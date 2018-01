Το βραβείο του MVP της Euroleague ξεκίνησε την σεζόν 2004-2005 και μέχρι σήμερα το έχουν πάρει παίκτες που άλλαξαν το ευρωπαϊκό μπάσκετ και... άφησαν την σφραγίδα τους. Το βραβείο έχει πάει στα χέρια των κορυφαίων, οι οποίοι την εκάστοτε σεζόν συνδύασαν την πολύ καλή προσωπική τους απόδοση με τις ομαδικές επιτυχίες και ξεχώρισαν μέσα στον θεσμό, ως οι πιο σημαντικοί παίκτες του.

Η πιο τιμητική διάκριση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης έχει πάει τρεις φορές σε ελληνικά χέρια (Θοδωρής Παπαλουκάς 2006-2007, Δημήτρης Διαμαντίδης 2010-2011, Βασίλης Σπανούλης 2012-2013) και τις υπόλοιπες στους Άντονι Πάρκερ (Χ2), Ραμούνας Σισκάουσκας, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Μίλος Τεόντοσιτς, Αντρέι Κιριλένκο, Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Νεμάνια Μπιέλιτσα, Νάντο ντε Κολό, Σέρχιο Γιουλ. Με άλλα λόγια, λοιπόν, MVP της Euroleague έχουν αναδειχθεί οι «ζωντανοί θρύλοι» της διοργάνωσης, πρώην και νυν NBAers, ηγέτες που οδήγησαν τις ομάδες τους σε επιτυχίες.

Μπορεί ένα 18χρονο παιδί να μπει ανάμεσά τους και να γράψει το όνομά του στις «χρυσές» σελίδες της διοργάνωσης; Ο Λούκα Ντόντσιτς με την φετινή «μαγική» σεζόν του αποδεικνύει πως μπορεί! Ο Σλοβένος γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης στον Α' Γύρο της Euroleague μέτρησε 18,6 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ ανά παιχνίδι (και 25,9 βαθμούς στο ranking κατά μέσο όρο), πραγματοποιώντας σπουδαίες εμφανίσεις στις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης. Μάλιστα, «κράτησε» την «Βασίλισσα» σε μια εποχή που ο Πάμπλο Λάσο έπρεπε να κάνει... τρικ για να καλύψει τα κενά των πολλών τραυματιών του.

Το sdna.gr έδωσε τον λόγο σε δημοσιογράφους από τις εννέα χώρες από τις οποίες προέρχονται οι ομάδες της Euroleague της τρέχουσας σεζόν (Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Λιθουανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία) και τους ρώτησε: Με βάση όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα από τον Λούκα Ντόντσιτς, πιστεύετε πως στο τέλος της σεζόν θα πάρει το βραβείο του MVP;

Ακολουθούν οι απαντήσεις τους, αλλά και η δική σας ψηφοφορία...

Robert Heusel (Γερμανία, BIG): «Πρώτα από όλα, θα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει η λέξη "MVP". Είναι ο καλύτερος παίκτης της Euroleague ή ο πιο σημαντικός για την ομάδα του; Ο Λούκα Ντόντσιτς ίσως είναι και τα δύο. Δίχως αμφιβολία, είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης. Έχει πάνω από 18 πόντους ανά ματς, σουτάρει με 50% εντός πεδιάς: Wow. Μαζεύει 5,7 ριμπάουντ και δίνει 4,8 ασίστ κατά μέσο όρο, το οποίο είναι εξίσου εκπληκτικό. Δεν ξέρω αν υπήρξε άλλος παίκτης που είχε 15-5-5 μέσα στη σεζόν. Το ακόμα πιο σπουδαίο είναι ότι ο Ντόντσιτς είναι πολύ σημαντικός για την Ρεάλ. Δεν νομίζω πως θα είχαν κάνει εννέα νίκες χωρίς εκείνον, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Σέρχιο Γιουλ. Οπότε, αν ο Ντόντσιτς μείνει σε αυτό το επίπεδο και η Ρεάλ σιγουρέψει το πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ, τότε εκείνος θα είναι ένα από τα φαβορί για το βραβείο του MVP».

