωση: 26 λεπτά πριν
«Κάηκε» η Πόλη στην τελευταία προπόνηση της Γαλατά! (vids, pics)

Η Γαλατασαράι έκανε ανοιχτή προπόνηση πριν από το ντέρμπι με την Φενερμπαχτσέ και αυτό που έγινε στο γήπεδο δεν περιγράφεται με λόγια.

Η διοίκηση της Γαλατασαράι είχε την έμπνευση να κάνει ανοιχτή την τελευταία προπόνηση πριν από το αιώνιο ντέρμπι απέναντι στην Φενερμπαχτσέ και αυτό που έγινε στο Türk Telekom Stadium, δεν περιγράφεται με λόγια. Δεκάδες καπνογόνα έκαναν την νύχτα μέρα και απογείωσαν το ηθικό των παικτών του Φατίχ Τερίμ, που με νίκη αύριο αγκαλιάζουν το πρωτάθλημα Τουρκίας.

Δείτε τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη από τους περίπου 30.000 οπαδούς της «Γαλατά»

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«Κάηκε» η Πόλη στην τελευταία προπόνηση της Γαλατά! (vids, pics)
Χρόνος ανάγνωσης: 2’