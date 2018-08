Τζέιμς στο SDNA: «Είμαι αναντικατάστατος»

"You can't guard me"! Πολλοί Αμερικανοί παίκτες όταν βλέπουν ότι ο αντίπαλός του δεν μπορεί να τους μαρκάρει και νιώθουν ασταμάτητοι συνηθίζουν να το φωνάζουν αυτό, για να «πικάρουν» τον αμυντικό που είναι κολλημένος πάνω τους. Ο Μάικ Τζέιμς είναι ένας παίκτης, που μπορεί να φωνάξει την παραπάνω φράση σχεδόν σε κάθε ματς στην Euroleague. Είναι τέτοια τα στοιχεία του και η ποιότητά του στο παρκέ, που τον καθιστούν... εφιάλτη για την αντίπαλη άμυνα.

«Δεν μπορείς να με μαρκάρεις»! Ο Μάικ Τζέιμς θα μπορούσε να το φωνάζει αυτό με λίγη δόση χιούμορ και σε κάθε δημοσιογράφο, που του παίρνει συνέντευξη. Βλέπετε, ο «εκρηκτικός» γκαρντ όπως δεν «κρύβεται» μέσα στο παρκέ, όταν η μπάλα... καίει, έτσι κάνει και στις δημόσιες συζητήσεις και τοποθετήσεις του: απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις, εκφράζει την προσωπική του άποψη, δεν φοβάται μην εκτεθεί και παίρνει θέση. Πρόκειται για κάτι που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε από πολλούς αθλητές του κορυφαίου επιπέδου.

Ο 28χρονος γκαρντ ετοιμάζεται για την νέα του εμπειρία στην Αρμάνι Μιλάνο, η οποία του έδωσε ένα... τρελό ποσό για τον πάρει στην Ιταλία για μια τριετία. Λίγο μετά τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού επέστρεψε στις ΗΠΑ για να συνεχίσει το ατομικό του πρόγραμμα και να είναι 100% έτοιμος στο ξεκίνημα της προετοιμασίας.

Μιλώντας στο SDNA από την πατρίδα του ο άλλοτε γκαρντ των Φοίνιξ Σανς και των Νιού Όρλινς Πέλικανς σχολίασε τη νέα σελίδα της καριέρας του με τα κόκκινα, αλλά και την προηγούμενη, εκείνη με τα πράσινα. Τόνισε πως δεν περιοριζόταν στο ΟΑΚΑ, αλλά στο Μιλάνο θα πάρει περισσότερες ευθύνες, δήλωσε πως λάτρεψε το μπλουζάκι του Βασίλη Σπανούλη με την ατάκα, που έγινε viral και αναφέρθηκε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον Κιθ Λάνγκφορντ, τον Νίκο Παππά και τη «δουλειά», που έμεινε ανολοκλήρωτη. Από την κουβέντα, βέβαια, δεν μπορούσαν να λείπουν όλες οι... φήμες του καλοκαιριού, καθώς και το αγαπημένο του Twitter.

Ο... ασταμάτητος Μάικ Τζέιμς στο sdna.gr!

- Θεωρείς μεγαλύτερη πρόκληση για την καριέρα σου να πας σε μια ομάδα του επιπέδου της Αρμάνι και να προσπαθήσεις να την οδηγήσεις στο Final Four;

«Ναι, φυσικά. Όσα χρόνια παρακολουθώ και προσέχω την Euroleague, η Αρμάνι Μιλάνο έχει πάει στα πλέι οφ μόνο μία φορά. Οπότε, το να τους οδηγήσω στο Final Four είναι σπουδαία πρόκληση».

- Στις πρώτες σου δηλώσεις στην Ιταλία ανέφερες ότι στην Αρμάνι θα έχεις έναν ρόλο, που δεν μπορούσες να έχεις στον Παναθηναϊκό μαζί με τον Νικ Καλάθη. Ένιωθες πως περιοριζόσουν στο ΟΑΚΑ;

«Όχι δεν θεωρώ πως περιοριζόμουν σε κανένα βαθμό. Απλά, ένιωθα πως είχα ανθρώπους στην ομάδα, που βρίσκονταν ανάμεσα στους κορυφαίους της Ευρώπης και δεν είχα τόσο πολλές ευθύνες, όπως θα έχω στο Μιλάνο».

- Τώρα θα παίζεις στο πλευρό του Νεμάνια Νέντοβιτς. Βλέπουμε ότι έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό το δίδυμο, που θα συνθέσετε. Τι έχετε πει μεταξύ σας;

«Μιλήσαμε πολύ σχετικά με αυτά που θέλουμε να καταφέρουμε φέτος και αναφορικά με το πώς θα κινηθούμε στο παιχνίδι μας. Είμαστε και οι δύο πολύ ανταγωνιστικοί, θέλουμε να νικάμε. Θέλουμε να αλλάξουμε το στάτους της Αρμάνι»

- Το μπλουζάκι του Βασίλη Σπανούλη, που έγινε viral και έγραφε: "Give me the ball and get the f**k out of my way" πόσο σε εξέφραζε ως Μάικ;

«Το λάτρεψα αυτό το μπλουζάκι και πραγματικά εύχομαι να το είχα βρει. Ξέρεις, μερικές φορές, για να είσαι μεγάλος παίκτης πρέπει να έχεις αυτήν την νοοτροπία».

- Υπάρχει γενικότερα μια αίσθηση πως είσαι παίκτης που παίζει πρώτα για τον εαυτό του. Πώς εκτιμάς το γεγονός ότι δεν είχες προτάσεις το φετινό καλοκαίρι από ομάδες με μεγάλα μπάτζετ, όπως η ΤΣΣΚΑ, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης; Σε ρωτάω γιατί έχεις εξαιρετικά νούμερα και είσαι στο top level της Euroleague την τελευταία τριετία.