Κώστας Σωτηρίου (Ελλάδα, ΕΡΤ): «Ο Ντόντσιτς είναι φαινόμενο. Ξεκινάμε από αυτό. Στην ηλικία του αν έχουμε δει κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να είναι μόνο από τον Κούκοτς. Και αν! Ο λόγος που σαφέστατα θα μπορούσε να αναδειχθεί MVP στην κανονική περίοδο της Euroleague είναι ότι οδηγεί την Ρεάλ Μαδριτης μόνος του! Έχει τραυματιστεί η μισή ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη Σέρχιο Γιουλ, αλλά ο Σλοβένος ανταποκρίνεται με θαυμαστό τρόπο στον ρόλο του απόλυτου καθοδηγητή. Συν τοις άλλοις, η ομάδα του κατακτά σπουδαίες νίκες αν και αποδεκατισμένη. Άλλη ομάδα θα είχε διαλυθεί. Με τις τέσσερις σερί νίκες και την επικείμενη επάνοδο βασικών παικτών δεν θα με εκπλήξει αν στο τέλος πάρει και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Και όλο αυτό θα οφείλεται εν πολλοίς στο «φαινόμενο»! Συνεπώς ναι: MVP!».

Miguel Lois Vidal (Ισπανία, fullbasket.es): «Νομίζω πως ο Λούκα Ντόντσιτς αξίζει να είναι ο MVP της σεζόν 2017-18 στην Euroleague χωρίς αμφιβολία. Αυτά που κάνει στην Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια ομάδα που "παλεύει" για τον τίτλο, είναι απίστευτα. Δεν θυμάμαι άλλον παίκτη στηνι στορία με τους αριθμούς του και την τεράστια επιρροή του σε μια ομάδα αυτού του μεγέθους. Το IQ του είναι στο ίδιο επίπεδο με του Ντε Κολό και η εξυπνάδα του στο παρκέ του επιτρέπει να έχει πάντα υψηλό PIR. Είναι ικανός να παίξει ακόμα πιο γρήγορα, συγκριτικά με πέρυσι και δεν φοβάται να πάρει τις ευθύνες. Είμαι σίγουρος πως θα είναι ο MVP της σεζόν. Δεν βλέπω άλλον παίκτη να τον ανταγωνίζεται».

David Pick (Ισραήλ, ONE): «Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι ο MVP της regular season μέχρι στιγμής, σίγουρα. Ίσως, όμως, είναι κάπως ανόητο να προβλέψω τον MVP της σεζόν, πριν από τα πλέι οφ και το Final Four κι ενώ έχουν μείνει πέντε μήνες ακόμα. Κοιτάζω το βιβλιαράκι του Final Four της Euroleague το 2017 και το ταλέντο που είχαμε είναι "παλαβό" αν το συγκρίνουμε με αυτό που έχουμε τώρα. Το επίπεδο ταλέντου στην Euroleague έχει πέσει πολύ. Ο Σέρχιο Γιουλ (ο MVP της σεζόν 2016-17) δεν παίζει ακόμα, ο Μίλος Τεόντοσιτς είναι στο ΝΒΑ, ο Έκπε Ούντοχ (ο MVP του Final Four είναι ο πραγματικός MVP), ο Βασίλης Σπανούλης είναι στο 10% της κορυφαίας απόδοσής του.

Οπότε, ποιος παλεύει στα αλήθεια με τον Λούκα για το βραβείο του MVP; Ποιος μας έχει εντυπωσιάσει; Ο Τζέισον Τόμπσον και ο Μάρκο Γκούντουριτς ως αντικαταστάτες του Ούντοχ και του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς είναι αστείο. Κατά συνέπεια, έτσι δείχνει και η Φενέρμπαχτσε, ακόμα και ο Μπραντ Ουαναμέικερ ζορίζεται. Ο Νικ Καλάθης είναι Νο. 1 σε ασίστ στην Euroleague, αλλά δεν βρίσκεται στις συζητήσεις για τον MVP. Ο Αλεξέι Σβεντ δεν μπορεί να είναι MVP, επειδή δεν είναι ηγέτης. Απλά δεν παίζει άμυνα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει έναν MVP, ο Έρικ Γκριν "λάμπει", αλλά κανένας MVP δεν ήρθε από μια ομάδα που έχασε δέκα σερί παιχνίδια. Η Μπαρτσελόνα, η Μιλάνο, η Αναντολού Εφές είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

