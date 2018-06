Η... αφίσα επιστρέφει!

«Give me the ball and get out of my fucking way». Το μπλουζάκι του Βασίλη Σπανούλη που έγινε viral ταιριάζει στον Στέφαν Λάσμε. To «θηρίο» επιστρέφει στον Παναθηναϊκό για όσα άφησε στη μέση το 2014.