«Δεν ήθελα να πάω σε μια μεγάλη ομάδα. Πέρυσι το καλοκαίρι υπήρξαν συζητήσεις με ομάδες, αλλά ήθελα να είμαι ηγέτης, όχι απλά άλλο ένα κομμάτι».

- Προτού «κλείσεις» στην Αρμάνι Μιλάνο, υπήρξε τεράστια φημολογία που ήθελε τον Παναθηναϊκό να σου έχει κάνει πρόταση. Στο SDNA είχαμε γράψει πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γεγονός που επιβεβαίωσες και εσύ λίγο αργότερα μέσω του Twitter σου. Για ποιον λόγο θεωρείς ότι δεν σου έγινε επίσημη πρόταση από τον Παναθηναϊκό;

«Δεν μπορούσαν να πληρώνουν και εμένα και τον Νικ. Απλό. Δεν έχουν το μπάτζετ να πληρώνουν δύο μεγάλα συμβόλαια. Νομίζω πως αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίον ο Κρις δεν υπέγραψε ξανά».

- Πώς ήταν για εσένα να διαβάζεις εκείνες τις ημέρες στα social media ότι όχι μόνο έχεις πρόταση από τον Παναθηναϊκό, αλλά έχεις αρνηθεί κιόλας, ζητώντας περισσότερα χρήματα;

«Δεν με ένοιαζε. Δεν ήταν αλήθεια αυτά, οπότε δεν με ενδιέφεραν καθόλου».

- Είχατε μιλήσει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά το φινάλε των τελικών; Ποια είναι η άποψή σου για εκείνον;

«Ναι, μιλάμε πιο συχνά από αυτό που νομίζει ο κόσμος ή από αυτό που θα μάθει ποτέ. Έχουμε καλή σχέση».

- Όταν επέστρεψες στον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο του 2018 δήλωσες πως γύρισες γιατί υπάρχει μια δουλειά που δεν έχει ολοκληρωθεί, αναφερόμενος στο Final Four. Πόσο σε ενοχλεί που εσύ και η ομάδα αφήσατε δύο φορές αυτή τη δουλειά ανολοκλήρωτη;

«Δεν με ενοχλεί. Ο λόγος είναι απλός. Τα έδωσα όλα και αυτό μόνο μπορώ να ζητήσω».

- Στη θέση σου ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, πήρε τον Κιθ Λάνγκφορντ για να σε αντικαταστήσει. Ποια είναι η άποψή σου για εκείνον;

«Είμαι αναντικατάστατος, κατά τη γνώμη μου. Επομένως, δεν νομίζω πως τον έφεραν για να αντικαταστήσει εμένα. Τον έφεραν για να είναι ο νέος Κιθ Λάνγκφορντ. Και θα είναι απίθανος στο να είναι ο εαυτός του».

- Με την έλευσή σου πέρυσι ο χρόνος του Νίκου Παππά περιορίστηκε. Πιστεύεις ότι φέτος θα πρέπει να του δοθεί ένας πιο πρωταγωνιστικός ρόλος από τον Παναθηναϊκό;

«Με τον Παππά το θέμα είναι η αυτοπεποίθηση. Είναι πολύ ταλαντούχος και μπορεί να κρίνει παιχνίδια. Όμως, όταν η αυτοπεποίθησή του είναι χαμηλή, το... παρασκέφτεται. Όταν είναι καλός, είναι ανάμεσα στους κορυφαίους Έλληνες παίκτες στην Ευρώπη».

- Αμέσως μετά το τέταρτο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης διαβάσαμε στο Twitter από έγκυρο δημοσιογράφο ότι έχεις συμφωνήσει με την Αρμάνι, στην οποία τελικά πήγες. Ίσχυε τότε;

«Όχι».

- Αν ήσουν φίλαθλος και ύστερα από έναν τέτοιο αποκλεισμό διάβαζες ότι «ο Μάικ Τζέιμς έχει υπογράψει να πάει σε άλλη ομάδα», πώς θα αισθανόσουν; Σε ρωτάω επειδή μετά τους τελικούς μου είχες πει ότι ως Μάικ γελάς με αυτά τα ρεπορτάζ. Τώρα, όμως, σου ζητάω να μπεις και στην άλλη θέση, αυτή του οπαδού.

«Δεν είμαι οπαδός. Πραγματικά, δεν ξέρω».

- Παρεμπιπτόντως, μιλώντας για το Twitter και τα σχόλια από τον κόσμο, είχες πει στο SDNA πως θεωρείς διασκεδαστική όλη αυτή την κουβέντα σου με τους ακόλουθούς σου στα social media. Δεν σε επηρεάζει; Σε κανένα βαθμό;

«Όχι είναι αστείο. Είναι διασκεδαστικό και απολαυστικό να... πηγαινοέρχεσαι με τους οπαδούς και να μιλάτε και για τα καλά και για τα κακά».

- Πιστεύεις πως και οι υπόλοιποι παίκτες πρέπει να έχουν «φωνή» και να εκφράζουν δημόσια τις σκέψεις τους μέσω των προφίλ τους, απαντώντας στις ερωτήσεις του κόσμου;

«Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Επίσης, ο καθένας χειρίζεται τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Αυτή είναι μια προσωπική απόφαση του κάθε παίκτη».

- Για να κάνουμε και λίγη πλάκα, ο Μάικ Τζέιμς ζει ευκολότερα χωρίς Twitter ή χωρίς μπάσκετ;

«Θα ήμουν καλά, ακόμα και αν δεν είχα κανένα από τα δύο. Το μπάσκετ και τα social media δεν είναι η ζωή μου, αλλά μόνο ένα μέρος αυτής».