Επομένως, όταν επιλέξεις αποκλείοντας τους υπόλοιπους, ο Λούκα μπορεί να πάρει το MVP, δίχως αμφιβολία. Παίζει... τρελά όλη τη σεζόν και κουβαλάει την ομάδα στις πλάτες του με πολλούς τραυματισμούς, όπως του Αγιόν, του Κούζμιτς και του Ράντολφ, που είναι έξω εδώ και λίγο καιρό. Οι καλύτερες εμφανίσεις του φέτος ήρθαν εκτός έδρας, στις αναμφισβήτητα πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης, απέναντι στις κορυφαίες αμυντικά ομάδες μακριά από το ΝΒΑ, σύμφωνα με τα στατιστικά της Euroleague. To ΝΒΑ prospect της Ρεάλ Μαδρίτης είχε 33 πόντους απέναντι στον Ολυμπιακό και 20/8/10 απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Το... τρελό της υπόθεσης είναι ότι παίζει το επόμενο παιχνίδι εντός έδρας απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ξέρεις τι έγινε την τελευταία φορά που υποδέχθηκε την Μακάμπι; Τελείωσε το ματς με 10/10/8, ενώ ήταν 17 ετών. Yikes».

Roi Cohen (Ισραήλ, Sport 5): «Παρά το γεγονός πως ίσως είναι λίγο νωρίς να συζητάμε για τον MVP της σεζόν, δεν βρίσκω τον λόγο να μην τα καταφέρει ο Λούκα. Είναι ο πιο ταλαντούχος Ευρωπαίος παίκτης που έχουμε δει μετά τον σπουδαίο Ντράζεν Πέτροβιτς. Αν παραμείνει υγιής και συνεχίσει να βελτιώνει όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού του, όπως ήδη κάνει, θα είναι ο MVP».

Emiliano Carchia (Ιταλία, Sportando): «Πιστεύω ακράδαντα πως ο Λούκα Ντόντσιτς έχει τύχη να πάρει το βραβείο του MVP της Euroleague φέτος. Πρώτον, λόγω των αριθμών του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση για ομάδες. Δεύτερον, επειδή υπάρχει τεράστια διαφήμιση και προώθηση γύρω του. Έπειτα από ένα σπουδαίο Eurobasket και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Σλοβενία, ο Ντόντσιτς παίζει ακόμα καλύτερα σε μια ομάδα, την Ρεάλ, η οποία δεν βρίσκεται ακόμα στο επίπεδο, που την περιμένουμε να είναι. Όμως, εκείνος έχει τεράστια νούμερα και είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της διοργάνωσης. Όπως ανέφερα και παραπάνω, το hype γύρω του είναι πολύ μεγάλο. Το γεγονός ότι ο Ντόντσιτς βάζει 20 πόντους είναι σχεδόν "πιο σημαντικό" από το φετινό ντεμπούτο του Βασίλη Σπανούλη ύστερα από πάνω από 10 γύρους ή από έναν παίκτη που βάζει το νικητήριο buzzer beater. Τα media όλου του πλανήτη τον ακολουθούν και εκείνος κάνει την Euroleague ακόμα πιο διάσημη, καθώς αναμένεται να είναι στην Νο. 1 θέση του NBA Draft 2018. Οπότε, πιστεύω πως έχει πιθανότητες να πάρει το βραβείο».

Marco Pagliariccio (Ιταλία, La Giornata Tipo): «Αξίζει ο Λούκα Ντόντσιτς το βραβείο του MVP της Euroleague; Η απάντησή μου είναι ναι, ξεκάθαρα. Είναι δύσκολο να βρεις επιχειρήματα για τον αντίλογο. Ήταν ο MVP της 7ης και της 15ης αγωνιστικής, πρώτος στο ranking με διαφορά (25,9 ανά ματς, ενώ ο Σβεντ ήταν δεύτερος με 20,0), δεύτερος σκόρερ (18,6 πόντους ανά ματς, μόνο ο Σβεντ τα πάει καλύτερα), 7ος στις ασίστ, 14ος στα ριμπάουντ (μόνο ο Κλάιμπερν πηγαίνει καλύτερα από τους μη ψηλούς) και πάει λέγοντας. Δεν θέλω να αναφερθώ και στην ηλικία του, είναι απλά ένας απίστευτος παίκτης. Είτε ήταν 18 είτε 38 ετών, αυτό δεν θα ήταν το σημαντικό στην υπόθεση.

Αλλά. Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Έχει να κάνει με το σημαίνει "MVP". Ο Ντόντσιτς βρίσκεται σε μια ομάδα, την Ρεάλ Μαδρίτης, που παίζει... εκστατικό μπάσκετ και η οποία έχει κάποιες δυσκολίες (5η θέση με 9-6 ρεκόρ), λόγω των πολλών τραυματισμών της (Γιουλ, Αγιόν, Κούζμιτς, Ράντολφ). Ίσως το ότι έχει πιο πολλές ευθύνες ανέβασε και τις εμφανίσεις του (το USG% του από το περσινό 20,2% έκανε άλμα στο 30% φέτος, μόνο οι Σβεντ - Νέντοβιτς και Τόμας Ρόμπινσον έχουν υψηλότερο). Αλλά (και πάλι αλλά) είναι δικό του πρόβλημα αυτό; Όχι».

Jonas Miklovas (Λιθουανία, basketnews.lt): «Όταν η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε τη σεζόν με τέσσερις σερί νίκες, πίστεψα πως η ψηφοφορία του MVP, αλλά και η Euroleague συνολικά, θα είναι κούρσα για ένα άλογο. Μετά η Ρεάλ άρχισε να ζορίζεται κάπως και ακόμα υποφέρει από τους τραυματισμούς της, οπότε δεν είμαι σίγουρος για την ομάδα. Είμαι, όμως, σίγουρος για τον Λούκα Ντόντσιτς και το βραβείο του MVP. Δεν υπήρξε πιο ξεκάθαρος υποψήφιος για το συγκεκριμένο βραβείο στην Euroleague εδώ και πολλά χρόνια και η επιλογή του μοιάζει να είναι η προφανής. Είναι... μαγικός και έχει εξαιρετικά νούμερα, οπότε είναι δύσκολο να ποντάρεις εναντίον του».

Artem Komarov (Ρωσία, Championat): «Αν μιλάμε για τους πόντους, δεν υπάρχει έκπληξη σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος. Αλλά, ας μιλήσουμε για την ποιότητα αυτών των πόντων. Μαντέψτε ποιος έβαλε 17 πόντους στον Παναθηναϊκό και 16 στην ΤΣΣΚΑ και πολλούς ακόμα με τις διπλάσιες προσπάθειες. Υπάρχει, βέβαια και εκείνος, που την ίδια στιγμή έβαλε 33 πόντους στον Ολυμπιακό και έκανε σχεδόν ένα triple double απέναντι στην Φενέρμπαχτσε.

Ο πρώτος, ο Σβεντ, δείχνει να είναι η βασική επιλογή στην επίθεση του Μπαρτζώκα. Δεν είναι δύσκολο να βάλεις 20+ πόντους, όταν παίρνεις τα διπλάσια σουτ, συγκριτικά με κάθε άλλο παίκτη και ο Ντόντσιτς είναι ένα 18χρονο αγόρι, περιτριγυρισμένο από... θηρία. Ο Λούκα έγινε με τη σειρά του "θηρίο". Δεν είναι ο παίκτης που περιμέναμε να είναι ο καλύτερος πριν από το ξεκίνημα της σεζόν. Τώρα, όμως, είναι ο καλύτερος και αυτό είναι που μετράει. Με εξαίρεση τον Σβεντ, δεν βλέπω άλλον που να τον πλησιάζει έστω αυτή τη σεζόν. Ίσως ο Ντε Κολό σε κάποια παιχνίδια, αλλά και εκείνος δεν έχει σταθερότητα. Και εδώ που τα λέμε, ελάτε, ας του δώσουμε τα εύσημα για το πόσο καλά παίζει στην ηλικία του».

Nikola Stojković (Σερβία, Mozzart Sport): «Το να πούμε πως κάποιος θα πάρει το βραβείο του MVP Με σιγουριά στη μέση της σεζόν είναι κάπως υπερβολικό. Αλλά, βλέπω τον Λούκα Ντόντσιτς να παίρνει αυτή την λαμπερή διάκριση. Κοιτάξτε, η σεζόν ξεκίνησε με επιτυχίες και με ένα χρυσό μετάλλιο γύρω από τον λαιμό του. Αφού τελείωσε το Eurobasket, πολλοί παίκτες επέστρεψαν κουρασμένοι στις ομάδες τους, αλλά ο Ντόντσιτς γνώριζε πως πρέπει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, λόγω αυτού που συνέβη με τον Σέρχιο Γιουλ. Οι τραυματισμοί του Όγκνιεν Κούζμιτς, του Γκουστάβο Αγιόν, του Άντονι Ράντολφ και του Τρέι Τόμπκινς δεν τον βοήθησαν. Όμως, ξεπέρασε κάθε πρόβλημα και βγήκε μπροστά πιο δυνατός από ποτέ.

Το "κλειδί" του παιχνιδιού του είναι ότι ο ίδιος νιώθει σαν παιδί, που παίζει με τα παιχνίδια του. Αυτό είναι συμβαίνει με εκείνον και την μπάλα στο παρκέ. Παίζει μπάσκετ, απολαμβάνει το παιχνίδι. Δεν βλέπει κανένα εμπόδιο ως πρόκληση. Έχει την φαντασία στο παιχνίδι του και βλέπετε πόσο το διασκεδάζει. Ακόμα και όταν νευριάζει, όπως έγινε με την Βαλένθια, καταλαβαίνετε πως εκνευρίζεται μόνο με τους διαιτητές, που δεν τον αφήνουν να παίξει.

Srdjan Radojevic (Σερβία, Sportklub TV): «Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν έχει μόνο εξαιρετικά στατιστικά, αλλά είναι και ο απόλυτος ηγέτης της μεγάλης Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος 18χρονος στον κόσμο, που να μπορείς να του δώσεις τα "κλειδιά", ύστερα από τραυματισμούς όπως αυτοί του Γιουλ και του Ρούντι και να είσαι τόσο σίγουρος πως θα "τρέξει" το σύνολο, ειδικά όταν πρόκειται για μια ομάδα όπως η Ρεάλ Μαδρίτης. Κάνει τα πάντα στο παρκέ. Σκοράρει, παίρνει ριμπάουντ, κάνει τους συμπαίκτες του καλύτερους παίκτες, βάζει καθοριστικά καλάθια, "φλερτάρει" με το triple double σχεδόν σε κάθε ματς. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχει την αύρα του σούπερ σταρ και ότι πάντα είναι έτοιμος να δώσει πράγματα στην ομάδα του. Σε μια ομάδα που κυνηγάει τον τίτλο της Euroleague. Μεγάλωσα βλέποντας πολλούς σπουδαίους παίκτες, οι οποίοι ήξερες πως όταν τους πάρεις στην ομάδα σου, θα σου φέρουν την Euroleague. Στο σημερινό ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι παίκτες. Ο Λούκα Ντόντσιτς αποτελεί την εξαίρεση».

Uğur Karakullukçu (Τουρκία, Sabah): «Χρειάζεται μόνο να έχεις δύο μάτια, για να δεις πόσο ταλαντούχος είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Αυτό που τον κάνει ξεχωριστό είναι το πώς έμαθε να χρησιμοποιεί αυτές τις ικανότητες τόσο γρήγορα. Η ιδέα του να καλύψεις το κενό του Σέρχιο Γιουλ στην Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να είναι μια αγχωτική δουλειά για όλους τους παίκτες στην Ευρώπη. Θα περιμέναμε πως θα είναι ακόμα δυσκολότερη για ένα 18χρονο παιδί. Αλλά, ο Ντόντσιτς το κάνει να μοιάζει με ένα παιδικό παιχνίδι. Την πρώτη φορά που τον είδα σκέφτηκα ακριβώς αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται να τα κάνει όλα με τόση ωριμότητα στην ηλικία του; Το ίδιο σκέφτηκα και όταν ο Ντόντσιτς αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Σλοβενία στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπουμε έναν 18χρονο, που παίζει σαν 34χρονος. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν πως θα δυσκολευτεί στο ΝΒΑ, αλλά ήδη τον βλέπω να κάνει triple double. Ο Λούκα θα είναι ένας από τους πιο special Ευρωπαίους που έχει δει αυτή η γενιά. Αξίζει το βραβείο του MVP».

Ugur Ozan Sulak (Τουρκία, beIN SPORTS): «Ο Ντόντσιτς αξίζει το βραβείο πιο πολύ από όλους. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά, δεν πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, λόγω της τελικής κατάταξης της Ρεάλ Μαδρίτης. Κανείς δεν έχει πάρει ποτέ το βραβείο του MVP, ενώ η ομάδα του δεν τερμάτισε στην πρώτη δυάδα στη βαθμολογία. Φέτος η ΤΣΣΚΑ θα είναι 1η στην regular season και το πιο πιθανό σενάριο είναι να έρθει 2ος ο Ολυμπιακός. Επομένως, δεν υπάρχει χώρος για τον Λούκα. Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ είναι η επιλογή μου».

Onur Coşkun (Τουρκία, TrendBasket.net): «Θεωρώ πως ο Λούκα Ντόντσιτς είναι το μεγαλύτερο φαβορί για το βραβείο του MVP αυτή τη στιγμή. Πέραν των στατιστικών του και της δημιουργίας του στο παρκέ, καταλαβαίνει τις καταστάσεις και έχει μεγάλη επίδραση στην ομάδα του. Είναι εύκολο να πεις πως ένας παίκτης με 18,6 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 4,8 ασίστ και 25,9 PIR κυνηγάει το βραβείο του MVP και του αξίζει να είναι στους υποψήφιους. Νομίζω πως θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στα ηγετικά χαρακτηριστικά ενός παίκτη γεννημένου το 1999, που αγωνίζεται με αρκετά μεγαλύτερους παίκτες στο παρκέ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μία από τις ομάδες με την υψηλότερη πίεση στην Euroleague. Με βάση όσα πρεσβεύει και κυνηγάει αυτή η ομάδα, είναι σχεδόν απίθανο να την πάρεις στις πλάτες σου και να βελτιώνεσαι παράλληλα, όταν όλες οι ευθύνες είναι πάνω σου, ακόμα κι αν κάνεις σκληρές προπονήσεις. Το κατόρθωμα του Ντόντσιτς να τα καταφέρει μας οδηγεί και στον μελλοντικό χαρακτήρα νικητή, που μπορεί να έχει. Όσο δεν κάνει κακά παιχνίδια μέχρι το φινάλε της σεζόν σε ατομικό επίπεδο, θα νιώθω πως ο Ντόντσιτς θα φτάσει στο βραβείο, για το οποίο ήδη είναι το μεγαλύτερο φαβορί και ο παίκτης που το αξίζει πιο πολύ. Είμαι πεπεισμένος πως απέναντι στην Φενέρμπαχτσε στην Πόλη είδαμε έναν παίκτη, που θα απασχολήσει τις επόμενες γενιές, αφού ο ίδιος είδε πρώτα τι έκαναν οι προηγούμενες. Λυπάμαι πολύ που δεν έκανες triple double την Πέμπτη, Λούκα...».

